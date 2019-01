AfD rückt von Darstellung zu Magnitz-Angriff ab

Bremen. Die AfD in Bremen hat ihre Darstellung des Angriffs auf den Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz relativiert. „Mit dem jetzigen Wissen würden wir die Mitteilung etwas anders formulieren, aber sie entsprach dem Kenntnisstand kurz nach der Tat“, sagte Thomas Jürgewitz, unserer Redaktion.

Der Begriff „Kantholz“ sei „von einem der Bauarbeiter genannt worden, der Mann ist aber bisher nicht wieder aufgetaucht“, sagte Jürgewitz. Zugleich verteidigte der AfD-Politiker die Mittelung seiner Partei nach dem Angriff auf Magnitz: „Ich kann nichts bewusst Falsches an der Darstellung in der Pressemitteilung erkennen.“

AfD-Politiker Magnitz bei Angriff schwer verletzt – das Wichtigste in Kürze:

Frank Magnitz, AfD-Landesvorsitzender aus Bremen, wurde bei einem Angriff schwer verletzt

Auf den Politiker wurde mehrfach eingeschlagen

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Die Ermittler bildeten eine Sonderkommission

Magnitz äußerte sich bereits zu dem Übergriff

Er wurde offenbar nicht mit einem Gegenstand geschlagen

Die AfD hält dennoch weiter an dieser Darstellung fest

Die AfD hatte nach dem gewaltsamen Übergriff auf Magnitz in Bremen zunächst in einer Pressemitteilung geschrieben, dass die Täter den AfD-Politiker mit einem „Kantholz“ bewusstlos geschlagen und seinen Kopf getreten hätten.

Die Bremer Staatsanwaltschaft weist diese Darstellung mittlerweile zurück. Die Ermittlungen haben demnach bisher ergeben, dass Magnitz von einem von insgesamt drei unbekannten Männern „von hinten angesprungen“ worden sei.

Magnitz sei daraufhin zu Boden gestützt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Tat hatte international für Schlagzeilen gesorgt.

AfD freut sich über Anteilnahme anderer Parteien

Bremens AfD-Vize-Chef Jürgewitz erklärte unserer Redaktion zudem, dass er sich „über die Welle der Anteilnahme über alle Parteien hinweg“ gefreut habe. „Es gab nicht einen negativen Eintrag. Das finde ich sehr ermutigend.“

Magnitz hat das Krankenhaus zwei Tage nach dem Angriff inzwischen verlassen. Das sagte der stellvertretende Vorsitzende der Bremer AfD, Thomas Jürgewitz, der dpa am Mittwoch. Radio Bremen hatte zuerst darüber berichtet. Magnitz gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte Jürgewitz

Ein Durchgang führt zu dem Bremer Theater. Hier wurde Landeschef Frank Magnitz attackiert und schwer verletzt.

Magnitz vermutet „Mordanschlag“ aus politischem Motiv

Magnitz hatte zuerst am Dienstag gegenüber unserer Redaktion angegeben, dass er davon ausgehe, dass es sich „ohne zu dramatisieren“ um einen Mordanschlag handele, der politisch motiviert gewesen sei. Dies hat er Mittwoch im Gespräch mit der „Bild“ relativiert: „Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber es kann auch ein Raubüberfall gewesen sein.“

Zu der Tat berichtete er unserer Redaktion, dass das Letzte, woran er sich erinnern könne, sei, dass er an Handwerkerautos vorbeiging. Danach, sagte er, werde alles dunkel. Magnitz erwachte nach seiner Ausführung wieder, als ihn jemand am Arm rüttelte, fragte, ob er Handy und Portemonnaie noch habe.

Dienstag hatte er auch direkt eine Vermutung geäußert: Die Täter kämen aus dem Umfeld der „Initiative in Gedenken an Laye-Alama Condé“. Das Bündnis erinnert an den Tod des Asylbewerbers Laye-Alama Condé, der vor 14 Jahren in Bremen in Polizeigewahrsam starb, nachdem ihm Brechmittel verabreicht wurden.

„Initiative in Gedenken an Laye-Alama Condé“ weist Beteiligung zurück

Auch am Montag, dem 14. Jahrestag von Condés Tod, gab es eine Gedenkveranstaltung vor dem Gerhard-Marcks-Haus in Bremen, nicht weit von dem Ort, an dem Magnitz angegriffen wurde.

Auf dem Weg zu seinem Auto sei er an der Veranstaltung vorbeigekommen, sagt Magnitz. Er war davon ausgegangen, dass er dort erkannt worden sei und die Täter ihm spontan gefolgt seien.

Gundula Oerter, eine Sprecherin der Initiative, wies diesen Verdacht von sich: Die Veranstaltung sei „ein mahnendes Erinnern und ein öffentliches Aussprechen gegen Rassismus“, sagte sie. „Wir vermuten, dass Herr Magnitz mit seinen Spekulationen den Inhalt unserer Veranstaltung gezielt diskreditieren will.“

Vorfall erinnert an Angriff auf Altenas Bürgermeister Hollstein

Der Vorfall weckt Erinnerungen an die Messerattacke auf den Bürgermeister von Altena 2017. In einem Dönerimbiss wurde der Politiker mit einem Messer verletzt. „Ich stech dich ab“, soll der Täter damals zu Andreas Hollstein gesagt haben. Allerdings bewertete ein Gericht die Tat später ausdrücklich nicht als politisches Attentat.

Immer wieder erfolgen Angriffe auf Politiker. Mal lagen politische Motive zugrunde, mal waren die Täter psychisch gestört. Zuletzt attackierte ein offenbar alkoholisierter Mann den Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein (CDU). Foto: Bernd Thissen / dpa

Laut Behörden ist die Tat politisch motiviert gewesen. Hollstein, der bei dem Messerangriff nicht lebensgefährlich verletzt wurde, gilt als besonders liberal in der Flüchtlingspolitik. Foto: imago stock&people / imago/Metodi Popow

Auch die Bürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, wird am 17. Okober 2015 mit einem Messer angegriffen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilte den Täter Frank S. später zu 14 Jahren Haft. Foto: Christoph Hardt / imago/Future Image

Der 45-Jährige hatte Reker (parteilos) während ihres Wahlkampfes ein Jagdmesser in den Hals gerammt. Foto: Horst Galuschka / imago/Horst Galuschka

Ein geistig verwirrter Mann schießt bei einer Wahlkampfveranstaltung im badischen Oppenau im Oktober 1990 auf den Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU). Foto: imago stock&people / imago/sepp spiegl



Der CDU-Politiker sitzt seitdem querschnittsgelähmt im Rollstuhl – das Attentat überlebte er nur knapp. Foto: imago stock&people / imago/Gustavo Alabiso

Zwei Tage vor der Bundestagswahl im September 2002 schlägt ein Rechtsextremist dem Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele (Grüne) an einem Berliner Wahlstand mit einem Schlagstock auf den Kopf. Foto: Tobias Schwarz / REUTERS

Hans-Christian Ströbele erlitt damals Verletzungen am Kopf, die Polizei konnte den Täter festnehmen. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Während einer Debatte auf einem grünen Sonderparteitag in Bielefeld wird der Außenminister Joschka Fischer im Mai 1999 mit einem Farbbeutel beworfen. Er erleidet einen Trommelfellriss. Foto: Sven Simon / imago

Der Farbbeutel-Werfer wollte damit gegen den Kosovo-Einsatz der Nato protestieren, den die Grünen billigten. Foto: imago stock&people / imago/Mauersberger



In Berlin schlagen Vermummte den Regierenden Bürgermeister Walter Momper im August 1991 mit einem Holzknüppel und sprühen ihm Reizgas ins Gesicht. Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel

Zuvor hatte Momper gemeinsam mit seiner Frau eine Ausstellung besucht. Auf dem Rückweg schlugen die Täter zu. Die Narbe auf seiner Stirn erinnert nach wie vor an die Attacke der fünf Vermummten. Foto: Christian Schroth / imago

Ein Unbekannter greift die Parlamentarierin Angelika Beer (Grüne) in Berlin im Juni 2000 mit einem Messer an und verletzt sie am Arm. Foto: Sven Simon / imago

Sie hatte zuvor mehrere Morddrohungen erhalten. Die Drohungen stammten vor allem aus der linksextremen Szene, weil Beer den Nato-Angriffen auf Jugoslawien zugestimmt hatte. Foto: imago stock&people / imago/Christian Ditsch

Eine geistig verwirrte Frau verletzt den Hamburger Justizsenator Roger Kusch (CDU) bei einem Wahlkampfauftritt im Februar 2004 mit einem Messer. Foto: imago stock&people



Die Frau ging mit den Worten „Du schwule Sau“ auf den Politiker zu und griff ihn mit einem Klappmesser an. Später kam sie in die Psychiatrie. Foto: Sven Simon / imago

Eine ebenfalls geistig verwirrte Frau greift den damaligen saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine und Kanzlerkandidaten (damals SPD) im April 1990 auf einer Wahlkampfveranstaltung in Köln mit einem Messer an. Foto: BeckerBredel / imago/Becker&Bredel

Sie verletzt ihn lebensgefährlich und verfehlte die Halsschlagader nur knapp. Mehr als 25 Jahre später ist die Attentäterin Adelheid S. wieder aus der Psychiatrie entlassen und auf freiem Fuß. Foto: dpa Picture-Alliance / DB



Die Polizei Bremen geht davon aus, dass es sich bei dem Angriff auf Frank Magnitz um eine politisch motivierte Tat handelt und bittet um Hinweise von Zeugen unter 04 21 / 362 38 88.

Die Bundesregierung verurteilte die Attacke. Der „brutale Angriff“ sei „scharf zu verurteilen“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag auf Twitter. Er fügte hinzu: „Hoffentlich gelingt es der Polizei rasch, die Täter zu fassen.“

Zahlreiche Politiker reagierten bestürzt auf den Überfall. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir twitterte in der Nacht zu Dienstag, er hoffe, dass der oder die Täter bald ermittelt und verurteilt werden.

„Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen.“

Ich hoffe der oder die Täter werden bald ermittelt & verurteilt. Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen. #nazisraus aber mit den Methoden unseres Rechtsstaates! https://t.co/mhaYpjeZt2 — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) January 7, 2019

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilte den Angriff in einem Brief an den verletzten Bundestagsabgeordneten. „Jede Form der Gewalt gegen Mandatsträger ist ein Angriff auf unseren Rechtsstaat.“

Und weiter: „Dem müssen wir uns geeint und entschlossen entgegenstellen“, schrieb Steinmeier nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag an Magnitz.

„Unsere Demokratie braucht Kontroverse, den Schlagabtausch mit Argumenten, auch wenn dieser einmal scharf sein mag. Politische Gewalt aber – gleich von welcher Seite – dürfen wir niemals zulassen.“

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth sagte unserer Redaktion: „In einer starken parlamentarischen Demokratie wie der unseren ist Hass keine Meinung, Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung – und darf es niemals werden.“ Diese mache den politischen Diskurs unmöglich und „führt just zu jener Radikalisierung, die wir doch zwingend vermeiden müssen“.

Auch der SPD-Politiker Johannes Kahrs reagierte auf den Angriff:

gewalt geht garnicht. gegen niemanden. extremismus jeder art ist mist. ich wünsche gute besserung! https://t.co/vukck98Fth — Johannes Kahrs (@kahrs) January 8, 2019

AfD-Politiker Alexander Gauland spricht von „Hetze“

Alexander Gauland, AfD-Bundesvorsitzender.

Zahlreiche AfD-Politiker verurteilten den Überfall ebenfalls – und beklagen eine Hetzkampagne. Die Gewalttat sei das Ergebnis der andauernden Hetze von Politikern und Medien gegen die Partei, sagte der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland bei einer Pressekonferenz.

Es handele sich um einen „Mordanschlag“. Wer diesen Angriff jetzt nicht öffentlich ablehne, mache sich stillschweigend mit den brutalen Tätern gemein. „Wie groß wäre der Aufschrei gewesen, wenn eine solche Tat zum Beispiel einen Landesvorsitzenden von CDU, SPD oder Grünen getroffen hätte?“

Der Vorsitzende der Thüringer AfD-Landtagsfraktion, Björn Höcke, sieht ein Zeichen der Verrohung. „Dieses Verbrechen ist das bisher deutlichste Indiz dafür, dass die politische Kultur im Land und damit letztlich die Demokratie vor unseren Augen zerfällt“, sagte Höcke laut einer Mitteilung seiner Fraktion von Dienstag.

AfD schon häufiger Ziel von Angriffen

Die AfD in Bremen ist laut „Weser Kurier“ in den vergangenen Monaten häufiger Ziel von Angriffen geworden. Im Juli hatten Unbekannte die Scheiben des AfD-Parteibüros eingeworfen und „Fuck AfD“ auf die Fassade gesprüht.

Erst im Dezember hatte es einen Brandanschlag auf einen Lkw gegeben, der auf dem Firmengelände eines vermeintlichen AfD-Sympathisanten geparkt war. Beide Taten stufte die Polizei als politisch motiviert ein.

Am Donnerstagabend ereignete sich zudem eine Explosion vor dem AfD-Büro im sächsischen Döbeln. Eine Tür und eine Fensterscheibe waren stark beschädigt worden, verletzt wurde aber niemand. Drei Männer gelten als tatverdächtig, Ermittlungen laufen.

(sdo/les/bekö/dpa)