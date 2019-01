„Respekt-Rente“: 100 Euro mehr im Monat für arme Senioren

Berlin. Es ist eines der wichtigsten Projekte, das Sozialminister Hubertus Heil in diesem Jahr in ein neues Gesetz verwandeln will: Der Sozialdemokrat will endlich etwas gegen Altersarmut unternehmen. Seit Jahren schon ist das ein Thema, aber bislang hat noch kein Sozialminister ein wirksames Mittel dagegen gefunden. Jetzt soll es so weit sein. Noch im Februar will Heil einen Entwurf für eine „Respekt-Rente“ vor­legen. Das etwas sperrige Wort ist noch ein Arbeitstitel, hat aber gute Chancen, später tatsächlich über dem Gesetz zu stehen.

Die Gewerkschaften lobten Heil dafür. Vom Koalitionspartner Union wurde der Minister aufgefordert, sich mit dem Gesetz zu beeilen.

Im Kern geht es darum, dass Renten von Geringverdienern aufgestockt werden. Das Ziel: Wer lange in die Rentenkasse eingezahlt hat, soll ­keine Grundsicherung im Alter beziehen. Denn dieses unterste soziale Netz fängt auch diejenigen auf, die nie gearbeitet haben. Die Politik will nun diejenigen belohnen, die in die Rentenkasse eingezahlt haben, die Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben. Sie sollen im Alter immer mehr Einkommen haben als in der Grundsicherung. So weit der Plan.

Am Ende soll es 100 Euro mehr Rente geben

Im Koalitionsvertrag hatten sich CDU, CSU und SPD bereits darauf geeinigt. Dort hieß das Projekt noch „Grundrente“. Offen war jetzt nur noch der Weg zum Ziel. Der aber ist nun gefunden. In mehreren Runden verständigten sich die Rentenexperten aus Heils Ministerium, aus den Sozialministerien der Länder, von den Gewerkschaften, den Arbeitgebern, den Kommunen und der Rentenversicherung nun auf ein Modell.

Es läuft darauf hinaus, dass diejenigen, die mindestens 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben oder Erziehungs- und Pflegezeiten angesammelt haben, von der „Respekt-Rente“ profitieren können. Sie sollen künftig rund 100 Euro mehr im Monat bekommen als bisher.

Konkret soll dies so geschehen, dass die Rentenversicherung zusammen mit dem offiziellen Rentenbescheid eine Bescheinigung ausstellt, die die Voraussetzungen für die neue Rente dokumentiert. Die Ämter in den Städten und Gemeinden bekommen diese Information übermittelt, prüfen den Anspruch auf die „Respekt-Rente“ und berücksichtigen dann bei der Auszahlung der Grundsicherung einen Freibetrag von 100 Euro. Einen solchen Freibetrag gibt es bereits bei privater Altersvorsorge. Er führt dazu, das Einkommen aus einer Riester-Rente nicht auf die Grundsicherung angerechnet wird.

Vorige Versuche scheiterten

Ein Rentnerpaar auf einer Bank vor dem Reichstag.

Foto: Stephan Scheuer / dpa

Ursprünglich war im Koalitionsvertrag „ein regelmäßiges Alterseinkommen zehn Prozent oberhalb des Grundsicherungsbedarfs“ vorgesehen. Dieser Plan scheiterte jedoch daran, dass die Grundsicherung überall in Deutschland unterschiedlich hoch ist. Problematisch ist auch, dass die Rente nach dem Prinzip einer Versicherung funktioniert und bei der Auszahlung – grob gesagt – nur das berücksichtigt, was vorher eingezahlt wurde. Die Grundsicherung dagegen folgt dem Prinzip der Fürsorge und zahlt ausschließlich dann, wenn jemand das Geld wirklich braucht.

Weil sich diese Prinzipien so schwer kombinieren lassen, waren die Vorgänger von Minister Heil an dem Versuch gescheitert, Altersarmut zu bekämpfen: Ursula von der Leyen (CDU) hatte es mit der „Zuschussrente“ versucht, aus der später die „Lebensleistungsrente“ wurde. Andrea Nahles (SPD) plante die „solidarische Lebensleistungerente“ – ohne Ergebnis.

Vor diesem Hintergrund ist Heils Koalitionspartner jetzt durchaus zufrieden: „Ich freue mich, dass sich die SPD von der Idee verabschiedet hat, bei der Grundrente einfach nur zehn Prozent auf die Grundsicherung oben draufzulegen. Das hätte mit einer gerechten Rente nichts mehr zu tun gehabt“, sagte ­Peter Weiß, Sozialexperte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, unserer Redaktion. Weil die Grundsicherung je nach Gemeinde unterschiedlich hoch ist, wären die zehn Prozent überall unterschiedlich viel wert gewesen, so Weiß. „Der jetzt diskutierte Freibetrag ist eine sinnvolle Lösung“, lobt er – mahnt aber den Minister zur Eile: „Heil muss den Gesetzentwurf zur Grundrente jetzt zügig vorlegen. Ziel soll sein, dass wir das Thema im Frühjahr gelöst haben.“

Gespräche in nächsten Wochen

Die Union will aber noch mehr. Vor dem Hintergrund, dass in den drei ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Thüringen und Sachsen in diesem Jahr die Landtage neu gewählt werden, hat die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ein eigenes CDU-Rentenkonzept für Ostdeutschland angekündigt. Man müsse darauf reagieren, dass viele Ostdeutsche „gebrochene Erwerbsbiografien“ hätten. Ähnlich sieht es auch der Renten­experte Weiß: „Ich würde mir wünschen, dass wir bei der Ausgestaltung der Grundrente besonders auf die Situation in Ostdeutschland eingehen“, sagt er.

Viele Menschen im Osten, die jetzt in Rente gehen, hätten Zeiten der Massenarbeitslosigkeit hinter sich. „Das sollten wir berücksichtigen, damit die Grundrente ihr Ziel wirklich erreicht“, so Weiß. In Koalitionskreisen ist die Rede davon, die Grundrente oder „Respekt-Rente“ zunächst auch an Rentner zu zahlen, die etwas weniger Zeit als die bislang geplanten 35 Jahre angesammelt haben.

Damit würde die Union noch etwas weiter gehen als Minister Heil. Schon in der nächsten Woche wollen beide Koalitionspartner die ersten Gespräche führen, wie das gemeinsame Rentenkonzept aussehen könnte – und ob es tatsächlich „Respekt-Rente“ heißen soll.

„Es geht um Respekt vor der Lebensleistung“

Von den Gewerkschaften kommt bereits jetzt ein großes Lob: „Sofort Freibeträge in der Grundsicherung einzuführen hilft den Armen unmittelbar, diesen Vorschlag begrüßen die Gewerkschaften ganz ausdrücklich“, sagte das Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Annelie Buntenbach, unserer Redaktion.

Sie verwies aber darauf, dass laut dem Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands fast ein Viertel aller erwachsenen armen Menschen in Deutschland Rentner seien. Auf lange Sicht sei deshalb eine Lösung innerhalb der Rentenversicherung notwendig, „damit langjährig Versicherte so abgesichert sind, dass sie in jedem Falle unabhängig von der Fürsorge leben können“, forderte Buntenbach. Das leiste die jetzt vorgeschlagene Regelung nicht.

„Menschen haben nach einer langen Erwerbstätigkeit oder bei Erwerbsminderung eine gute Rente verdient, auch wenn ihr Arbeitsleben durch längere Phasen von Arbeitslosigkeit oder niedrigen Löhnen geprägt war“, ist die Sozialexpertin überzeugt. Am Ende gehe es bei dieser Frage „um den Respekt vor der Lebensleistung derjenigen, die ihr Leben lang gearbeitet haben – und damit auch um die Akzeptanz der gesetzlichen Rentenversicherung.“