Trauerfeier für George H. W. Bush – auch die Kanzlerin ist dabei

Washington nimmt Abschied von George H.W. Bush Der 41. US-Präsident war am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben. Am Mittwoch findet die zentrale Trauerfeier in Washington statt, auch Bundeskanzlerin Merkel nimmt daran teil.

Washington/Berlin. Vor wenigen Tagen starb der frühere US-Präsident George H. W. Bush – an diesem Mittwoch nehmen nun Würdenträger aus den USA und internationale Gäste Abschied von dem Politiker. Der amtierende Präsident Donald Trump hat den Mittwoch zum Nationalen Trauertag erklärt.

An der Trauerfeier in Washington nimmt neben Trump und First Lady Melania auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. Nach den Worten von Regierungssprecher Steffen Seibert reist Merkel zu der Feier, um dem amerikanischen Volk die deutsche Anteilnahme am Tod dieses Präsidenten auszudrücken. Zuvor hatte bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Bush als „wahren“ Freund gewürdigt.

George H.W. Bush war der 41. Präsident der Vereinigten Staaten und ist Vater des 43. US-Oberhauptes George W. Bush. Ein wichtiger Schritt auf der Karriereleiter: Im Januar 1976 legte George H.W. Bush seinen Eid als CIA-Direktor ab. Rechts Präsident Gerald Ford. Bilder aus seinem Leben. Foto: REUTERS / HANDOUT / REUTERS

Vize-Präsident Bush 1988 bei einer Wahlkampfveranstaltung in Illinois. Foto: ZUMA Press / imago

Sportlicher junger Mann: George Bush in seiner Baseball-Montur der Universität Yale, etwa 1948. Er wurde am 12. Juni 1924 in Milton im US-Bundesstaat Massachusetts geboren. Foto: REUTERS / HANDOUT / REUTERS

George Bush als Armee-Pilot während des Zweiten Weltkriegs. Foto: REUTERS / HANDOUT / REUTERS

Bush machte auch in der Navy Uniform eine gute Figur. Foto: REUTERS / HANDOUT / REUTERS



Am 6. Januar 1945 heiratete er die ein Jahr jüngere Barbara Pierce. Das Paar bekam sechs Kinder. Barbara Bush starb am 17. April 2018. Foto: dpa Picture-Alliance / NARA / picture alliance / Everett Colle

Diese undatierte Aufnahme zeigt v.l.n.r.: Barbara, Georg H.W. mit Sohn Georg W. auf dem Arm sowie dessen Großeltern väterlicherseits Prescott und Dorothy Bush. Foto: Handout Old / REUTERS

Als 41. Präsident der Vereinigten Staaten hielt George Bush 1990 seine Rede zur Lage der Nation vor dem amerikanischen Kongress. Foto: ZUMA Press / imago

Der Bush-Clan. Mit dabei auch George W. Bush (stehend, 2.v.r.), der später selbst US-Präsident wurde, sowie Jeb Bush (stehend 2.v.l.), später Gouverneur von Florida. Zwischen den beiden Vater George Bush. Foto: ZUMA/Keystone / imago stock&people

Privater Moment: Die Bushs 1990 in ihrem Bett – umringt von einer Schar Enkelkinder. Foto: Getty Images



Sie waren acht Jahre lang ein Team: Ronald Reagan (l.), US-Präsident von 1981-1989, mit Gattin Nancy und Vizepräsident George Bush mit Ehefrau Barbara. Foto: ZUMA Press / imago

Nachdem Reagan nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten konnte, zog George Bush 1989 ins Weiße Haus ein. Foto: ZUMA Press / imago

Als US-Präsident hielt George Bush sich nur vier Jahre. 1993 war nach der Wahlniederlage gegen Bill Clinton Schluss. Foto: ZUMA Press / imago

Bush 1991 bei einem Treffen mit dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow. Foto: REUTERS / RICK WILKING / REUTERS

Sein Leben lang war George Bush ein begeisterter Sportler, auch auf dem Tennisplatz. Foto: ZUMA Press / imago



Präsidenten unter sich: Vater George Bush (r.), mit Sohn George W. Bush, der acht Jahre lang im Weißen Haus regierte. Foto: ZUMA Press / imago

Beim Golfen ließ George Bush sich gern sehen, hier 2007 mit Golf-Ass Tiger Woods. Foto: REUTERS / JONATHAN ERNST / Reuters

Zu seinem 80. Geburtstag erfüllte sich George Bush einen lange gehegten Wunsch: ein Tandem-Fallschirmsprung. Foto: ZUMA Press / imago

Die Bushs beim Segeln. George Bush (r.), sein Sohn George W. Bush und dessen Tochter Barbara. Foto: REUTERS / BRIAN SNYDER / REUTERS

Der erste Golfkrieg gegen den Irak, dessen Truppen in Kuwait eingefallen waren, stand 1991 unter dem Oberkommando des Präsidenten George H. W. Bush. Foto: ZUMA Press / imago



George H. W. Bush 2012 mit seinem Sohn George W. Bush. Foto: ZUMA Press / imago

Im Juli 2013 besuchten George Bush (im Rollstuhl) und Frau Barbara den damaligen US-Präsidenten Barack Obama im Weißen Haus. Foto: ZUMA Press / imago

Ein seltenes Bild: Fünf ehemalige US-Präsidenten trafen sich im Oktober 2017 in Texas auf einer Benefizveranstaltung (v.l.n.r.): Jimmy Carter, George H.W. Bush, George W. Bush, Barack Obama und Bill Clinton. Foto: REUTERS / Richard Carson / REUTERS

George H.W. Bush. Foto: ZUMA Press / imago



Auch der britische Prinz Charles, Polens Präsident Andrzej Duda und König Abdullah von Jordanien mit seiner Frau Rania nehmen an der Trauerfeier teil.

Die Zeremonie findet um 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr deutscher Zeit) in der Nationalen Kathedrale in Washington statt. Bushs Sohn, Ex-Präsident George W. Bush, wird eine Rede halten.

George H. W. Bush wird in Texas beerdigt

Bereits in den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Menschen Abschied von Bush genommen. Der Sarg mit dem Leichnam war am Montag im US-Kapitol in Washington aufgebahrt worden, auch Mitglieder der Familie Bush sowie der Regierung und des Kongresses versammelten sich in der Rotunde des Gebäudes.

Für einen besonders traurigen Moment sorgte der frühere Service-Hund von Bush:

Letztes Geleit auf Hundeart Labrador-Hündin "Sully" hat sich auf spezielle Weise von ihrem Herren verabschiedet, dem verstorbenen 41. Präsidenten der USA, George Bush senior. Letztes Geleit auf Hundeart

Nach der Trauerfeier am Mittwoch soll Bushs Leichnam zurück nach Texas gebracht werden. Dort wird er am Donnerstag in College Station auf dem Campus der A&M-Universität beerdigt. Auf dem Campus ist seine Bibliothek und sein Museum.

George H. W. Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Houston (Texas) gestorben. Er war der 41. Präsident der Vereinigten Staaten und regierte von 1989 bis 1993 und gilt als überzeugter Vorkämpfer für die freie Welt. (dpa/sdo)