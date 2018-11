AfD-Vorstand Steffen Königer tritt aus Partei aus

AfD-Bundesvorstandsmitglied Steffen Königer will nicht länger der AfD angehören. In der Partei hätten die radikalen Kräfte gewonnen.

Berlin. Die AfD hat derzeit mit einigen Problemen zu kämpfen. In der Affäre um illegale Parteispenden geriet AfD-Fraktionschefin Alice Weidel in den Fokus der Staatsanwaltschaft, die Jugendorganisation Junge Alternative (JA) steht womöglich vor der Spaltung und nun will ein hochrangiges Parteimitglied austreten.

AfD-Bundesvorstand Steffen Königer begründete seine Entscheidung mit der Ohnmacht der Gemäßigten gegenüber radikalen Kräften in der AfD. „Die Bürgerlichen in der AfD haben den Kampf gegen die Destruktiven in der Partei in vielen Landesverbänden endgültig verloren“, erklärte er am Donnerstag.

AfD uneins über Umgang mit Nachwuchs

In der AfD nehme die „Begeisterung über bewusste Grenzübertritte von wenigen Protagonisten nicht ab“. Eine möglicherweise drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz werde dabei von vielen Funktionsträgern fahrlässig in Kauf genommen.

Als Beispiel nannte der Brandenburger Landtagsabgeordnete die Debatte über den Umgang mit dem Parteinachwuchs. Einige AfD-Mitglieder haben sich dafür ausgesprochen, der Jungen Alternative den Status als Jugendorganisation der Partei abzuerkennen – andere, darunter der Thüringer Landeschef Björn Höcke, sind dagegen.

Am Montag hatte der Vorstand erklärt, „menschenverachtende Einzeläußerungen“ von Mitgliedern der Jungen Alternative „mit Abscheu“ zur Kenntnis zu nehmen. Er erwarte von der JA, dass sie sich unverzüglich von diesen Mitgliedern trenne.

Königer erfolglos für Europawahl-Kandidatur beworben

„Ein Verbleiben in der Partei kann ich unter diesen Umständen mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren“, erklärte Königer. Er hatte sich Mitte November erfolglos für einen der vorderen Plätze auf der Kandidatenliste der AfD für die Europawahl beworben. Der Landtagsfraktion will er künftig als fraktionsloser Abgeordneter angehören. Was sich die AfD für die Europawahl im Mai vorgenommen hat.

Der RBB hatte über den geplanten Schritt Königers zuerst unter Berufung auf Parteikreise berichtet. (dpa/cho)