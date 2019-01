Brexit: Darum geht es heute im britischen Unterhaus

Theresa May am Dienstag im britischen Parlament bei der Debatte über den Brexit.

Brexit-Debatte Theresa May will Brexit-Abkommen mit der EU neu verhandeln

London. Die britische Premierministerin Theresa May will das mit Brüssel ausgehandelte Brexit- Abkommen neu verhandeln. Das sagte May zu Beginn der Debatte über den weiteren Brexit-Kurs des Landes am Dienstag im Parlament in London.

Nach der Ablehnung des Brexit-Deals bei der Abstimmung Mitte Januar müssten nun die Bedenken der Angeordneten zum sogenannten Nordirland-Backstop berücksichtigt werden. Dazu sei „eine bedeutungsvolle und rechtlich bindende Veränderung am Austrittsabkommen“ notwendig.

Die Regierungschefin hat die als Backstop bezeichnete Garantie für eine offene Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland als zentrales Problem ausgemacht.

Die Welt weiß, was wir nicht wollen

Die EU lehnt Änderungen am Austrittsabkommen vehement ab. Sie besteht auf der sogenannten Backstop-Klausel, weil eine Teilung der irischen Insel ein Wiederaufflammen der Gewalt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion provozieren könnte. Doch ein großer Teil der Abgeordneten in Mays Konservativer Partei und die nordirisch-protestantische DUP, von der Mays Minderheitsregierung abhängt, lehnen die Regelung ab.

May sagte weiter, London müsse den übrigen 27 EU-Staaten endlich klar sagen, was die Briten in Sachen Brexit wollen.

„Die Welt weiß, was dieses Haus nicht will. Heute müssen wir eine nachdrückliche Botschaft dazu senden, was wir wollen“, sagte die Premierministerin zum Auftakt der wichtigen Brexit-Debatte im britischen Unterhaus am Dienstagabend.

Abstimmung ab 20 Uhr deutscher Zeit

Es gebe im Parlament keine Mehrheit für eine Neuwahl oder eine zweite Volksabstimmung über den EU-Austritt des Landes, der in zwei Monaten wirksam werden soll. Zur deutlichen Niederlage im britischen Parlament für das Austrittsabkommen, das sie mit der EU ausgehandelt hatte, sagte die Premierministerin, sie habe diese Botschaft verstanden.

May appellierte an die Abgeordneten, ihr das „klarestmögliche Mandat“ für weitere Verhandlungen mit der EU über den Deal zu geben.

Opposition fordert mehr Zeit

Oppositionsführer Jeremy Corbyn erklärte derweil, vordringlichste Aufgabe sei es, einen ungeregelten Brexit zu verhindern. Er fordert eine Verschiebung des für den 29. März geplanten EU-Austritts. Es bestehe „keine Chance“, dass die Regierung bis zu dem Termin sämtliche notwendigen Gesetze verabschiede.

Die Abgeordneten sollen am Abend (etwa ab 20 Uhr MEZ) über insgesamt sieben Vorschläge abstimmen, wie es weitergehen soll. May stellte sich hinter einen Vorstoß, der vorsieht, die Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland aus dem Brexit-Abkommen zu entfernen. Die EU hat das wiederholt ausgeschlossen.

Wie könnte es weitergehen?

Momentan gibt es vier Möglichkeiten, wie es mit Großbritannien weitergeht:

Großbritannien bleibt in der EU

Großbritannien tritt mit einem Abkommen aus der EU aus

Der EU-Austritt geschieht ohne Abkommen, mittels eines „chaotischen Brexit“

Es werden keinerlei Einigungen erzielt, der Ausgang ungewiss bleibt.

(dpa/aba)