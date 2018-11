2000 CDU-Mitglieder kommen zur Regionalkonferenz in Berlin

Die CDU-Parteizentrale hatte sich verschätzt. Und zwar gewaltig. Von rund 1000 Anmeldungen zur letzten Regionalkonferenz in Berlin waren die Organisatoren ausgegangen, eine entsprechende Event-Location mit dem BCC am Alexanderplatz war bereits gefunden und verkündet. Schon wenige Tage nach der Öffnung des Online-Anmeldeformulars aber entpuppte sich die Halle, in der sich die Kandidaten für das Amt des Parteivorsitzenden präsentieren, als zu klein, die Nachfrage der CDU-Mitglieder als zu groß. Statt der avisierten 1000 Interessierten wollten rund 2000 Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn sehen.

Sie alle mussten am Freitagabend nicht in die östliche Innenstadt fahren, sondern nach Neukölln: Die Konferenz wurde ins größte Kongresszentrum der Hauptstadt verlegt – das Hotel Estrel, das mehreren Tausend Menschen Platz bietet. „Wir sind überwältigt von dem großen Interesse unserer Mitglieder“, sagte David Ermes, Sprecher der CDU-Bundespartei. „Wir freuen uns, dass das Format auch in den anderen Städten so gut angenommen wird.“

Allein 350 Journalisten wollen dabei sein

Berlin ist der letzte Tourstopp der drei aussichtsreichsten Kandidaten für die Wahl auf dem Bundesparteitag am kommenden Wochenende in Hamburg. Zuvor gab es bereits sieben Regionalkonferenzen, unter anderem in Bremen und in Halle an der Saale. Insgesamt verzeichnete die Parteizentrale bislang 11.500 Teilnehmer.

„Den größten Andrang gab es in Düsseldorf“, so Ermes. Auch dort musste die Veranstaltung verlegt werden – vom Maritim-Hotel in eine Halle der örtlichen Messe. Insgesamt versammelten sich in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt rund 4000 CDU-Mitglieder. „Positiv aufgefallen ist uns bei allen Konferenzen, dass etwa 90 Prozent der Anwesenden die vollen drei Stunden bleiben“, sagte Ermes vor dem Start der Berliner Veranstaltung. Damit sei auch in der Hauptstadt zu rechnen – auch weil hier viele Parteifunktionäre erwartet werden.

Dass das Interesse so groß ist, liegt nämlich weniger an den vergleichsweise kleinen Gastgeber-Landesverbänden der CDU in Berlin und Brandenburg. „Wir erwarten in Berlin viele Funktionsträger, die im Bundestag oder auch in den Ministerien arbeiten“, sagte Ermes. Neben den Parteimitgliedern haben sich rund 350 Journalisten angemeldet, so viele wie bei keiner anderen Regionalkonferenz bislang.

Berlins Delegierte haben kaum Einfluss auf die Wahl

Die wahlberechtigten Delegierten, die die Berliner CDU zum Parteitag nach Hamburg schickt, waren bis zuletzt hin- und hergerissen, für welchen Kandidaten sie stimmen wollen. Nach dem anfänglichen Reiz, den die überraschende Kandidatur von Friedrich Merz auslöste, äußerten in den vergangenen Tagen ei­nige auch gestiegene Sympathien für Kramp-Karrenbauer. Allein von Jens Spahn sprach kaum einer mehr, wie auch Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers bemerkte: „Auf mich wirkt es, als verlaufe die Front in unserem Landesverband inzwischen nur noch zwischen Frau Kramp-Karrenbauer und Herrn Merz.“

Der Einfluss der Delegierten, an die sich die Kandidaten am Freitagabend richteten, ist dabei vergleichsweise gering. Berlin schickt 30 nach Hamburg, Brandenburg lediglich 17. Entschieden wird die Wahl von den Vertretern anderer Landesverbände. Nordrhein-Westfalen entsendet allein 296 Delegierte, Baden-Württemberg 154, Hannover 103. Zusammen stellen die drei Verbände ­damit mehr als die Hälfte der 1001 Wahlberechtigten.

Das Urteil der Parteibasis lässt sich bei den Regionalkonferenzen vor allem am Applaus messen. Der wiederum hängt auch mit der geografischen Nähe zum Heimatverband der jeweiligen Kandidaten zusammen. Ins rheinland-pfälzische Idar-Oberstein etwa kamen ob der Nähe zum Saarland deutlich mehr Anhänger Kramp-Karrenbauers, in Bremen klatschten die meisten der Anwesenden für Merz.

