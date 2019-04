Tel Aviv. Er hat es wieder geschafft: Aller Voraussicht nach steht Israelis Premier Benjamin Netanjahu vor seiner fünften Amtszeit. Nachdem fast alle Stimmen der Parlamentswahl am Dienstag gezählt sind, erreicht seine Likud-Partei ebenso viele Sitze (35 von 120) wie die Konkurrentin „Blau-Weiß“.

Der rechte Block jedoch, Netanjahus potenzielle Koalition, liegt deutlich vor dem Mitte-Links-Block der Rivalen. Präsident Reuven Rivlin dürfte Netanjahu in den kommenden Tagen den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen.

Benjamin Netanjahu hatte mit Korruptionsvorwürfen zu kämpfen

Der Premier hatte im Wahlkampf mit Korruptionsvorwürfen und einem starken Rivalen zu kämpfen. Dass er geschwächt ins Rennen ging und dennoch siegte, scheint die Botschaft zu bestätigen, die er – mal mehr, mal weniger subtil – seit Jahren verbreitet: Niemand kann mich ersetzen.

„Er war sehr intelligent, organisiert, stark, kraftvoll. Er wusste, was er wollte, und wie er es erreichen würde“, sagte einmal ein ehemaliger Universitäts-Professor Netanjahus in einem Interview. Eine Haltung, die sich durch Netanjahus gesamte Biografie zieht.

Netanjahu – in Israel geboren, in den USA aufgewachsen

Benjamin Netanjahu wurde 1949 in Israel geboren und wuchs im US-Bundesstaat Pennsylvania auf. Er absolvierte seinen Militärdienst in Israel in einer Elite-Kampfeinheit und kehrte zum Studium in die USA zurück, das er in Rekordzeit abschloss.

Anschließend arbeitete er als Unternehmensberater, bis sein älterer Bruder Jonathan 1976 bei einer Geiselbefreiung in Uganda umkam. Ein Schock und ein Wendepunkt für Netanjahu, der seine politische Karriere einleiten sollte: Er kehrte nach Israel zurück, um ein Institut zur Terrorismusforschung zu gründen, profilierte sich als Sicherheitsexperte, wurde an Israels Botschaft in Washington berufen und diente 1984 bis 1888 als Botschafter bei den UN.

In jenen Jahren nahm er Rhetorikunterricht und perfektionierte seinen öffentlichen Auftritt in Fernsehinterviews. Seine pointierten Aussagen, sein makelloser US-Akzent und sein Charisma machten ihn zum Liebling der US-Medien. Bald handelten sie ihn als potenziellen Premier.

Selbstinszenierung perfektioniert – auf dem Weg zum Langzeitrekord

Zurück in Israel, wurde Netanjahu 1996 als Chef der Likud-Partei tatsächlich zum Premier gewählt. Drei Jahre später verlor er die Wahl und zog sich aus der Politik zurück, um einige Jahre später umso stärker zurückzukehren. Seit 2009 regiert er durchgängig. Gelingt ihm nun die Koalitionsbildung, dürfte er den Langzeit-Rekord des Staatsgründers David Ben Gurion knacken.

Im Laufe der Jahre hat Netanjahu seine Selbstinszenierung perfektioniert. Früh hat er die Macht der sozialen Medien erkannt. Statt sich in Interviews schwierigen Fragen zu stellen, spricht er in sorgfältig komponierten Online-Videos direkt zum Bürger.

2009 wollte er noch einen palästinischen Staat anerkennen

Doch das erklärt seinen Erfolg nicht allein. Mindestens ebenso wichtig ist: Viele Israelis vertrauen ihm in Fragen nationaler Sicherheit. Seit Beginn des Oslo-Prozesses Anfang der 90er-Jahre, der Frieden mit den Palästinensern bringen sollte, nach der Selbstmord-Intifada und mehreren Gaza-Kriegen hat sich die Stimmung gedreht.

Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, und seine Frau Sara posieren für ein Selfie nach der Abstimmung in einem Wahllokal bei den israelischen Parlamentswahlen.

Foto: Ariel Schalit / dpa

Kaum jemand glaubt noch an friedliche Kompromisse. Netanjahu hat größere territoriale Konzessionen stets abgelehnt. In Zeiten der Oslo-Euphorie galt er als Schwarzmaler, heute trifft er die Stimmung im Land.

Und rückt rhetorisch weiter nach rechts. Bekannte er in einer Rede 2009 noch den Willen, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, versprach er 2015, mit ihm werde es keinen Palästinenserstaat geben. Vor wenigen Tagen legte er nach: Im Falle eines Wahlsiegs werde er israelisches Recht auf Siedlungsblöcke im Westjordanland ausweiten, de facto eine Annexion.

Eine Zwei-Staaten-Lösung nach der Vorstellung Europas wäre damit endgültig erledigt. Allerdings hatte derselbe Netanjahu in vergangenen Jahren mehrere Versuche seiner Minister, Siedlungen zu annektieren, abgewehrt. Möglich, dass es bei der jüngsten Ankündigung um eine weitere PR-Finte handelt.

Netanjahus Beliebtheit sichert ihre Macht

Doch Netanjahu geht geschwächt in seine fünfte Amtszeit. Im Februar hatte Israels Generalstaatsanwalt angekündigt, ihn wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue anzuklagen. Netanjahu muss zunächst Stellung nehmen, ein monatelanger Prozess, der Zeit und Kraft kostet.

Bisher stehen seine Partner hinter ihm: Netanjahus Beliebtheit sichert ihre Macht. Doch sie wissen auch: Er hängt von ihrem guten Willen ab. Und den werden sie sich etwas kosten lassen.

In wenigen Monaten will das Nahost-Team von US-Präsident Donald Trump seinen „Friedensplan“ vorstellen. Auch wenn es als israelfreundlich gilt, wird sein Plan ohne israelische Zugeständnisse kaum auskommen. Das könnte Netanjahu in eine missliche Lage bringen: Die gute Beziehung zu Trump bedeutet ihm viel, doch seine rechten Koalitionspartner dürften ihm wenig Spielraum für Kompromisse einräumen.

Nimbus der Unbesiegbarkeit

Allerdings ist Israels Innenpolitik chronisch unstet: Gut möglich, dass die neue Koalition nicht bis zur nächsten Wahl durchhält. Es könnten beispielsweise rechte Gruppierungen abspringen und durch Parteien aus dem Mitte-Links-Spektrum ersetzt werden, was außenpolitische Kompromisse erleichtern würde. Alternativ könnte Netanjahu darauf bauen, dass die Palästinenser Trumps Plan rundheraus ablehnen. Fest steht nur eins: Wenigstens in Wahlkämpfen genießt „Bibi“, wie sie den Premier in Israel nennen, nun endgültig den Nimbus der Unbesiegbarkeit.

In Israels bekanntester Polit-Satireshow „Eretz nehederet“ („wunderbares Land“) tritt oft ein Netanjahu-Imitator auf, selbstverliebt und anmaßend. „Ich habe ihnen eine solche Chance gegeben“, sagte der Fake-Netanjahu über seine politischen Gegner kurz vor der Wahl, „eine Anklage, (...) Raketen von Gaza auf Tel Aviv, ein Neun-Milliarden-(Schekel-)Defizit. Und sie können mich immer noch nicht besiegen.“ (Mareike Enghusen)