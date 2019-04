Bilanz Investitionsbank: Hausaufgaben für die Politik

Die Investitionsbank Berlin (IBB) hat am Mittwoch einen neuen Rekordwert verkündet. Im vergangenen Jahr ist es der Förderbank erstmals gelungen, im Immobiliensegment Finanzierungszusagen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro auszureichen.

Von dem Geld werden in den kommenden Jahren auch zahlreiche neue Wohnungen entstehen, die Berlin so dringend benötigt. Doch die Bilanz offenbart auch die Hausaufgaben, die Bank und Politik noch zu erledigen haben: Denn im Bereich Neubauförderung gehen die IBB-Angebote an den Bedürfnissen der privaten Bauherren vorbei. Lediglich 15 Prozent des Fördergeschäfts in dem Segment wickelte die Bank mit privatwirtschaftlich agierenden Unternehmen ab.

Dabei weiß die IBB doch, wie es besser geht. In der Wirtschaftsförderung springt die Investitionsbank zum Beispiel dort ein, wo etablierten Banken die Finanzierung zu heiß wird. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Firmen in den ersten Jahren Geld für den Aufbau ihres Geschäfts benötigen und noch nicht klar ist, wohin die Reise geht. Anders gesagt: Ob die Bank das Geld jemals wiedersieht, steht in den Sternen.

Nun ist die Lage beim Wohnungsbau eine andere. Beton zählt zu den sichersten Anlageformen. Zudem ist die Zinslage derzeit günstig. Private Bauherren bekommen also auch bei herkömmlichen Geldhäusern attraktive Kreditangebote. Dennoch müssen sich Förderbank und Land fragen, was bei der Neubauförderung falsch läuft. Dabei ist Tempo gefragt. Denn um die Wohnungsnot zu lindern, braucht Berlin den Neubau – und dafür muss jeder Bauherr willkommen sein. Der Senat muss dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehört auch, Förderrichtlinien so anzupassen, dass sie die Bedürfnisse der Antragsteller treffen – und nicht an ihnen vorbeigehen.

