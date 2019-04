Mueller-Bericht: Justizminister Barr verteidigt Donald Trump

Washington. Zwei Stunden, bevor die Öffentlichkeit am Donnerstag zum ersten Mal den 400 Seiten langen und teilweise aus juristischen Gründen geschwärzten Abschlussbericht von Sonder-Ermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre zu Gesicht bekommen sollte, hat US-Justizminister Bill Barr Präsident Donald Trump energisch vom Verdacht jeglichen kriminellen Verhaltens freigesprochen.

In einer Pressekonferenz, bei der nur eine Handvoll Fragen zugelassen und nur partiell beantwortet wurden, sagte Barr ein halbes Dutzend Mal, dass Mueller Trump und seinem Team keine illegale, konspirative Zusammenarbeit mit russischen Stellen vor der Wahl 2016 nachgewiesen habe.

Einmischungsversuche russischer Geheimdienste bestätigt

Klar und erwiesen sei dagegen, dass auch von russischen Geheimdiensten aus gesteuert der Versuch unternommen worden sei, per Desinformation und Cyber-Manipulation in die US-Wahl einzugreifen. Dabei seien Trump, sein Team oder andere Amerikaner aber nicht assistierend oder koordinierend tätig geworden.

Aus Sicht von US-Justizminister William Barr hat Donald Trump die Justiz nicht behindert.

Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Die zweite zentrale Frage - hat Trump im Gesamtkontext der Russland-Affäre die US-Justiz behindert, etwa durch den Rauswurf von FBI-Chef James Comey? - ließ Mueller laut Barr offen. Der Punkt ist heikel. „Obstruction of justice“ ist ein potenzieller Grund für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens. Selbst wenn Trump strafrechtlich nichts vorzuwerfen ist, könnte der Kongress politisch Konsequenzen ziehen, wenn er der Meinung ist, dass Mueller genügend Indizien dafür gefunden hat, dass der Präsident die im Mai 2017 begonnenen Ermittlungen hintertreiben wollte.

Barr verteidigt Trump: Keine Justizbehinderung

Auch hier hatte Barr seine bereits vor Wochen kurz angerissene ministerielle Meinung weiter im Sinne Trumps verfestigt: Es gab keine Justizbehinderung. Barr erklärte, dass Mueller in dem Bericht, der im Laufe des Donnerstags im Internet veröffentlicht werden sollte, zehn Episoden aufgezeigt habe, die potenzielle Justizbehinderung durch Trump enthielten.

Nach Barrs Auffassung handelt es sich dabei jedoch um „nicht-korrupte Motive“. Trump habe sich in einer „beispiellosen Situation“ befunden, als die eigene Justiz gegen ihn nach Amtsantritt 2017 ermittelte und in den Medien „unerbittlich“ über mögliches Fehlverhalten des Präsidenten spekuliert worden sei.

Barr zeigte offen Verständnis dafür, dass Trump darüber „frustriert“ gewesen sei. Selbst beim Trump-freundlichen Fernsehsender Fox News stieß dies auf Irritationen. Der renommierte Moderator Chris Wallace sagte, Barr sei wie Trumps persönlicher Verteidiger aufgetreten - und nicht als Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten.

Mueller-Bericht: Keine wissentliche Verschwörung mit Russland US-Sonderermittler Robert Mueller hat nach Angaben des Justizministeriums keine Verschwörung des Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump mit Russland festgestellt. Mueller-Bericht- Keine wissentliche Verschwörung mit Russland

„Verdächtig“ und „schäbig“

Bereits im Vorfeld hatte die um 9.30 Uhr begonnene Inszenierung Skepsis und Kritik ausgelöst. Vorab die Meinung über einen landesweit mit Spannung erwarteten Bericht zu formen, der nach wochenlanger Filterung durch das Justizministerium erst Stunden später der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werde sollte, sei „verdächtig“ und „schäbig“, kritisierten neben der demokratischen Opposition auch Kommentatoren in US-Medien.

Die Top-Demokraten im Repräsentantenhaus und Senat, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, warfen Barr „Parteilichkeit“ zugunsten Trumps vor. Sie wollen ihn unverzüglich in den zuständigen Ausschüssen des Parlaments einvernehmen. Ein Aspekt dabei: Barr hatte vor einer Woche die Frage unbeantwortet gelassen, ob er das Weiße Haus vorab über den Inhalt des 400 Seiten lange Mueller-Reports informieren wird. Am Mittwoch kam via New York Times und Washington Post heraus, dass Barr genau dies veranlasste hatte.

Trump verschwand in den Oster-Urlaub

Den daraus resultierenden Wissensvorsprung nutzte Trumps Team. Sein Anwalt Rudy Giuliani kündigte die Verbreitung eines 34-seitigen „Gegenbeweises“ zum Mueller-Bericht an. Warum, fragen Analysten, wenn Trump hartnäckig behauptet, dass Mueller ihn vollständig entlastet habe. Trump selber, der am Nachmittag in den Oster-Urlaub entschwandt (Mar-a-Lago), erhöhte unterdessen den rhetorischen Lärmpegel. Die Mueller-Ermittlungen seien der „größte politische Schwindel aller Zeiten“, twitterte er am Morgen. „Betrügerische, dreckige Polizisten“ und die „Demokraten“ hätten Verbrechen begangen.

No Collusion - No Obstruction! pic.twitter.com/diggF8V3hl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2019

Nach Barrs Presse-Konferenz erklärte er in einer Foto-Montage, die an die TV-Serie „Game of Thrones“ erinnerte: „Das Spiel ist vorbei. Keine Absprache, keine Behinderung.“ Störfeuer kam unterdessen von Trumps Ex-Privat-Anwalt Michael Cohen, der gegen Trump ausgesagt hatte und demnächst wegen Betrugs und anderer Vergehen eine mehrjährige Gefängnisstrafe anzutreten hat.

Über seinen Verteidiger kündigte Cohen an, die im Mueller-Bericht von Barr geschwärzten Passagen sozusagen erhellen zu können. Cohen habe „sieben Tage, 70 Stunden und 100 Seiten“ Material über das, was Mueller weiß, sagte sein Verteidiger Lanny Davis.

(von Dirk Hautkapp)