Und nach der stillen Nacht kommt die lauteste

Ich glaube, mit meiner Weihnachtsgeschenkebilanz kann ich dieses Jahr ganz zufrieden sein. Damit meine ich nicht das, was ich selbst bekommen habe (obwohl: damit auch), sondern das, was ich verschenkt habe. Das ist nämlich nicht ganz unheikel bei meinen Kindern, da kommt es schnell zu Dramen.

Es war in der Vorweihnachtszeit 2018 so wie jedes Jahr: Die Arbeitslast wurde von Tag zu Tag größer, und die Arbeitstage dementsprechend länger. Was mir fehlte, waren die Geschenke. Mit Beginn der Monatsmitte führten meine Frau und ich allmorgendlich immer denselben Dialog:

Sie: „Hast du dich schon um Weihnachten kümmern können?“

Ich: „Ich muss jetzt los.“

Um die konkreten Wünsche der Kinder kümmert sie sich immer, dafür bin ich dankbar. Aber ich will ja Heiligabend nicht mit leeren Händen dastehen, und es soll auch einen gewissen Überraschungsfaktor geben. Also ging ich in der Mittagspause aus dem Büro am Kurfürstendamm in das nächstgelegene Kaufhaus und fuhr in die Spielwarenabteilung. Ich blickte mich unschlüssig um. Irgendwann hatte ich einen Zauberkasten in der Hand und dachte: Das könnte was sein. Dann fiel mir ein, dass wir beiden Kindern schon vergangenes Weihnachten Zauberkästen geschenkt hatten. Sie sorgten ungefähr eine Stunde lang für Begeisterung und wurden dann vergessen. Was also sonst? Alles, was ich sah – Pferdefiguren, Spielschleim in allen erdenklichen Farben, Zauberwürfel, Playmobil-Accessoires –, kannte ich in dieser oder abgewandelter Form schon aus den riesigen Beständen meiner Kinder. Ich blieb vor zwei kleinen gelben Kugeln stehen. Es waren Smileys, nur dreidimensionale.

„Was ist denn das?“, fragte ich die Verkäuferin.

„Das sind 3-D-Puzzles.“

„Ach. So was gibt’s also auch.“

„Ja.“

Ich kaufte einen Smiley mit Sonnenbrille und einen mit Herzaugen. Sie wurden Heiligabend zum Volltreffer. Mit diesen kleinen Puzzles haben wir viel Zeit verbracht, weil sie auch mich in ihren Bann gezogen haben. Wir saßen den gesamten Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages am Küchentisch und fummelten konzentriert daran herum, und irgendwann wurde mir klar, dass das Geschenk eigentlich gar nicht in diesen gebogenen Plastikpuzzlesteinen bestand, sondern in den jetzt gerade gemeinsam verbrachten Stunden. „Ja, ja, das schönste Geschenk ist Zeit“, dachte der Teil meiner Persönlichkeit, der für Lebensweisheiten zuständig ist.

Dieser Teil ist auch ein bisschen wehmütig, weil wir Silvester nicht miteinander verbringen können – ich fahre schon jetzt zurück nach Berlin, weil ich arbeiten muss; meine Frau und die Kinder kommen erst im Januar nach. Andererseits bin ich auch heilfroh darüber, und das hat natürlich mit dem Böllerwahnsinn zu tun, der in Berlin schon während der Feiertage ausbricht und den ich meinen Kindern ungern zumute. Man mag sich das als deutscher Hauptstädter kaum vorstellen können, aber hier in unserem Südtiroler Dorf haben wir in diesem Jahr noch nicht einen einzigen Böllerknall gehört. Und weil wir nichts gehört haben, sind die Kinder auch noch nicht auf die Idee gekommen, danach zu fragen und mitmachen zu wollen.

Die dynamitstangendicken Teile, die in Berlin regelmäßig Ohrenprobleme und auch Verletzungen verursachen und deren Überreste dann noch tagelang auf den Bürgersteigen herumgammeln, dürfen hier gar nicht verkauft werden. Ich bezweifle auch, dass sie allzu viele Abnehmer fänden. Man gibt sich mit ein paar Raketen oder Knallfröschen zufrieden, manche halten auch nur eine Wunderkerze in der Hand oder betrachten still den Sternenhimmel. Schwer vorstellbar, dass das in Berlin auch eines Tages mal möglich sein könnte, aber es wird ja jetzt wenigstens darüber diskutiert. In diesem Sinne: Kommen Sie gut rein, bis 2019!

