Nach Hackerangriff: Tatverdächtiger festgenommen

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beschäftigt sich mit dem Hacker-Angriff. Ein 20-Jähriger ist festgenommen worden.

Berlin. Ermittler haben nach dem Hackerangriff einen 20-Jährigen festgenommen. Der Schüler aus Mittelhessen soll verantwortlich für das Daten-Leak sein, bei dem private Daten von Politikern und Prominenten veröffentlicht worden sind. Der junge Mann soll geständig sein, meldet die Deutsche Presse-Agentur.

Nach Informationen unserer Redaktion ist er der Polizei bislang nicht als Rechtsextremist bekannt.

Hackerangriff auf Politiker und Prominente – das Wichtigste in Kürze:

Nach dem Hackerangriff wurde ein 20-Jähriger festgenommen

Er soll die privaten Daten von Politikern und Promis veröffentlicht haben

Horst Seehofer will sich am Nachmittag äußern

Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Ausspähens und der unberechtigten Veröffentlichung personenbezogener Daten ermittelt. Weitere Informationen will die Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz am Dienstagmittag bekanntgeben.

Laut einer Pressemitteilung des Bundeskriminalamtes (BKA) hat es bereits am Sonntag eine Wohnungsdurchsuchung und eine vorläufige Festnahme gegeben. Nach Hackerangriff: So läuft die Suche nach Hacker „Orbit“. Laut ARD-Informationen befindet sich der 20-Jährige in Polizeigewahrsam.

Verantwortlich für die Ermittlungen sind die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – und das BKA.

Kritik an Seehofer für Stillschweigen

Innenminister Horst Seehofer.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Am Montagabend hatte es noch einen Mini-Krisengipfel in Berlin gegeben. Teilnehmer: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, und der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm.

Fünf Tage nach Bekanntwerden des massenhaften Daten-Diebstahls wollen sich die zuständigen Behörden endlich gemeinsam zu den Ermittlungen äußern.

Seehofer hat bereits abgekündigt, dass er die Bevölkerung „nur mit belastbaren Fakten und nicht mit Vermutungen“ informieren werde.

Der Minister war dafür kritisiert worden, nur zögerlich auf den Angriff zu reagieren. Als der Hackerangriff bekannt wurde, war Seehofer gerade bei der CSU-Klausurtagung im bayerischen Kloster Seeon. Als Innenminister ist Seehofer auch für Datensicherheit zuständig.

1000 Personen vom Hackerangriff betroffen

Der CSU-Politiker hatte am Montag die Chefs von BKA und BSI zu sich gerufen und sich auf den aktuelle Stand der Ermittlungen bringen lassen. Etwa 1000 Politiker, Prominente und Journalisten sind nach Angaben des Innenministeriums von dem Online-Angriff betroffen.

Etwa 50 Fälle seien schwerwiegender, weil größere Datenpakete wie Privatdaten, Fotos und Korrespondenz veröffentlicht worden wurden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Hackerangriff.

Nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND) bekamen Opfer der Online-Attacken in den vergangenen Tagen Anrufe mit Nummern aus Russland. Die Anrufer blieben aber anonym.

Sicherheitskreise zweifelten, ob die Anrufe von den Urhebern des Angriffs kamen und nicht möglicherweise von Trittbrettfahrern, um einen Verdacht auf russische Nachrichtendienste zu lenken, meldet das RND.

„Beim BSI herrscht Kommunikationswirrwarr, und diese Behörde untersteht dem Bundesinnenminister“, sagte der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka der „Passauer Neuen Presse“. Lischka beklagte zugleich die Zersplitterung der für die IT-Sicherheit zuständigen Behörden und forderte eine bessere Koordination und klare Verantwortlichkeiten.

Forderungen nach strukturellen Änderungen kamen neben Lischka auch von der Opposition. Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, sagte der „Heilbronner Stimme“ „Struktur, Aufgaben und Kommunikation von BSI, BKA und Geheimdiensten müssen neu bestimmt werden.“

Justizministerin Barley nimmt Internetanbieter in die Pflicht

Schleswig-Holsteins Minister für Digitalisierung, Jan Albrecht (Grüne), forderte ein beim BSI und den Ermittlungsbehörden angesiedeltes eigenes Ermittlungs- und Analysepersonal mit direkten Durchgriffsmöglichkeiten bei Anbietern wie Twitter.

Außerdem müssten auch technisch nicht versierte Nutzer in die Lage versetzt werden, Mindeststandards einzuziehen. Albrecht sprach in der „Rheinischen Post“ von „Sicherheitsgurten“ und „Streifenpolizisten“ für das Internet.

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) rief Internetanbieter wie soziale Netzwerke auf, geknackte Nutzerkonten sofort zu sperren. Zudem müssten die Inhaber ihre Accounts schnellstens zurückerlangen können, sagte Barley der „Rheinischen Post“.

Grünen-Politiker Habeck löscht Twitter- und Facebook-Profile

Der vom Datenklau besonders betroffene Grünen-Parteichef Robert Habeck hatte am Montag angekündigt, sich als Konsequenz aus dem Ärger um Wahlkampf-Tweets und den Datendiebstahl von Twitter und Facebook zu verabschieden.

Der Soziale-Medien-Forscher Wolfgang Schweiger sieht darin eine Zäsur für die Politik im Internet.

„Zum ersten Mal gibt ein Politiker zu, dass das Tempo, die Direktheit und Spontaneität in den sozialen Medien für ihn persönlich gefährlich sind“, sagte der Professor für Kommunikationswissenschaft der „Augsburger Allgemeinen“. Wie Robert Habeck das digitale Fasten politisch nutzen kann. (dpa/sdo)