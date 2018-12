Sahra Wagenknecht protestiert mit gelber Weste vor Kanzleramt gegen Regierung

Sahra Wagenknecht in einer „Gelbweste“ vor dem Berliner Kanzleramt.

Sahra Wagenknecht hat sich mit den Gelbwesten-Protesten in Frankreich soldarisiert. Ein Video zeigt sie vor dem Bundeskanzleramt.

Berlin. Die Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hat sich – in Anspielung auf die Demonstrationen in Frankreich – mit einer gelben Warnweste vor das Kanzleramt gestellt und ähnliche Proteste auch in Deutschland gefordert.

In einem Video, das ihre Sammlungsbewegung Aufstehen auf Twitter teilte, bezieht die Linken-Politikerin Stellung und lobt die Gelbwesten in Frankreich ausdrücklich.

In dem Tweet heißt es: „Leider gibt es viele Menschen, die an #Weihnachten einsam und erschöpft sind. Lasst uns auch 2019 Druck machen gegen die Politik der Reichen. Lasst uns soziale Proteste auf die Straße und vor das Kanzleramt bringen. Lasst uns #Aufstehen wie die #Gelbwesten in Frankreich!“

In einem anderen Tweet ist zu sehen, wie Gelbwesten-Projektionen mit dem Aufstehen-Slogan an das Reichstagsgebäude geleuchtet wurden.

Sahra Wagenknecht solidarisiert sich mit Gelbwesten

In Frankreich hätten jene, die seit vielen Jahren von der Politik nicht mehr gehört würden, ihre Stimme erhoben, sagte Wagenknecht in dem 75-sekündigen Videoclip, der am Wochenende auf der Internetseite der von ihr gegründeten Bewegung „Aufstehen“ veröffentlicht wurde.

„Sie gehen auf die Straße gegen einen Präsidenten der Reichen und haben ihm immerhin erste Zugeständnisse abgetrotzt. Ich finde, solchen Druck brauchen wir auch in Deutschland.“

Leider gibt es viele Menschen, die an #Weihnachten einsam und erschöpft sind. Lasst uns auch 2019 Druck machen gegen die Politik der Reichen. Lasst uns soziale Proteste auf die Straße und vor das Kanzleramt bringen. Lasst uns #Aufstehen wie die #Gelbwesten in Frankreich! pic.twitter.com/d5XLh9hc95 — Aufstehen (@aufstehen_de) December 23, 2018

Auch Deutschland habe eine Regierung der Reichen, das sehe man etwa beim Umgang mit dem Dieselskandal. „Die Autokonzerne machen weiter Profite und die Dieselfahrer, vor allem die ärmeren, die ältere Wagen haben, müssen die Zeche bezahlen.“

Sahra Wagenknecht will mit ihrer Bewegung „Aufstehen“ auf soziale Missstände aufmerksam machen.

Stets werde Politik für Wohlhabende und große Unternehmen gemacht. „Dagegen muss es auch in Deutschland mehr Widerstand geben. Wir brauchen auch hier viele Menschen, die bereit sind, auf die Straße zu gehen.“

In den sozialen Netzwerken gibt es Lob und Kritik für die Aktion von Wagenknecht:

„Protest gegen eine Politik der Reichen ist ja an sich eine gute Sache - aber da sollte man sich definitiv NICHT die #Gelbwesten in #Frankreich zum Vorbild nehmen.“

„Soziale Proteste, die Gewalt ausüben, plündern und Journalisten angreifen?“

„Die Frau ist bewundernswert in der Hinsicht! Sie traut sich und das tut kaum einer!“

Sie gilt als stramme Sozialistin, ist die Fraktionschefin der Linken im Bundestag und Gründerin der linken Sammlungsbewegung „Aufstehen“. Das ist Sahra Wagenknecht. Foto: REUTERS / THOMAS PETER / REUTERS

Gemeinsam mit Dietmar Bartsch hat Wagenknecht den Fraktionsvorsitz der Linken inne. Für eine Aktion pro Bootsflüchtlingshilfe legten die beiden Politiker im Oktober 2015 in Berlin Rettungswesten an. Foto: REUTERS / FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Schon seit den Zeiten, als die Partei noch PDS hieß, arbeiten sie zusammen. Hier ein Foto aus dem Oktober 2002 mit Petra Pau (M.), damals stellvertretende PDS-Bundesvorsitzende. Foto: Jens Meyer / picture alliance/AP

Wagenknecht beim Bundesparteitag in Leipzig im Juni 2018 mit der restlichen aktuellen Linken-Spitze (v.l.): die Parteichefs Bernd Riexinger (r.) und Katja Kipping sowie Dietmar Bartsch. Foto: Sammy Minkoff / imago

Geboren wurde Wagenknecht als Tochter eines iranischen Vaters und einer deutschen Mutter am 16. Juli 1969 in Jena. Foto: REUTERS / ALEX DOMANSKI / REUTERS



Ab den frühen 1990er Jahren hatte Wagenknecht maßgebliche Funktionen in verschiedenen Vorstandsgremien der PDS inne. Foto: imago stock&people / imago/Detlev Konnerth

Die 29-jährige Reformkommunistin beim Verteilen von Flugblättern in Dortmund im September 1998. Foto: REUTERS / Str Old / REUTERS

Wagenknecht im Januar 2000 in Berlin beim traditionellen Gedenkmarsch für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Foto: dpa Picture-Alliance / Herschelmann Kay / picture-alliance / Berliner_Zeit

Diese Aufnahme zeigt die damalige Chefin der „Kommunistischen Plattform“ der PDS beim Bundesparteitag im Oktober 2002 in Gera. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

In der Flüchtlingsdebatte bezieht Sahra Wagenknecht klar Stellung. Mit ihrem Vorschlag, Arbeitsmigration einzuschränken, stieß sie in ihrer Partei auf heftigen Gegenwind. Foto: imago stock&people / imago/Eibner



Auch bei Demonstrationen gegen einen militärischen Einsatz westlicher Truppen in Syrien ist Sahra Wagenknecht häufig zu sehen, hier bei einer Demo 2015 in Berlin. Seit 2013 trägt Wagenknecht einen Doktortitel. Sie promovierte im Fach Volkswirtschaftslehre. Titel der in englischer Sprache verfassten Dissertation: „Die Grenzen der Auswahl. Sparentscheidungen und Grundbedürfnisse in entwickelten Ländern“. Foto: imago stock&people / imago/IPON

Sie hat viel von ihrer Schärfe früherer Jahre abgelegt, tritt aber immer noch für eine Überwindung des Kapitalismus in Deutschland ein. Foto: REUTERS /

Im Bundestag ruft sie regelmäßig gereizte Reaktionen der anderen Parteien hervor. Foto: Britta Pedersen / dpa

Unvergessen: Beim Linke-Bundesparteitag im Mai 2016 in Magdeburg gab es einen Tortenangriff auf die Politikerin. Foto: imago stock&people / imago/Christian Schroedter

Als kontrollierte und ehrgeizige Rednerin kann die Frau von Oskar Lafontaine Zuhörer für sich einnehmen. Foto: REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Seit Ende 2014 ist sie mit dem früheren Ministerpräsidenten des Saarlandes, Ex-SPD-Kanzlerkandidaten und späteren Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Linken in zweiter Ehe verheiratet. Foto: imago stock&people / imago/Becker&Bredel

Am 4. September stellte die Linksfraktionschefin die neue politische Sammlungsbewegung „Aufstehen“ vor. Mit der von ihr gegründeten parteiübergreifenden Initiative wollen Wagenknecht und Lafontaine linke Wähler erreichen, die sich von den klassischen Parteien abgewendet haben. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



„Gelbwesten“ rangen Macron Zugeständnis ab

In Frankreich protestieren Tausende seit Mitte November gegen die Reformpolitik der Regierung - in der Hauptstadt Paris war es wiederholt zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. „Gelbwesten“-Anhänger zündeten unter anderem Maut-Stationen auf Autobahnen an. Frankreichs Präsident Macron kündigte daraufhin Zugeständnisse ein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Linkspartei zuletzt aufgerufen, sich von den Ausschreitungen bei den „Gelbwesten“-Protesten in Frankreich zu distanzieren.

„Gelbwesten“-Proteste in Frankreich - darum ging es:

In Frankreich protestieren „Gelbwesten“-Anhänger gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron

Ihnen sind vor allem die Benzinpreise und die Reformen des Präsidenten ein Dorn im Auge

Nach den zum Teil gewaltsamen Protesten hatte Macron Zugeständnisse angekündigt

Deren uneingeschränkte Unterstützung sei „skandalös“. Die Haltung der Linken zu der Protestbewegung ist allerdings nicht eindeutig. Der Parteivorsitzende Bernd Riexinger bezeichnete die dortige „Verbrüderung“ von linker und rechter Gesinnung als besorgniserregend.

Die von Wagenknecht im Sommer gegründete „Aufstehen“-Bewegung hatte eigenen Angaben zufolge zuletzt rund 167.000 Unterstützer. (les/dpa)