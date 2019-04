Klöcknermahnt die Länder zu mehr Kontrollen von Tierhaltern

Berlin. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mahnt die Länder, schärfer gegen Verstöße beim Tierschutz vorzugehen. Die Tierschutzkontrollen seien „vielerorts lückenhaft“, sagte die CDU-Politikerin unserer Redaktion, „Die Personal- und die Kontrolldichte ist bei vielen deutlich zu gering.“

Hier seien die Länder in der Pflicht, erklärte die Ministerin. „Wenn Tierhalter damit rechnen können, dass sie ohnehin nicht kontrolliert werden, dann kommen wir da nicht weiter.“ Die Kontrollen zum Beispiel von Ställen oder Transporten lebender Tiere sind in Deutschland Ländersache.

Klöckner antwortete damit auch auf den schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne), der am Dienstag den Bund aufgefordert hatte, sich mehr um die Einhaltung von Tierschutzstandards bei internationalen Transporten zu kümmern: Es sei an Bundesagrarministerin Klöckner, die Handlungsfähigkeit des Bundes in Bezug auf die Einhaltung sämtlicher Tierschutzbestimmungen bei Transporten in Drittstaaten unter Beweis zu stellen, erklärte Albrecht.

„Die Länder geben sehr ungern Kompetenzen ab“, erklärte Klöckner dazu. „Dann müssen sie aber auch im Vollzug dem Tierschutz Durchsetzung verschaffen, ihn nicht beim Bund abladen.“

Umstrittene Tiertransporte in Nicht-EU-Länder könnten verboten werden

Tierschutz wird auch bei der Agrarministerkonferenz Thema sein, die am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Landau beginnt. Von den Agrarministern der Länder kommt dabei ein Vorstoß, umstrittene Nutztiertransporte nach außerhalb der Europäischen Union zu unterbinden. In einer Datenbank sollten Fakten über die Transportbedingungen und Schlachtpraktiken gesammelt werden, heißt es in einer Vorlage für die Konferenz.

Drittländer, für die mit hoher Wahrscheinlichkeit Verstöße gegen Tiertransport- und Schlachtvorschriften regelmäßig zu erwarten seien, sollten gelistet und für Transporte landwirtschaftlicher Nutztiere gesperrt werden.

Die Datenbank sei gemeinsam mit den Ländern beschlossen worden, erklärte Klöckner unserer Redaktion. Sie solle eine Grundlage für die Veterinäre vor Ort sein, um die Plausibilität von Transportplanungen besser bewerten zu können, so die Ministerin. „Wir brauchen hier ein einheitliches und koordiniertes Vorgehen der Länder.“

Hintergrund: Große Kritik an Tiertransporten von EU in Drittstaaten

EU mahnt Düngemittel-Verordnung zu verschärfen

Neben Tierschutz steht bei dem Treffen von Klöckner und ihren Amtskollegen aus den Ländern auch der Streit um Dünge-Beschränkungen zum Schutz des Grundwassers auf dem Programm. Die erst 2017 geänderten Vorgaben müssen auf Drängen der EU-Kommission weiter verschärft werden. (