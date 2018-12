Merkels G20-Pannenflug war offenbar Fehler der Lufthansa

Berlin. Die Maschine war bereits über den Niederlanden, als sie wenden und in Köln zwischenlanden musste. Es war der Beginn einer peinlichen Odyssee, an deren Ende Kanzlerin Angela Merkel mit zwölfstündiger Verspätung den G20-Gipfel in Buenos Aires erreichte – per Linienflug mit Iberia.

Grund war eine defekte Verteilerbox am Regierungsjet „Konrad Adenauer“, was auch die Funkanlage und die Anlage, über die Kerosin abgelassen wird, betraf. Nun soll feststehen, wen die maßgebliche Schuld an der Panne trifft: die Lufthansa.

Lufthansa informierte nicht über neues System

Wie der „Spiegel“ berichtet, habe das Unternehmen 2010 ein neues digitales Kommunikationssystem eingebaut, es aber versäumt, die Piloten der Flugbereitschaft und den Hersteller Airbus zu informieren.

Das habe zur Folge gehabt, dass die Piloten auf dem Weg nach Argentinien nicht angemessen auf einen Stromausfall der Bordelektronik reagieren konnten. Denn das digitale System muss im Notfall anders bedient werden als ein analoges. Den Piloten fehlte aber die Anleitung dafür. Sie mussten den Flug schließlich abbrechen.

Dem Bericht zufolge hat Lufthansa-Technik den Regierungsjet im Jahr 2009 umgebaut und wartet ihn seitdem regelmäßig.

Merkel nahm die Posse augenscheinlich gelassen hin. Ihr Sitznachbar auf dem Iberia-Linienflug berichtete von einer entspannten Kanzlerin. Weil sich durch die Panne auch ihre Rückflugzeit verschoben hatte, konnte sich Merkel sogar noch einen netten Abend in Buenos Aires machen – und wurde von Passanten bejubelt.

Für Politik war damals aber natürlich auch noch Zeit. Unter anderem traf die Kanzlerin Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum Gespräch. (cho)