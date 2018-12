Brexit: Theresa May wehrt sich gegen Misstrauensvotum

Kann Theresa May als Premierministerin weiterregieren? Diese Frage soll am Mittwoch ein Misstrauensvotum der Abgeordneten beantworten.

EU-Austritt Theresa May will Misstrauensvotum nicht kampflos hinnehmen

London. Nun geht es für die britische Premierministerin Theresa May um alles: Sie muss sich diesen Mittwoch einem Misstrauensvotum über ihr Amt als Chefin der Konservativen Regierungspartei stellen. Sollte May die Misstrauensabstimmung verlieren, wäre auch ihr Posten als Premierministerin nicht mehr zu halten.

Die Schwelle für die erforderliche Zahl an konservativen Abgeordneten sei erreicht worden, teilte der zuständige Ausschussvorsitzende mit.

May reagierte entschlossen auf das Vorhaben. Sie wolle sich mit ganzer Kraft gegen dem Misstrauensantrag in ihrer konservativen Fraktion entgegenstellen. „Ich werde mich diesem Votum mit allem, was ich habe, entgegenstellen“, sagte sie London. Sie warnte zudem vor einem Führungswechsel.

Misstrauensvotum zwischen 19 und 21 Uhr

Das würde nichts an den Grundsätzen der Brexit-Verhandlungen und den schwierigen Mehrheitsverhältnissen im Parlament ändern, sagte May. Die Wahl eines neuen Parteichefs würde „die Zukunft des Landes aufs Spiel setzen und Unsicherheit schaffen, wenn wir sie am wenigsten brauchen können“, so die Premierministerin. Der geplante EU-Austritt könnte zudem verzögert oder gar ganz verhindert werden.

Das Votum soll zwischen 19 und 21 Uhr erfolgen. Im Anschluss soll das Ergebnis noch am Abend veröffentlicht werden, wie der Vorsitzende des sogenannten 1922-Komitees weiter mitteilte.

May ist ihre Posten als Parteichefin und Premierministerin los, wenn 158 der 315 der Abgeordneten ihrer konservativen Partei gegen sie stimmen.

Darum geht es beim Brexit-Streit zwischen Großbritannien und der EU Darum geht es beim Brexit-Streit zwischen Großbritannien und der EU

Mays Position war bereits zuvor wegen ihres Brexit-Kurses, der vielen bei den Tories zu europafreundlich ist, wackelig. Als sie die für Dienstag angesetzte Abstimmung im Unterhaus über die Ausstiegsverträge auch noch überraschend absagte, wurde der Unmut unter ihren Parteifreunden immer größer.

Die Regierungschefin hatte am Dienstag Berlin und andere EU-Hauptstädte bereist, um der EU Zugeständnisse abzuringen, vor allem was die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland anbelangt.

Entscheidenden Einfluss auf den Misstrauensantrag hatte der erzkonservative Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg. Er hatte der Premierministerin bereits kurz nach der Veröffentlichung des Brexit-Abkommens sein Misstrauen ausgesprochen. Ein erster Versuch, die für eine Abstimmung notwendigen 48 Misstrauensbriefe zusammenzubekommen, war aber gescheitert. Rees-Mogg steht einer Gruppe von rund 80 Brexit-Hardlinern in der Fraktion vor.

Nur ein Misstrauensantrag möglich

Eine Misstrauensabstimmung kann nur einmal pro Jahr stattfinden. Sollte May als Siegerin hervorgehen, wäre ihre Position zunächst gefestigt.

Sollte sie verlieren, müsste der Parteivorsitz rasch neu besetzt werden. Gibt es nur einen Kandidaten, kann das sehr schnell gehen. Bewerben sich mehrere, gibt es mehrere Wahlgänge. Bei jedem Mal scheidet der jeweils Letztplatzierte aus, bis nur noch zwei Bewerber übrig sind. Sie müssen sich dann einer Urwahl unter der Parteimitgliedern stellen. Die Prozedur dauert mehrere Wochen.

Ausgelöst wurde der Putschversuch durch den Streit über das Brexit-Abkommen, das die Unterhändler Großbritanniens und der EU in Brüssel ausgehandelt haben. Die Brexit-Hardliner um Rees-Mogg fürchten, dass Großbritannien durch das Abkommen dauerhaft eng an die Europäische Union gebunden wird. Am 29. März scheidet das Land aus der Staatengemeinschaft aus. Noch am Dienstag war Theresa May auf Brexit-Rettungsmission bei Angela Merkel.

Weil sie eine Niederlage befürchtete, hatte May am Montag eine Abstimmung im britischen Parlament abgesagt. Einer der Gründe, warum es Streit um den Brexit gibt, ist die Grenze zwischen Nordirland und Irland.

Schon Mitte November hatte es so ausgesehen, als müsse sich May einer Abstimmung unter ihren Fraktionskollegen stellen. Die erforderliche Zahl an Briefen war aber damals entgegen den Aussagen einiger Brexit-Hardliner in Mays Partei noch nicht erreicht worden. (rtr/dpa/les)