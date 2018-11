Brexit-Gipfel findet statt: Spanien und EU einigen sich im Gibraltar-Streit

Der Weg für den EU-Gipfel am Sonntag scheint frei zu sein. Offenbar haben Spanien und die EU ihren den Streit um Gibraltar beigelegt.

Brüssel. Spanien und die EU haben den Streit um die Zukunft von Gibraltar nach dem Brexit beigelegt und damit den Weg für den EU-Gipfel am Sonntag freigemacht. EU-Ratschef Donald Tusk veröffentlichte am Samstag offiziell die Einladung und kündigte an, er werde die Annahme des Vertragspakets zum geplanten EU-Austritt Großbritanniens 2019 empfehlen.

Zuvor hatte Tusk mitgeteilt, er habe mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez telefoniert. Spanien hatte gedroht, den Gipfel zu blockieren, falls es bei späteren Verhandlungen zwischen der EU und London über die britische Exklave Gibraltar nicht mit am Tisch sitzt. Dieses Hindernis scheint nun aber ausgeräumt zu sein.

Auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker twitterte, er habe mit Sanchez telefoniert. Der spanische Regierungschef selbst kündigte eine Pressekonferenz an.

Tusk sagte, niemand habe Grund, glücklich zu sein. Die verbleibenden 27 EU-Staaten hätten jedoch in einer kritischen Zeit Einheit und Solidarität gezeigt. (rtr/dpa/ba)