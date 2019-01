Alles Wichtige zum Hackerangriff auf Politiker

Berlin. Der Hackerangriff auf Politiker und Prominente hat für viele Schlagzeilen gesorgt. Hunderte Daten wurden im Netz verbreitet. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hatte zuerst über den digitalen Großangriff berichtet. Die Daten sind zum Teil mehrere Jahre alt. Brisant sind sie dennoch.

Auch unsere Redaktion konnte einen Teil der Daten sichten. Doch wie konnten die Daten ins Internet gelangen? Wer ist von dem Datenleck betroffen? Und wer steckt dahinter? Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist bei dem aktuellen Hacker-Angriff passiert?

Auf einem Computerbildschirm ist ein Profil beim sozialen Netzwerk Twitter zu sehen, bei dem auf gestohlene Daten von Politikern verlinkt wird.

Am Freitagmorgen war bekannt geworden, dass Hunderte Kontodaten, private Fotos, Briefe von Bundestagsabgeordneten und Privatadressen von Prominenten im Netz gelandet sind. Mutmaßliche Hacker haben die Daten über Twitter verbreitet und in einer Art Adventskalender veröffentlicht.

In den veröffentlichten Listen sind Politiker aus dem Bundestag, der Regierung, dem Europaparlament, aus Landtagen und der Kommunalpolitik zu finden. Auch Namen von prominenten Künstlern und Journalisten finden sich dort.

Wie kam es zu der Veröffentlichung der Daten von Politikern und Prominenten?

Ein Teil der nun bekannten Daten wurde im Laufe des Dezembers in Form eines Adventskalenders auf Twitter veröffentlicht.

Ein mittlerweile gesperrter Account teilte vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag einen Teil des Datenpakets. Zum Abschluss wurde nach ersten Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden ein zusätzlicher Datensatz veröffentlicht.

Ein Teil der Daten war also mindestens seit Dezember im Netz verfügbar. Nach Informationen des RBB sollen die Führungen der Bundestagsfraktionen am Donnerstagabend vom Verfassungsschutz informiert worden sein. Durch den Bericht vom frühen Freitagmorgen wurde das Datenleck einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Horst Seehofer will bis Mitte dieser Woche weitere Informationen bekanntgeben.

Wie fiel der Datenklau auf?

Offenbar fiel der Datenhack auf, als Unbekannte bei SPD-Politiker Martin Schulz anriefen – unter einer Nummer, die für Fremde eigentlich nicht zugänglich ist. Das berichtet die DPA und bezieht sich auf Informationen aus Sicherheitskreisen.

Ein Mitarbeiter des ehemaligen SPD-Spitzenkandidaten berichtete demnach der Polizei in Aachen am Donnerstag von dem Anruf. Daraufhin wurde nach dpa-Angaben das LKA in Nordrhein-Westfalen aktiv.

Mitarbeiter des Bundestags erfuhren dann in der Nacht von dem Datenklau.

Ein bislang noch unbekannter Twitter-User hatte im Dezember - zunächst weitgehend unbemerkt - Listen mit Telefonnummern, Adressen und anderen Daten von Prominenten ins Netz gestellt.

Die Fremden, die Schulz anriefen, sollen nicht unfreundlich gewesen sein. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen war der Ton der Unterhaltungen „weder bedrohlich noch beleidigend“.

Wer ist von dem Datenhack betroffen?

Betroffen sind Abgeordnete aller Fraktionen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums (BMI) am Freitag. Dazu sind Journalisten und Künstler in den veröffentlichten Listen zu finden.

Auch Daten von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wurden veröffentlicht. Laut ersten Berichten und nach der Durchsicht durch unsere Redaktion waren jedoch kaum oder keine AfD-Politiker betroffen.

Auch Prominente wie Til Schweiger sind offenbar von dem Hack betroffen.

Auch die Daten zahlreicher Prominenter wurden von Hackern abgegriffen – so etwa von Schauspieler Til Schweiger und Moderator Jan Böhmermann.

Ein ARD-Sprecher sagte: „Die Landesrundfunkanstalten der ARD prüfen gerade, ob und inwieweit einzelne Mitarbeiter betroffen sind.“

Nach erstem Kenntnisstand finden sich unter anderem folgende Personen und Organisationen unter den möglichen Opfern der Hacker:

Sind auch Landespolitiker betroffen?

Ja, auch namhafte aktuelle und ehemalige Landespolitiker aus Berlin, Nordrhein-Westfalen und Hamburg sind in den Dateilisten zu finden. Besonders interessante Einträge stammen jedoch von einer Thüringer Landespolitikerin.

Wie die „Thüringer Allgemeine“ berichtet, hatte eine Landtagsabgeordnete der Linken im Oktober einer Reise nach Russland unternommen und danach ungewöhnliche Aktivitäten in ihrem Facebook-Profil bemerkt. Der Verdacht liegt nun nahe, dass dieser Account manipuliert wurde. So könnten Daten über Politiker aus Thüringen in das Datenpaket geflossen sein, das nun im Fokus steht.

Der Facebook-Account der Abgeordneten sei nach Bekanntwerden der Aktivitäten gelöscht worden. Nach der Russland-Reise im Oktober sei der Fraktions-Vorstand der Linken informiert worden, jedoch nicht die Polizei. Die Sicherheitsbehörden haben von dem Vorfall erst Ende vergangener Woche erfahren.

Aus Berlin sind etwa Monika Grütters (Berliner CDU-Landesvorsitzende, Kulturstaatsministerin), Franziska Giffey (SPD, Bundesfamilienministerin, ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Neukölln), Raed Saleh (SPD-Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus), Harald Wolf (Linke, Ex-Wirtschaftsenator), Lisa Paus (Grüne, Bundestagsabgeordnete) und Gesine Lötzsch (Linke, Bundestagsabgeordnete) betroffen.

Auf den Veröffentlichungslisten sind aus Nordrhein-Westfalen die Namen von Christian Lindner (FDP-Chef), Paul Ziemiak (CDU-Generalsekretär) und Helge Lindh (Bundestagsabgeordneter) zu finden.

Aus Hamburg ist der Erste Bürgermeister, Peter Tschentscher (SPD) Opfer der Datenveröffentlichung geworden.

Wird es weitere Veröffentlichungen geben?

Laut BMI ist nicht davon auszugehen, dass in naher Zukunft weitere Veröffentlichung in diesem Rahmen folgen.

Welche Daten wurden veröffentlicht?

Unsere Redaktion konnte die Veröffentlichungsliste und in Auszügen auch einige der Datensätze einsehen. Bei der Großzahl an Daten ist bisher nicht endgültig geklärt, ob alle veröffentlichten Informationen tatsächlich auch zu den entsprechenden Prominenten gehören.

Der SPD-Politiker Florian Post erklärte, dass mindestens eine der Dateien in dem Archiv nicht von ihm stamme und somit wohl eine Fälschung sei. Es ist denkbar, dass auch weitere Daten gefälscht wurden.

Die Datensätze variieren jedoch sehr stark. Während in einigen Dateien private Handy- und Festnetznummern sowie Adressen zu finden sind, enthalten andere Ordner auch Kopien von Briefen und E-Mails.

Dabei scheinen diese – zumindest im Falle einiger Spitzenpolitiker – weniger brisant zu sein. Schriftwechsel von aktiven oder ehemaligen Bundesministern sind zum Teil mehrere Jahre alt und über andere Wege bekannt geworden.

Im Datensatz zur Bundeskanzlerin findet sich etwa eine Wahlempfehlung zur Bundestagswahl 2017. Das Schreiben richtet sich an mögliche CDU-Wähler und Wahlkämpfer und wurde wohl auch in dieser Form öffentlich per E-Mail verschickt. Eine Sprecherin des Bundeskanzleramtes sagte, dass keine sensiblen Daten der Kanzlerin veröffentlicht worden sein.

Die Einträge zu Til Schweiger enthalten Adressen und Telefonnummern. Von Jan Böhmermann wurden hingegen auch ältere Fotos veröffentlicht – zum Teil wohl auch von Familienmitgliedern.

Andere Einträge zu prominenten Personen enthalten angeblich sogar Kreditkartennummern inklusive Verfalldaten, Kontodaten und Rechnungen.

Was ist über die Täter bekannt?

Bisher ist nichts über den oder die Täter hinter dem Hackerangriff bekannt. In der Profilinformation des entsprechenden Twitter-Accounts, der mittlerweile gesperrt ist, war zu lesen, dass der Nutzer sich selbst in Hamburg verortet. Ob der mögliche Täter tatsächlich aus Deutschland kommt, ist aber offen.

Nach ersten Informationen des Innenministeriums sind die Daten nicht aus dem Regierungsnetz abgeflossen. Auch die Art der Datensammlung weist daraufhin, dass die Täter nicht in ein Behördennetz als Einfallstor genutzt haben.

Wahrscheinlicher ist, dass die Hacker sich Zugang zu Accounts in sozialen Netzwerken oder bei Mailprogrammen verschafft haben. Am Sonntag hat das BKA die Wohnung eines Zeugen wegen dem Hackerangriff veröffentlicht.

Dass die Hacker vermeintliche Adressbücher von Betroffenen veröffentlicht haben, weist zudem daraufhin, dass sie über diese Adressbücher an Kontaktdaten weiterer Prominenter und Politiker gelangt sind.

Das würde auch die große Menge an Daten erklären – allein in der Liste von CDU/CSU-Politikern finden sich 400 Einträge. Denkbar wäre aber auch, dass die Daten von einer oder mehrere Personen weiteregegeben wurden. Solch ein Leak (Leck) würde bedeuten, dass Accounts gar nicht erst gehackt werden mussten.

Bei den Daten handele es sich um ein Potpourri an Material aus verschiedenen Hacks auf Mail-Accounts, sagte der renommierte Karlsruher IT-Sicherheitsexperte Christoph Fischer der dpa. „Da hat jemand offenbar mit viel Fleißarbeit versucht, Mail-Accounts zu öffnen“, sagte Fischer.

Wie wird nun ermittelt?

Die Behörden behandeln den Vorfall als geschlossenes Ereignis, das heißt aktuell geht es nicht mehr darum, einen laufenden Angriff zu verhindern.

Die Generalstaatsanwaltschaft (GStA) Frankfurt am Main hat gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Für die Ermittler sei nun vorrangig, denjenigen auszumachen, der für die Datenbeschaffung und die Datenweitergaben verantwortlich ist, sagte ein Sprecher der GStA unserer Redaktion.

Mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität (ZIT) hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt eine Sondereinheit zur Bekämpfung von Internetkriminalität. Die Einheit ist unter anderem darauf spezialisiert, komplizierte technische Beweisführungen zu übernehmen.

Was wusste das BSI über den Datendiebstahl?

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat nach eigenen Angaben erst im Januar das Ausmaß des Datendiebstahls erkannt. Die Behörde sei Anfang Dezember noch von einem Einzelfall ausgegangen, teilte das BSI am Samstag schriftlich mit. Das Amt korrigierte damit frühere Aussagen seines Präsidenten Arne Schönbohm.

Schönbohm hatte am Freitag dem Fernsehsender Phoenix ein Interview gegeben und darin über die Veröffentlichung der Daten im Dezember auf Twitter gesprochen.

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat hingegen nach eigenen Angaben erst in der Nacht zum Freitag davon erfahren. Dies teilte die Behörde allen Bundestagsabgeordneten in einem Schreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Das Cyber-Abwehrzentrum beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik koordiniert die Aufklärungsarbeit. In dem Gremium tauschen sich Vertreter unterschiedlicher Ermittlungsbehörden aus. Strafrechtlich relevante Aspekte der Veröffentlichung werden von der Polizei bearbeitet.

Gehen auch Betroffene juristisch gegen die Hacker vor?

Robert Habeck, Co- Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.

Foto: Carsten Koall / dpa

Grünen-Chef Robert Habeck hat wegen der Veröffentlichung der Daten Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Das sagte ein Parteisprecher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Habeck gilt als ein Hauptbetroffener des Angriffs. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, sagte dem RND, sie habe ebenfalls Strafanzeige gestellt. Das rate sie auch allen Betroffenen.

Auch die FDP im Bundestag hat nach der Veröffentlichung juristische Schritte eingeleitet, sagte ein Sprecher der Fraktion der Deutschen Presse-Agentur. Eine Sprecherin des Justizministeriums sagte am Freitag in Berlin, dass der Generalbundesanwalt prüfe, ob er ein Verfahren einleite. Die Bundesanwaltschaft würde beispielsweise aktiv, wenn als vertraulich eingestufte Dokumente veröffentlicht wurden.

Was ist noch unbekannt?

Bisher unbekannt sind das Motiv des mutmaßlichen Hackers bzw. möglicher Auftraggeber. Sowohl politische Motive, ein Erpressungsversuch gegen Prominente oder die Suche nach Aufmerksamkeit wären denkbar.

Unklar ist auch, warum das Leck so lange mehr oder weniger unerkannt blieb. Die Lecks auf Twitter enthielten die kompletten Namen der Betroffenen.

Bei automatisierten oder händischen Suchen nach den jeweiligen Namen hätten die Fälle bekannt werden und die Betroffenen auf eine Löschung der Beiträge bei Twitter drängen können.

Noch ist zudem unklar, wie genau die Täter an die Daten kamen.

Wie kann ich mich gegen solche Angriffe schützen?

Fest steht: Vor gezielten Hackerangriffen kann man sich kaum schützen. Und das bedeutet: Datensicherheit muss endlich überall zum Thema werden .

Jeder einzelne muss sich fragen, in welchen Fällen er Apps, Webseiten oder dem smarten Lautsprecher im Wohnzimmer Zugriffsrechte auf Fotos, Adressen und Kontakte erlaubt. Einige Tipps können bereits helfen: Wie man sich und seine Daten im Netz schützen kann.

Unabhängig davon sollten Verbraucher aber sicherheitsrelevante Updates für Programme nicht ignorieren, regelmäßig Passwörter ändern und an sicheren Orten aufbewahren. (mit Material von dpa und Reuters)

Was hat Youtuber Tomasz Niemiec mit dem Fall zu tun?

Tomasz Niemiec, der selbst einen Youtube-Kanal betreibt, sagte im Gespräch mit unserer Redaktion, er habe am Donnerstagabend vor dem Bekanntwerden noch mit dem Hacker gechattet, weil dieser den Youtube-Kanal eines Freundes aus der Szene ohne Erlaubnis übernommen hatte. Jener Freund hatte Niemiec dann gebeten, den Hacker auf seinem Kanal anzuschreiben

Er und der mutmaßliche Verantwortliche für die Veröffentlichungen würden sich seit zwei oder drei Jahren kennen. „Es ging ihm um Aufmerksamkeit“, sagt Niemiec. „Die Hacks und das Sammeln sind eine Arbeit von Wochen. Aber ich traue ihm das zu.“

„Hätte ich gewusst, um wie viele Daten es hier geht, hätte ich ihm gesagt, dass er sie löschen soll“, sagt er. „Ich glaube nicht, dass er ein Gespür dafür hat, welche Konsequenzen diese Veröffentlichungen für die Betroffenen haben können.“ Zuerst hatten sich die Ermittler nicht bei Niemiec gemeldet, das hat sich offenbar am Sonntag geändert.