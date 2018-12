Sonderzug mit Sarg von George H. W. Bush rollt durch Texas

Houston. Präsidenten, Monarchen und Regierungschefs haben bereits Abschied genommen von George H. W. Bush. Nun erweisen auch die Menschen in seiner Heimat Texas dem verstorbenen Ex-Präsidenten die letzten Ehre – bei einer bewegenden Fahrt der ganz besonderen Art.

Ein Sonderzug mit dem Leichnam von George H. W. Bush machte sich am Freitag auf den Weg zur letzten Ruhestätte des Ex-Präsidenten in Texas. Zahlreiche Menschen warteten an Orten entlang der Strecke, um den Zug zu sehen. Zuvor hatte es in Houston eine Trauerfeier für den Verstorbenen gegeben.

Lok trägt die Nummer „4141“

Die Lokomotive trägt die Farben der Präsidentenmaschine „Air Force One“. Die Eisenbahngesellschaft „Union Pacific“ hatte die Lok Bush gewidmet, sie trägt in Anlehnung an den 41. Präsidenten der USA die Nummer „4141“.

Beerdigt wird Bush in College Station auf dem Campus der A&M-Universität, die seine Bibliothek und sein Museum beherbergt. Bush war am vergangenen Freitag im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Houston gestorben.

Er regierte von 1989 bis 1993 im Weißen Haus. Sein Sohn George W. Bush war von 2001 bis 2009 Präsident. (W.B./dpa)

Der Sarg mit dem verstorbenen Ex-US-Präsidenten George H. W. Bush ist im Kapitol in Washington aufgebahrt. Viele Familienangehörige, Freunde und Weggefährten Bushs nehmen Abschied. Foto: YURI GRIPAS / REUTERS

Ex-Präsident George W. Bush, Sohn des Verstorbenen, und seine Frau Laura Bush am Sarg. Foto: YURI GRIPAS / REUTERS

George W. Bush begrüßt Bekannte in der Rotunda. Foto: YURI GRIPAS / REUTERS

Jonathan Bush, Bruder von Ex-Präsident George H. W. Bush, nimmt Abschied. Foto: AARON P. BERNSTEIN / REUTERS

Condoleezza Rice, ehemalige Außenministerin der USA, am Sarg. Foto: Manuel Balce Ceneta / dpa



Crew-Mitglieder des nach George H.W. Bush benannten Flugzeugträgers erweisen dem Verstorbenen ihren Respekt. Foto: YURI GRIPAS / REUTERS

Cindy McCain, Witwe des kürzlich verstorbenen Senators John McCain, in der Rotunda. Foto: YURI GRIPAS / REUTERS

Der frühere US-Außenminister Colin Powell (m.) salutiert an Bushs Sarg. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

George W. Bush und Frau Laura empfingen den amerikanischen Präsidenten Donald Trump und First Lady Melania Trump zum Trauerbesuch. Foto: JIM YOUNG / REUTERS

Der amerikanische Präsident Donald J. Trump mit First Lady Melania Trump am Sarg. Foto: POOL / REUTERS



Robert Roth, Veteran des Kuwait-Kriegs, salutiert am Sarg von George H. W. Bush. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Einer der Trauernden kam in traditioneller Tracht der amerikanischen Ureinwohner in die Rotunda. Foto: AARON P. BERNSTEIN / REUTERS

Mitglieder der weit verzweigten Bush-Familie trauern um den Ex-Präsidenten. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Der frühere Senator und Präsidentschaftskandidat Bob Dole zollt Bush seinen Respekt. Foto: AARON P. BERNSTEIN / REUTERS

Sully, der Assistenzhund des ehemaligen Präsidenten George H.W. Bush, harrt neben dem Sarg aus. Foto: Manuel Balce Ceneta / dpa



Vor dem Capitol weht die US-Flagge auf Halbmast zu Ehren des verstorbenen ehemaligen US-Präsidenten George H.W. Bush. Foto: White House / dpa

George H.W. Bush war im Alter von 94 Jahren gestorben. Foto: Lawrence Jackson / dpa