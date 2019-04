Stefan Evers: Ein Schachzug mit Fragezeichen

Es ist ein geschickter Schachzug, den kaum jemand erwartet hat: Im Personalkarussell der krisengeschüttelten Berliner CDU bleibt der Posten des Generalsekretärs unverändert. Stefan Evers darf den Posten behalten, kündigte der designierte neue Landeschef und Spandauer Bundestagsabgeordnete Kai Wegner an.

Zur Erinnerung: Dabei handelt es sich um den engen Vertrauten von Kulturstaatsministerin und Noch-CDU-Vorsitzenden Monika Grütters, der bei seiner Wahl zunächst durchfiel. Vermutlich versagte ihm damals das Lager der starken Kreischefs zunächst die Unterstützung. Vieles sprach dafür, dass Wegner nach seiner Volte zur angekündigten Kandidatur auch den Generalsekretär austauscht. Doch darauf verzichtet der Spandauer.

Es kann dem künftigen Landeschef auch nutzen, denn als Bundestagsabgeordneter benötigt er einen direkten Draht in die Fraktion im Abgeordnetenhaus, um über die Stimmung vor Ort und die Trends in der Landespolitik informiert zu sein. Zudem befriedet er damit seine Gegner, die weiter über einen einflussreichen Posten verfügen. Das ist clever.

Aber die Frage lautet – wie so oft bei den Christdemokraten: Wie lange hält dieser Burgfrieden. Das Grütters-Lager hat den Umgang mit der mit so vielen Hoffnungen gestarteten Landeschefin längst nicht vergessen, als dass es zur Tagesordnung übergehen könnte. Und dass Wegner den eigenen Laden zusammenhalten kann, ist ebenfalls noch längst nicht ausgemacht. Das Machtgefüge in der CDU ist kompliziert und mit zahlreichen Fallstricken versehen. Spannend wird bleiben, wie Wegner die gesamte Parteispitze aufstellt. Denn mit Burkhard Dregger führt ein weiterer Grütters-Mann die Fraktion an. Er steht zur Zeit wegen umstrittener Äußerungen zu Wohnungsenteignungen stark in der Kritik.

