Zeitumstellung: Droht ein EU-Chaos nach Abschaffung? Das will Jean-Claude Juncker

Endet die Zeitumstellung, fürchten viele unterschiedliche Zeitzonen in der EU. Kommissionspräsident Juncker versucht zu beruhigen.

Berlin. Was passiert nach dem Ende der Zeitumstellung in Europa? Droht ein Chaos? EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Befürchtungen zurückgewiesen, dass es nach der Abschaffung der Zeitumstellung zu einem Flickenteppich unterschiedlicher Zeitzonen in Europa kommt. „Erwiesenermaßen hat die Zeitumstellung keinen Mehrwert, verstört aber gleichzeitig viele Menschen“, sagte Juncker unserer Redaktion.

„Sie kann abgeschafft werden, ohne dass es dabei zu einem Flickenteppich in Europa kommt: Unser Vorschlag sieht vor, dass sich die Staaten untereinander abstimmen, wenn sie entscheiden, ob sie die Sommer- oder Winterzeit beibehalten wollen.“

Zeitumstellung - droht jetzt ein Chaos?

Das EU-Parlament hatte sich mit großer Mehrheit für ein Ende der Zeitumstellung gestimmt. Der halbjährliche Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit soll demnach im Herbst 2021 enden. Die Abstimmung war eine wichtige Hürde für das Ende der Zeitumstellung – im Gesetzgebungsprozess handelt es sich aber nur um einen Zwischenschritt.

Darum ergibt die Zeitumstellung keinen Sinn Panorama Video Darum ergibt die Zeitumstellung keinen Sinn

Bevor die abschließende Entscheidung kommen kann, müssen sich erst die EU-Verkehrsminister auf eine gemeinsame Linie einigen. Anschließend müssen sie mit Unterhändlern des EU-Parlaments einen Kompromiss finden. Damit wird nicht vor Herbst 2019 gerechnet. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Zeitumstellung.

(fmg)