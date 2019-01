Donald Trump, der Trotzkopf - Fremdschämen für den US-Präsidenten

Washington. Rechtzeitig zum zweijährigen Bestehen seiner Präsidentschaft an diesem Sonntag hat Donald Trump den Fremdschäm-Faktor auf neue Rekordhöhen getrieben.

Der Demokratin Nancy Pelosi in letzter Minute eine Dienstreise zu US-Soldaten nach Afghanistan zu verbauen, weil sie ihm (mit guten Argumenten) während des lähmenden Regierungsstillstands die „Rede zur Lage der Nation“ verunmöglicht hat, atmet den Geist eines kleinkarierten, bösartigen Mannes, der immer nachtreten muss.

Der hässliche Kampf um die Mauer ist ein Symbol

Dass Trump dann auch noch die amerikanische Delegation für das Treffen der globalen Eliten in Davos zum Daheimbleiben verurteilt, um billige Punkte bei seiner bröckelnden Rest-Wählerschaft zu machen, zeigt, dass dieser Präsident keine Supermacht führen will.

Ihm reicht die Rolle als Oberschiedsrichter in einem von ihm selbst inszenierten Polit-Dschungelcamp, in dem sich jeder über kurz oder lang dreckig macht. Der hässliche Kampf um die Mauer an der Grenze zu Mexiko, in dem Trump Notstände erfindet, die es nicht gibt, steht dafür als Symbol.

Er will Amerika wieder groß machen. Und reich. Und das Militär „mächtig, unglaublich“: Der milliardenschwere Bauunternehmer Donald Trump ist am 9. November 2016 zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden. Foto: JIM YOUNG / REUTERS

Lange hatten ihm Polit-Experten keine großen Chancen eingeräumt, doch der 70-Jährige schlug im Vorwahlkampf alle republikanischen Konkurrenten aus dem Rennen. Foto: JOE SKIPPER / REUTERS

Groß ist gut, und Wohlstand ist Erfolg: Dieses Denken ist Donald Trump gewohnt. Schließlich hat er sich selbst ein riesiges Firmenimperium geschaffen. Foto: PHILIP SEARS / REUTERS

„Es wird so gut werden“, hat er einem Moderator des Fernsehsenders NBC versprochen. „In vier Jahren werden Sie mich interviewen und Sie werden sagen: Sie haben einen tollen Job gemacht, Mister President.“ Das ist Originalton des Republikaners Trump, wenn er einen seiner maßvolleren Momente hat. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Sonst klingt das so: „Ich werde der beste Präsident in Sachen Arbeitsplätze sein, den Gott erschaffen hat.“ Foto: JIM YOUNG / REUTERS



„The Donald“ – der Spitzname für das Alphatier – war noch nie für Bescheidenheit bekannt. Nicht umsonst hat es der Mann mit der berühmten blonden Föhnfrisur als Immobilienmogul und TV-Reality-Star zum Multimilliardär gebracht. Gern und oft rühmt er sich selbst als jemand, bei dem man weiß, woran man ist. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Dazu gehört dieser Satz: „Ich bin gut.“ Foto: imago stock&people / imago/UPI Photo

Dass Großspurigkeit zu seinem Markenzeichen geworden ist, stört Trump nicht. Sie sichert ihm die Aufmerksamkeit, die er will. Auch im Rennen ums Weiße Haus, bei dem ihn seine Tochter Ivanka (l.) und seine Frau Melania (r.) selbstredend unterstützen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Und so tönt und holzt der Ex-Demokrat, Ex-Unabhängige und Ex-Präsidentschaftsbewerber der Reform Party jetzt als rechtskonservativer Populist um sich. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Die Medien sind fassungslos – und fasziniert zugleich. Trump sei größenwahnsinnig, heißt es in Kommentaren. Ein Napoleon. Der Putin Amerikas. Ein Clown. Vulgär. Grell. Aber kein Sender will und kann an ihm vorbei. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press



Dieser Mann kenne keine Grenzen, schreibt da nicht nur das konservative „National Journal“. Aber trotz aller harschen Urteile würde niemand Trump absprechen, dass er einen scharfen Verstand und unternehmerische Gewitztheit besitzt. Seine Karriere spricht für sich. Foto: UPI Photo / imago stock&people

Geboren wurde Trump am 14. Juni 1946 in New York als viertes von fünf Kindern der Eheleute Frederick und Mary Trump. Donald war schon als Junge selbstbewusst und nicht leicht zu zähmen. So schickten ihn die Eltern mit 13 auf eine Militärakademie. Dort glänzte er, studierte dann an der Fordham University und University of Pennsylvania und machte seinen Wirtschaftsabschluss. Foto: JONATHAN ALCORN / REUTERS

Vater Fred Trump, Sohn des 1885 aus dem pfälzischen Kallstadt in die USA eingewanderten Friedrich Trump, verdiente selber in der Baubranche Millionen, und Donald stieg nach dem Studium in das Geschäft ein, das Großvater Friedrich und seine Frau Elizabeth gegründet hatten. Foto: Thomas Lohnes / GettyImages

1974 wurde Donald Trump Präsident des Unternehmens, das er in Trump Organization umbenannte. Es folgten Investitionen in diverse Hotels, Casinos und Luxus-Apartment-Gebäude. Foto: imago stock&people

Zusätzlich reich machten ihn Rechte an Miss-Wahlen (Trump zeigt sich hier 2013 mit diversen Missen im Trump Tower in New York City), seine Rolle in der TV-Reality-Show „The Apprentice“, aus der später die Serie „The Celebrity Apprentice“ erwächst. Dazu kommen ... Foto: imago stock&people



... mehrere Biografien und eigene Möbel- und Modemarken. Aber es lief... Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

...nicht alles glatt: In vier Fällen musste er Insolvenz anmelden, konnte jedoch jedes Mal erfolgreich umstrukturieren. Foto: imago stock&people / imago/UPI Photo

Das Magazin „Forbes“ siedelt sein Vermögen bei vier Milliarden Dollar an, er selbst sagt, er besitze mehr als zehn Milliarden Dollar. Laut Teilen einer Steuererklärung Trumps, die die „New York Times“ veröffentlichte, gab Trump 1995 einen Verlust von knapp einer Milliarde Dollar an, was ihn für bis zu 18 Jahre von Steuern befreit hätte. Entgegen der Gepflogenheit amerikanischer Präsidentschaftskandidaten, ihre Steuererklärungen zugänglich zu machen, hat Donald Trump freiwillig noch keine Dokumente veröffentlicht. Foto: MIKE STONE / REUTERS

Auch Trumps drei Ehen mit glamourösen Frauen und die bisher zwei Scheidungen sorgten für Schlagzeilen. 1977 heiratete er das tschechische Model Ivana Zelnickova – die Ehe hielt nicht, aber sie schafften es zusammen ins New Yorker Wachsfigurenkabinett. Foto: Imago/ZUMA Press / imago

Mit Ivana hat Trump drei Kinder: Ivanka, heute Ex-Model und Geschäftsfrau, und die Söhne Donald junior und Eric. Nach einer von spektakulären Kontroversen begleiteten Trennung und Scheidung von Ivana ... Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press



... ehelichte Trump 1993 die Schauspielerin Marla Maples, mit der er vorher eine lange Affäre hatte. Foto: Hulton Archive / GettyImages

Mit Marla Maples hat Trump die Tochter Tiffany. Foto: UPI Photo / imago

1997 ging auch diese Verbindung in die Brüche. Ehefrau Nummer 3... Foto: imago stock&people / imago/Levine-Roberts

... wurde 2005 das slowenische Model Melania Knauss. Foto: imago stock&people

Mit dem gemeinsamen Sohn Barron begleitete Melania Donald Trump zur Enthüllung seines Sterns auf Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. Foto: imago stock&people / imago/UPI Photo



Als Donald Trump Melania vor den Traualtar führte, gehörte Hillary Clinton zu den Gästen, heute demokratische Präsidentschaftskandidatin. Einst von Trump hochgelobt, auch noch als Außenministerin, hat er heute nur Schlechtes über sie zu sagen. Foto: JIM YOUNG / REUTERS

Auch das ist augenfällig an Trump: Er hat seine Meinungen oft und krass geändert. Abtreibung, Steuern, Gesundheitsreform oder Waffengesetze – manchmal klang Trump eher wie ein Liberaler als wie der Erzkonservative, der er heute sein will. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Der Golfspieler und ... Foto: Ian MacNicol / Getty Images

... Ehrendoktor der Robert Gordon Universität im schottischen Aberdeen beeindruckt seine Anhänger mit seinen markigen Sprüchen. Viele Experten sehen in ihm allerdings eine große Gefahr. Foto: Jeff J Mitchell / Getty Images

Trump ist einfach Trump. Auf Nachfragen geht er oberflächlich ein – dann ist er rasch wieder bei seinem Lieblingsthema: ihm selbst. Foto: MIKE STONE / REUTERS



So will er eine wirklich „schöne Mauer“ an der Grenze zu Mexiko bauen lassen, um die illegalen Einwanderer fernzuhalten. „Wenn man sie Trump-Mauer nennt, muss sie schön sein“, sagt er. Foto: Diane Freed / Getty Images

Er hat alle Skandale im Wahlkampf überstanden. Am 9. November hat Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl gewonnen und ist somit zum Nachfolger Barack Obamas gewählt. Foto: MIKE SEGAR / REUTERS



Wie fies das alles noch wird, bis der Wähler 2020 intervenieren kann oder zuvor ein durch die Russland-Affäre ausgelöstes Amtsenthebungsverfahren den Populisten neutralisiert, ist nicht schwer zu raten.

Trump nimmt Amerika mit auf desaströsen Ego-Trip

Befreit von den letzten Erwachsenen in seinem engsten Kreis wie Verteidigungsminister James Mattis oder Stabschef John Kelly, nimmt Trump Amerika und die Welt inzwischen jeden Tag auf einen desaströsen Ego-Trip nach dem anderen mit.

Mal sind es Austrittgerüchte aus der Nato, die elektrisieren. Mal halbgare Ideen über einen Friedensplan im Nahen Osten. Oder übereilte Abzugspläne in Syrien oder Afghanistan, bei denen fahrlässig Menschenleben und Allianzen aufs Spiel gesetzt werden.

Donald Trump vs. Nato - Eine gescheiterte Beziehung in Zitaten Politik Video Donald Trump vs. Nato - Eine gescheiterte Beziehung in Zitaten

Trump nimmt beim „Shutdown“ Staatsbedienstete in Geiselhaft

Zwischendurch nimmt der Präsident ohne jedes Schuldgefühl 800.000 Staatsbedienstete wochenlang in Geiselhaft, weil man ihm sein „Räppelchen“ nicht zugestehen will – die Mauer an der Grenze zu Mexiko, von der die Mehrheit der Bevölkerung glaubt, dass sie überflüssig und zu teuer ist.

Wo wird das enden, wenn demnächst der Konflikt mit dem Iran wirklich eskalieren sollte? Oder wenn ein zweites Schaulaufen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un wie schon das erste in der Substanz ergebnislos endet?

Wie lange kann sich Trump noch mit Trotz retten?

Im Moment sieht Amerika noch irritiert aber weitgehend passiv zu, wie der Mann im Oval Office, der sich als „Deal-Maker“ empfohlen hat, dabei ist, alles in Grund in Boden zu verhandeln.

Wenn es mit der Wirtschaft weiter bergab geht und parallel dazu Sonder-Ermittler Robert Mueller seinen Bericht über den mutmaßlich korruptesten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte vorlegen wird, kann die Stimmung schnell kippen. Mit kindlichem Trotz wie jetzt wird sich Trump dann nicht mehr retten können.