Elite-Uni Harvard feiert Angela Merkel mit dramatischem Trailer

Angela Merkel ist auch in den USA beliebt.

Angela Merkel Superstar: So sieht es jedenfalls in einem Video der US-Universität Harvard aus. Der dramatische Trailer hat einen Zweck.

Berlin. Gerade erst ging beim CDU-Parteitag in Hamburg die Ära der Parteichefin Angela Merkel zu Ende – ein emotionaler Moment für die scheidende Vorsitzende und auch für so manchen Delegierten. Es soll Tränen gegeben haben.

Doch in Sachen Drama ist das alles nichts gegen ein knapp 50-minütiges Video, das die amerikanische Elite-Universität Harvard der deutschen Bundeskanzlerin widmet. Unterlegt mit dramatischer Musik feiert das Filmchen, das wie der Trailer zu einem Hollywood-Blockbuster daherkommt, in Einblendungen „die mächtigste Frau der Welt“ oder „die erste Frau an der Spitze Deutschlands“.

Und erst ganz zum Schluss gibt ein virtueller Vorhang des Bild Angela Merkels frei. Aber: Die Eloge hat ihren Grund: Merkel wird im Mai nächsten Jahres die Rede bei der Abschlussfeier der Harvard-Studenten halten.

Der Werbe-Coup der Uni-Bosse scheint zu gelingen. Das Video wurde bereits hunderttausendfach aufgerufen im Internet. Bestimmt auch in Hamburg. (W.B.)

