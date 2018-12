Stuttgart: AfD-Abgeordnetem Stefan Räpple droht Parteiausschluss

AfD: Seitdem die rechtsextreme Partei im Bundestag sitzt, sind die Debatten kontroverser und der Ton rauer geworden. Politik-Redakteurin Theresa Martus analysiert vier Reden, bei denen die Politiker anderer Parteien der AfD so leidenschaftlich Kontra gaben, dass die Reden prompt viral gingen.

AfD: Seitdem die rechtsextreme Partei im Bundestag sitzt, sind die Debatten kontroverser und der Ton rauer geworden. Politik-Redakteurin Theresa Martus analysiert vier Reden, bei denen die Politiker anderer Parteien der AfD so leidenschaftlich Kontra gaben, dass die Reden prompt viral gingen.

Schlagfertig gegen die AfD: Darum gingen diese vier Bundestagsreden viral AfD: Seitdem die rechtsextreme Partei im Bundestag sitzt, sind die Debatten kontroverser und der Ton rauer geworden. Politik-Redakteurin Theresa Martus analysiert vier Reden, bei denen die Politiker anderer Parteien der AfD so leidenschaftlich Kontra gaben, dass die Reden prompt viral gingen.

Ein AfD-Abgeordneter im Landtag in Stuttgart wurde aufgefordert, den Saal zu verlassen. Er weigerte sich – bis die Polizei einschritt.

Landtag AfD will Stefan Räpple nach Tumult in Stuttgart ausschließen

Stuttgart. Eklat im Landtag von Baden-Württemberg: Der AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Räpple hat mit seinem Verhalten einen Tumult ausgelöst. Er wollte den Saal trotz Aufforderung des Landtagspräsidiums nicht verlassen – deshalb wurde die Sitzung am Mittwoch für einige Minuten unterbrochen.

Zuvor war Räpple nach einigen lauten Zwischenrufen von Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) mehrfach des Saales verwiesen worden. Räpple verweigerte sich jedoch und blieb demonstrativ auf seinem Platz sitzen. „Nein, ich bleibe hier“, rief er Aras entgegen.

Der fraktionslose Landtagsabgeordnete und AfD-Politiker, Wolfgang Gedeon, wird von Polizeibeamten aus dem Plenarsaal des Landtags von Baden-Württemberg geleitet.

Foto: Marijan Murat / dpa

Erst auf Druck von drei Polizeibeamten verließ Räpple schließlich den Saal. Daraufhin verließ die gesamte AfD-Fraktion aus Protest kurzfristig den Raum. Sie kehrten später ohne Räpple zurück. Anlass war eine von der AfD angestoßene Debatte unter anderem über Abtreibungen und vermeintliche „linksideologische Einflüsse“ in Kindergärten.

Der Landesvorstand der Südwest-AfD will das Verhalten Räpples wohl nachträglich ahnden. Ein Parteiausschlussverfahren solle wegen Verstößen gegen die Grundsätze der Partei und wiederholten parteischädigenden Verhaltens in die Wege geleitet werden, teilte ein Sprecher des Landesverbands am Mittwoch mit. (dpa/les)