Armut in Familien: SPD-Chefin Nahles für Kindergrundsicherung

Kinderarmut soll Kernthema der SPD werden. Die angeschlagene Partei will eine Grundsicherung. In Berlin beginnt eine Klausurtagung.

Berlin. Die SPD will sich 2019 unter anderem besonders auf das Thema Kinderarmut konzentrieren. Das erklärte die Partei-und Fraktionschefin Andrea Nahles Donnerstag im „Morgenmagazin“ der ARD. „Wir haben über drei Millionen Kinder in der Grundsicherung, obwohl wir ein sehr wohlhabendes Land sind.“ Die Rede ist von 620 Euro.

Dies sei ein „unhaltbarer Zustand“. Die SPD plädiere daher für eine Kindergrundsicherung, damit Leistungen auch tatsächlich bei den Kindern ankämen. Fast zwei Millionen Kinder sind aktuellen Studien zufolge akut von Armut bedroht.

Den Vorschlag hatte Nahles auch im November im Zuge ihrer Forderung nach einer Ablösung des Hartz-IV-Systems formuliert.

Klausurtagung in Berlin – Armut großes Thema

Die SPD-Fraktion trifft sich am Donnerstag und Freitag in Berlin zur Klausurtagung. Zum Auftakt wird Nahles sprechen. Neben den Themen Bildungschancen, Agrarpolitik und Europawahl soll es auch um die Neuaufstellung der Partei gehen. Die SPD hat erheblich an Wählervertrauen verloren und steht in Umfragen bei etwa 15 Prozent.

Gerade erst hat das Bundeskabinett den Entwurf für eine „Starke-Familien-Gesetz“ verabschiedet. Es sieht vor, dass mit einem „Kinderzuschlag“ 1,2 Millionen Jungen und Mädchen Anspruch auf mehr Unterstützung haben. Auch das Bildungs- und Teilhabepaket wurde erneuert.

Nahles begrüßte die Einigung bei dem neuen Gesetz. Sie postete dazu auf Twitter, „Familien sind das Herz unserer Gesellschaft.“

Familien sind das Herz unserer Gesellschaft. Mit dem #StarkeFamilienGesetz entlasten wir Eltern mit geringem Einkommen spürbar. Und wir verbessern die Chancen in Kita und Schule, damit es jedes Kind packt. Einen großen Dank an Franziska Giffey und @hubertus_heil! #SPDwirkt https://t.co/8rgDrmJvsD — Andrea Nahles (@AndreaNahlesSPD) January 9, 2019

Politik soll auch bei den Kindern ankommen

„Wir wollen eine Politik, die wirklich bei den Familien ankommt und bei den Kindern auch wirkt“, sagte Nahles dem „Morgenmagazin“. „Und das ist etwas, was wir deswegen bisher nicht im Griff haben, weil es verteilt ist von den Zuständigkeiten auf der kommunalen Ebene, teilweise Landesebene, Bundesebene“, erklärte sie.

„Und das müssen wir meiner Meinung nach besser zusammenpacken, damit es wirklich auch besser wirken kann.“

Die „Süddeutsche Zeitung“ (Donnerstag) zitierte aus einem Beschlusspapier für die zweitägige Klausur, wonach noch in diesem Jahr ein Konzept vorgelegt werden solle. Im Kern geht es demnach darum, bestehende Sozialleistungen und steuerliche Förderungen für Familien zu bündeln.

Nur noch eine einzige Transferleistung soll den Grundbedarf für Kinder abdecken. Im Gespräch seien Beträge von etwa 620 Euro, die bei höheren Einkommen abgeschmolzen werden. (ses/dpa)