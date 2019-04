Joe Biden will bei der US-Wahl 2020 antreten.

Er war der Vize von Barack Obama. Jetzt kündigt Joe Biden an, bei der US-Wahl 2020 als Nachfolger von Donald Trump kandidieren zu wollen.

Trump-Nachfolge Joe Biden kündigt Kandidatur für US-Wahl 2020 an

Washington. Joe Biden will amerikanischer Präsident und Nachfolger von US-Präsident Donald Trump werden. Er hat angekündigt, für die US-Wahl 2020 kandidieren zu wollen. Der frühere Vizepräsident von Barack Obama teilte seine Entscheidung in einem YouTube-Video an.

Joe Biden ist längst nicht der einzige Anwärter auf die US-Präsidentschaft: Diese Demokraten könnten für Donald Trump gefährlich werden. (bekö)

Mehr in Kürze.