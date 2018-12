FDP-Abgeordneter Marcel Luthe gibt fünf Posten ab

Berlin. Hinter vorgehaltener Hand war über den Schritt schon länger getuschelt worden, zum Beginn des neuen Jahres ist es jetzt so weit: Der bekannte FDP-Abgeordnete Marcel Luthe tritt von zahlreichen Sprecherposten und Mitgliedschaften in Ausschüssen des Abgeordnetenhauses zurück – aus „gesundheitlichen Gründen“, wie er selbst sagt. Ab dem 1. Januar ist Luthe lediglich noch innenpolitischer Sprecher der Liberalen und bleibt Mitglied im Innenausschuss sowie im Ausschuss für Verfassungsschutzangelegenheiten. Fünf weitere Sitze in Ausschüssen hat die Fraktion nun an andere Abgeordnete vergeben.

Über die genauen Hintergründe des Stühlerückens verabredete die Fraktion Stillschweigen, der Beschluss fiel im Rahmen einer vertraulichen Sitzung. Fraktionschef Sebastian Czaja sagte im Anschluss: „Herr Marcel Luthe hat sich nach Rücksprache mit dem Vorstand entschieden, seine Mitgliedschaft in mehreren Ausschüssen zum Jahresende aus persönlichen Gründen niederzulegen.“ Details nannte er auch auf Nachfrage nicht.

Viel Unmut über Luthe in der Fraktion

Tatsache ist jedoch, dass sich im laufenden Jahr in der Fraktion viel Unmut über Luthe aufgestaut hat. Mehrere Abgeordnete berichteten in den vergangenen Wochen, es stoße vielen übel auf, wie sich Luthe in der Öffentlichkeit inszeniere, gleichzeitig aber immer wieder bei Sitzungen fehle, so dass ihn seine Fraktionskollegen vertreten müssten. Er lasse das Interesse an der täglichen Sacharbeit vermissen, sagte einer. „Er mischt sich bisweilen zu stark in die Themengebiete der Kollegen ein“, sagte ein anderer. Hinzu kämen Berichte über seine juristischen Auseinandersetzungen, die kein gutes Licht auf die Fraktion werfen, etwa im Frühjahr, als seine Immunität teilweise aufgehoben wurde, weil die Staatsanwaltschaft wegen Unterhaltszahlungen ermittelte.

Luthe gilt neben Fraktionschef Czaja als der bekannteste Abgeordnete der Liberalen. Kaum vergeht ein Tag, an dem er nicht mit einem Zitat in wenigstens einer Berliner Zeitung zu finden ist, in der laufenden Legislatur hat er – Stand heute – 499 schriftliche Anfragen zur Kontrolle der Regierung an den Senat gestellt – so viele wie sonst kein anderer Parlamentarier.

Er selbst begründet seinen Rückzug allein mit gesundheitlichen Gründen, verweist auf einen Autounfall, den er im Frühsommer hatte. „Nach zwei Jahren sehr intensiver Arbeit war es Zeit, auf den ärztlichen Rat zu hören und die Aufgaben zumindest zeitweise auf ein Normalmaß zu reduzieren, was durch die Kollegen nun auch geht“, sagte er der Morgenpost. Luthes Aufgaben in den fünf Ausschüssen übernehmen nun Stefan Förster, Sibylle Meister, Florian Kluckert, Paul Fresdorf und Florian Swyter.