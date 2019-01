Donald Trump zum Shutdown: Einigung zur Beendigung des Regierungsstillstands erzielt

Washington. In den USA soll der seit Wochen andauernde Stillstand vieler Regierungsbehörden („Shutdown“) enden. Er habe mit den Abgeordneten eine vorläufige Vereinbarung erzielt, mit der die Regierungsverwaltung ihre Arbeit wieder aufnehmen könne, sagte Trump am Freitag in Washington. Dies gelte bis zum 15. Februar. In dieser Zeit werde ein Komitee von Republikanern und Demokraten über die Grenzsicherung diskutieren.

Zuvor hatten sich die Auswirkungen des bisher längsten Stillstands in der öffentlichen Verwaltung in den USA verschärft: In New York und Philadelphia wurden Hunderte Flüge gestrichen oder hatten Verspätung, weil nach Angaben der Aufsichtsbehörden Personal fehlte. Viele Mitarbeiter der Flugsicherung hatten sich krankgemeldet.

Im Zentrum des Streits stand Trumps Forderung nach 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Die Demokraten – auf deren Stimmen im Kongress Trump angewiesen ist – lehnen die Finanzierung einen Mauer bislang strikt ab. Der Freitag war der 35. Tag des längsten „Shutdowns“ in der US-Geschichte. (msb/dpa)