Digitalisierung - Miliarden für Schulen: Länder stoppen Grundgesetzänderung

Der Bund wollte auch wegen der Digitalisierung Milliarden in die Schulen stecken.

Berlin. Im Streit um eine Grundgesetzänderung für eine verstärkte Finanzierung der Digitalisierung von Schulen aus Bundesmitteln streben die Länder nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Vermittlungsverfahren an.

Alle 16 Bundesländer stimmten dafür, wie die DPA am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen der Ministerpräsidentenkonferenz erfuhr.

Darum geht es beim Kooperationsverbot

Hintergrund: Bildungspolitik ist in Deutschland Ländersache. Es herrscht ein in der Verfassung festgeschriebenes sogenanntes Kooperationsverbot, das dem Bund eine Beteiligung verbietet. Vorige Woche hatten sich die Parteien im Bundestag darauf geeinigt, dieses Verbot per Grundgesetzänderung zu lockern.

Der Bund wollte mehrere Milliarden Euro vor allem für die Digitalisierung von Schulen bereitstellen. Viele Ministerpräsidenten fürchten allerdings den wachsenden Einfluss des Bundes auf die Schulpolitik.

So hatte etwa NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor einer bundesweiten „Einheitsschule“ gewarnt. Auch der grüne Regierungschef von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, äußerte sich skeptisch. (dpa/W.B.)