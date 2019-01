Angela Merkel in Davos: Das sagte sie in ihrer Rede

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte beim Weltwirtschaftsforum in Davos, die Bankenkrise stecke uns bis heute in den Knochen.

Kanzlerin Merkel hat am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesprochen. Sie forderte, alles gegen eine neue Finanzkrise zu tun.

Davos. Am zweiten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos stand Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Mittelpunkt. Nach den Absagen von US-Präsident Donald Trump, der britischen Premierminister Theresa May und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hielt sie am Mittwoch die zentrale Rede.

Dabei rief Merkel Politik und Wirtschaft dazu auf, alles zu tun, um eine Wiederholung der Bankenkrise von vor mehr als zehn Jahren zu verhindern. Die Zinspolitik der großen Notenbanken zeige, „dass wir letztendlich immer noch an dieser Krise knabbern, dass wir immer noch nicht raus sind.“

Merkel: Vertrauen in Finanzsektor hat sehr gelitten

Wenn man ehrlich sei, stecke uns die Krise heute noch in den Knochen, sagte Merkel. „Sie hat unglaublich viel Vertrauen gekostet in der Politik, aber auch im Bereich der Wirtschaft, insbesondere im Finanzsektor.“

Die nach der Bankenkrise eingeführten Regulierungen, die bessere Kontrolle der Banken – „okay, das waren Fortschritte“, sagte die Kanzlerin. Wenn man aber die Menschen frage, habe der „Glaube an einen stabilen, internationalen Finanzsektor doch sehr gelitten“. Und deshalb müsse alles getan werden, um eine Wiederholung zu verhindern.

Seitenhieb gegen Donald Trump?

Zugleich kritisierte Merkel eine „Vielzahl von Störungen und Verunsicherungen im multilateralen System“. Das führe neben anderen Herausforderungen zu sinkenden Wachstumsprognosen durch den Internationalen Währungsfonds.

Davos: Globale BIP-Steigung sinkt - wichtige Staatschefs fehlen Beim Weltwirtschaftsforum verkündete die IWF-Chefin Christine Lagarde, dass in diesem Jahr das BIP nur noch um 3,5 Prozent steigen soll. Nur drei Regierungschefs der sieben größten Industrienationen lassen sich auf dem Treffen in der Schweiz blicken. Davos: Globale BIP-Steigung sinkt - wichtige Staatschefs fehlen

Vor diesem Hintergrund solle das Forum in Davos einen Beitrag leisten, „besser mehr Sicherheit wieder in die Dinge hineinzubringen, als dass die Unsicherheit noch wachsen sollte“.

Welche „Störungen“ Merkel konkret meinte, wurde nicht deutlich. Eine Lesart ist, dass sie sich damit auf Entscheidungen von US-Präsident Trump bezog, der die Sinnhaftigkeit internationaler Organisationen zuletzt immer wieder infrage gestellt hatte.

Zudem waren die USA aus dem Atomabkommen mit Iran ausgestiegen sowie aus dem Pariser Klimaabkommen. (dpa/cho)