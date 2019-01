Markus Söder: Fünf Dinge, die man über ihn wissen sollte

Markus Söder (r.) lässt sich in Wolfratshausen von einem Polizisten die Lage in der Schneekatastrophe erklären. In die Rolle des bayerischen Ministerpräsidenten hat er hineingefunden, nun will er auch die Macht in der CSU.

München. Dass Markus Söder an der Pforte der CSU-Zentrale gerüttelt hat, so wie einst Altkanzler Gerhard Schröder am Zaun des Kanzleramts, ist nicht überliefert. Eher, dass er mit seinem Ministerpräsidentenbüro in der bayerischen Staatskanzlei durchaus zufrieden war. Doch nun ist der 52 Jahre alte Nürnberger neben seinem Amt als bayerischer Regierungschef auch Chef der CSU.

Nach langem Machtkampf mit Horst Seehofer hat er diesen auch als Parteivorsitzender beerbt. Das Amt des Ministerpräsidenten hatte Seehofer schon im März 2018 an den Franken abgeben müssen. Fünf Dinge, die man über Markus Söder wissen sollte:

• Ehrgeiz: Söder gibt sich nicht mit halben Sachen zufrieden. Alles muss am besten hundertfünfzigprozentig sein. Von „Geschlossenheit“ schwärmen in der CSU ja inzwischen alle, bei ihm ist es nonchalant ein bisschen mehr. „Ich hoffe auf ein Signal der gemeinschaftlichen Geschlossenheit“, sagt Söder mit Blick auf den Sonderparteitag.

Diese so sanften Töne kommen von einem, der als Scharfmacher in die Politik gezogen war. Dessen Ehrgeiz legendär, dessen Methoden umstritten waren. Söder polarisierte im Laufe seiner Karriere mit ausgeprägten Machtwillen und seiner oft polternden Art.

Markus Söder: Darum bin ich jetzt kein grünes Monster mehr Markus Söder: Der designierte bayerische Ministerpräsident verkleidet sich gerne. Redakteurin Johanna Rüdiger fragt ihn, ob er im neuen Amt der "Shrek" bleibt – oder ob er vielleicht plötzlich ganz zahm geworden ist. Markus Söder: Darum bin ich jetzt kein grünes Monster mehr

Zudem bescheinigen ihm Unterstützer wie Gegner in seinen vielen Funktionen, darunter als bayerischer Umwelt- und Finanzminister, einen guten Job gemacht zu haben, sich schnell einarbeiten zu können, motivierend auf die zu wirken, denen er vertraut. Andere verschreckt er dagegen.

• Familie:

Bei seiner Vereidigung zum Ministerpräsidenten am 6. November 2018 stand Söder sehr aufrecht am Rednerpult. Immer wieder schaute er zur Tribüne hoch, suchte den Blick seiner Frau, Karin Baumüller. Mit der Diplom-Kauffrau ist Söder seit 1999 verheiratet, das Paar hat zusammen drei Kinder, eine weitere Tochter stammt aus einer früheren Beziehung.

Die Familie ist ihm wichtig, hier schöpft er Kraft. Söder wuchs mit einer Schwester in Nürnberg auf. Die Mutter verstarb deutlich früher als der Vater. Dieser Verlust habe ihn geprägt, sagte Söder im Wahlkampf. Sein Vorbild in der Politik war Franz Josef Strauß, der als Riesen-Poster in der Dachschräge über Söders Bett hing. Seinetwegen sei er in die Politik gegangen. Dort ist bis heute Ex-CSU-Chef Edmund Stoiber sein Mentor.

• Hobbys:

Söder ist ein großer Sportfan, vor allem ein begeisterter Tennisspieler. Er schwimmt lieber als zu joggen, ist ein Fan des 1. FC Nürnberg und feiert gerne Fasching. Seine Kostümierungen als Shrek, Drag Queen, Edmund Stoiber oder als Homer Simpson sind über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt. Im vergangenen Jahr ging er als Prinzregent Luitpold von Bayern. „So sieht er sich am liebsten“, unkten die weniger Wohlmeinenden in der CSU.

Schauen Sie mal genau hin! Bei diesem Marilyn-Monroe-Double handelt es sich um Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU). Am 1. Februar 2013 verteilte er als sexy Leinwand-Legende auf der Prunksitzung des Fränkischen Fastnachtsverbandes „Fastnacht in Franken“ in Veitshöchheim bei Würzburg (Bayern) Handküsschen. Aber damit nicht genug. Wir zeigen die besten Faschingskostüme des Politikers. Foto: dpa Picture-Alliance / David Ebener / picture alliance / dpa

Markus Söder als Prinzregent Luitpold von Bayern in der Maske des Staatstheaters Nürnberg. Foto: Daniel Karmann / dpa

Söders Ehefrau Karin präsentierte sich zur „Fastnacht in Franken“ 2018 als blond-gelockte Auguste. Foto: Daniel Karmann / dpa

Markus Söder als „Herr der Ringe“-Zauberer Gandalf in Veitshöchheim bei Würzburg (Unterfranken) bei der „Fastnacht in Franken“ im Februar 2010. Foto: dpa Picture-Alliance / David Ebener / picture alliance / dpa

Markus Söder (CSU) als grünes Fabelwesen „Shrek – Der tollkühne Held“. Foto: dpa Picture-Alliance / David Ebener / picture alliance / dpa



Söder als Märchenkönig Ludwig II. Foto: dpa Picture-Alliance / Henning Kaiser / picture alliance / dpa

Mit einem roten Iro, schwarzen Lippen und Muskelshirt präsentierte sich der CSU-Politiker zur Prunksitzung im Jahr 2012. Foto: dpa Picture-Alliance / Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance / dpa

Söder als Musiker der Band „Kiss“ mit dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein und seiner Frau Marga vor Beginn der Prunksitzung des Fränkischen Fastnachtsverbandes „Fastnacht in Franken“. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Karmann / picture alliance / dpa

Rock `n` Roll. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Karmann / picture alliance / dpa

Markus Söder und seine Frau Karin Baumüller-Söder alias Homer und Marge Simpson. Foto: dpa Picture-Alliance / Heiko Becker / picture alliance / HMB Media



Die Ähnlichkeit ist schon verblüffend: Söder als fränkischer Mahatma Gandhi. Rechts neben ihm: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Foto: dpa Picture-Alliance / David Ebener / picture alliance / dpa

Sportlich ging es 2004 zu. Foto: dpa Picture-Alliance / Peter Roggenthin / picture-alliance / dpa

Die Söders als Politiker-Ehepaar Edmund und Karin Stoiber im Jahr 2016. Foto: dpa Picture-Alliance / Heiko Becker / picture alliance / HMB Media/ He



• Gegner:

Die Rivalität zwischen Seehofer und Söder ist in der CSU legendär, ebenso wie die gegenseitige Abneigung. Bereits vor Jahren warf Seehofer dem jüngeren Söder „charakterliche Schwächen“ und einen „pathologischen Ehrgeiz“ vor. Söder, damals Finanzminister im bayerischen Kabinett, leiste sich „zu viele Schmutzeleien“, so Seehofer.

Der Burgfrieden nach der Bundestagswahl, als Seehofer sich entschloss, auf Druck der Basis mit Söder eine Doppelspitze zu bilden, hielt bis zum Landtagswahlkampf in Bayern. Dann brach die Rivalität wieder hervor, jeder suchte den anderen für die drohenden Verluste verantwortlich zu machen. Auch mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verbindet Söder ein schwieriges Verhältnis.

Dobrindt war Seehofers Generalsekretär, organisierte dessen Wahltriumph im Jahr 2013. Dobrindt hielt Seehofer stets die Treue. Dass er allzu viel von Söder hält, ist nicht bekannt. Doch die beiden müssen jetzt als Team spielen – der eine in München, der andere als Statthalter der baye­rischen Macht in Berlin.

• Macht:

Nachdem die CSU-Männer im Sommer 2018 mit der Strategie, Kanzlerin Angela Merkel zu schwächen, scheiterten und stattdessen die Fraktionsgemeinschaft am Rand des Bruchs stand, hat Söder seine Taktik geändert. Dieser Unionsstreit kostete ihn bei der Landtagswahl massiv Stimmen, er ahnte das bereits kurz davor. Und setzte in den letzten Wochen des Wahlkampfs auf sanftere Töne, inszenierte sich als nachdenklicher Landesvater.

Doch man darf ihn nicht unterschätzen: Söder liebt die Macht zu sehr, als dass er freiwillig ein Quentchen davon abgeben würde. So ließ er die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die zu Gast auf dem CSU-Parteitag war, in Sachen Kanzlerkandidatur schon mal wissen: „Aus meiner Sicht ist das ganz klar: Die beiden Parteivorsitzenden von CDU/CSU haben da das Vorschlagsrecht“, sagte Söder – und zwar mit Betonung auf dem Wort „beiden“. „Und am Ende wird es gemeinsam entschieden“, so der CSU-Politiker. „Das war schon immer so.“ Eine klare Ansage.

Zwar hatte Söder in einem Interview mit dieser Redaktion klar gemacht, dass die CSU auf einen eigenen Personalvorschlag verzichtet. Doch ganz davon lassen, das bekommt er nicht hin. Wie lange hält die Harmonie?

Söder ist mit 87,4 Prozent der Stimmen gewählt worden, die 90 Prozent hat er nicht geschafft. Und: Wie lange währt die Einigkeit mit der CDU? Kurzfristig wird Söder das egal sein. Seine Karriere ist ein Triumph: „Ab 50 beginnt im Leben eines Mannes die Zeit der Ernte“, zitiert er gern seinen Vater.