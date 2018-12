Monika Grütters lässt Delegierte freie Wahl bei der Abstimmung

Berlin. In der Berliner CDU herrscht zurzeit eine für die Partei eher ungewohnte Offenheit und Diskussionsbereitschaft. Friedrich Merz, Jens Spahn oder Annegret Kramp-Karrenbauer? Bei der Frage, wer die Partei künftig auf Bundesebene führen soll, gibt es in der Hauptstadt-CDU ebenso unterschiedliche Ansichten wie in den meisten anderen Landesverbänden. Eine einheitliche Linie? Fehlanzeige. Die Landesvorsitzende Monika Grütters gilt zwar als Befürworterin der für Kontinuität stehenden Kramp-Karrenbauer. Den 29 weiteren Berliner Delegierten, die über die Merkel-Nachfolge abstimmen, lässt sie aber freie Hand. Auch über Absprachen und in der Partei so beliebte Hinterzimmerkungeleien ist in der Frage des Parteivorsitzes nichts überliefert. Die Delegierten sind bei ihrer Entscheidung also auf sich gestellt.

Mit öffentlichen Äußerungen halten sich viele dennoch zurück

Zu groß ist offenbar die Angst, im Falle, dass die Wunschkandidatin oder der Wunschkandidat bei der Abstimmung den Kürzeren zieht, ins politische Abseits geraten zu können. Wer sich doch äußert, der pokert. Oder meint, die Entscheidung mit einer klaren Positionierung beeinflussen zu können.

Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers versucht, die Vorzüge beider Varianten zu kombinieren. Und so sagt er, dass er sein Abstimmungsverhalten nicht verraten wolle. Evers sagt aber auch: „Bei den Regionalkonferenzen hat mich Jens Spahn am meisten beeindruckt.“ Falko Liecke, Kreischef von Neukölln und als Neuköllner Jugendstadtrat bemüht, sich als konsequenter Konservativer zu profilieren, sagt zumindest, wem er nicht seine Stimme geben wird: der als eher liberal geltenden Kramp-Karrenbauer. „Ob ich für Merz oder Spahn stimmen werde, habe ich noch nicht entschieden“, sagt Liecke.

Florian Graf, Ex-Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus, Kreischef von Tempelhof-Schöneberg und wie Evers und Liecke ebenfalls Delegierter für den Parteitag, legt sich dagegen fest: „Friedrich Merz ist hervorragend geeignet, wirtschaftsliberale, wertkonservative und soziale Positionen zusammenzuführen und die CDU mit Leidenschaft wieder zum Erfolg zu führen.“

Auch Ex-Justizsenator Thomas Heilmann, jetzt Bundestagsabgeordneter und weiterhin Kreischef von Steglitz-Zehlendorf, bezieht Position: für Kramp-Karrenbauer. „AKK“ sei Teamplayerin, erfolgreiche Wahlkämpferin und erfahrene Regierungsmanagerin zugleich. „Sie wird die Union breiter aufstellen als bisher und mehr Debatten ermöglichen“, sagte Heilmann auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Die Umfragen würden zeigen, dass sie „von heutigen und potenziellen Unionswählern“ am meisten Zustimmung erhalte. Die Union brauche beides: Wandel und Kontinuität. „Wer die Kontinuität vergisst, endet wie die SPD nach Helmut Schmidt und nach Gerhard Schröder“, sagt Heilmann.

In einem sind sich die meisten Delegierten einig

Jens Spahn wird im ersten Wahlgang aus dem Rennen fallen. Die Entscheidung zwischen Merz oder „AKK“ könne sehr knapp ausfallen. Merz sei mit seiner kämpferischen Art womöglich die bessere Wahl, um das etwas erlahmte Innenleben der CDU wieder in Gang zu bringen. Mit seiner wirtschaftsliberalen und konservativen Grundhaltung könne der 63-Jährige auch die Sehnsucht vieler Parteimitglieder nach der „alten CDU“ befriedigen. Eben wegen dieser Ausrichtung könnten sich eher liberale Wähler, die die CDU vor allem wegen Merkel gewählt hatten, aber wieder von der Partei abwenden. In Kurzform, so formuliert es ein Parteigänger: „Merz wäre wohl besser für die CDU, aber der nächste Bundeskanzler heißt dann womöglich Robert Habeck.“

Der Berliner Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger, nach Grütters wohl die wichtigste Figur in der Hauptstadt-CDU, ist kein Delegierter. Dregger darf also auch nicht über die Merkel-Nachfolge abstimmen. Zum Parteitag nach Hamburg werde er trotzdem fahren, sagt Dregger. Alle Kandidaten seien „richtig klasse“, auf seine Partei sei er angesichts der Auswahl „richtig stolz“. Auch seine gerade erst in die CDU eingetretene Tochter werde ihn begleiten. Dregger: „Das wird ein historischer Moment.“

