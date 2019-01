Foto-Dienst Instagram - wie Politiker das Netzwerk nutzen

View this post on Instagram

Eine schöne Tradition und Geste des Dankes und der Anerkennung: Kanzlerin Merkel empfängt Angehörige von Soldatinnen und Soldaten sowie Polizistinnen und Polizisten im Auslandseinsatz, die gerade auch in der Weihnachtszeit auf einen Teil ihrer Familie verzichten müssen. --- A beautiful tradition as well as a gesture of gratitude and recognition: Chancellor Merkel receives relatives of soldiers and policemen on assignments abroad who have to do without part of their family during the Christmas season.