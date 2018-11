Angela Merkel in der Haushaltsdebatte: Die entfesselte Kanzlerin

Berlin. Ein Hauch von Geschichte weht durch das Parlament. Knapp einen Monat, nachdem sie den Rückzug von der CDU-Parteispitze ankündigte, erscheint Angela Merkel um kurz vor 9 Uhr im Plenarsaal.

FDP-Chef Christian Lindner wird später sagen, Merkels Auftritt in der Haushaltsdebatte sei eine Zäsur, weil die Betrachtung ihres politischen Lebenswerks bereits begonnen habe. Merkel schaut bei dieser Bemerkung kurz verdutzt auf. Dabei hat Lindner vollkommen recht.

Der Blick auf Angela Dorothea Merkel ist ein anderer geworden. Das Fundament der Macht verschiebt sich. Innenminister Horst Seehofer verfolgt ebenfalls zum letzten Mal als CSU-Vorsitzender (Markus Söder übernimmt Mitte Januar ) eine Königsdebatte zum Haushalt.

Von Merkel scheint eine Last gefallen

In zwei Monaten werden alle drei Parteichefs der Koalition – Andrea Nahles verzichtete grundsätzlich auf ein Ministeramt, um sich auf die Rettung der SPD zu konzentrieren – nicht der Regierung angehören (es sei denn, Jens Spahn wird CDU-Chef).

Von Merkel jedenfalls scheint mit der nahenden Aufgabe des Parteivorsitzes eine Last abgefallen zu sein. Selten skizzierte die Dauerkanzlerin so klar wie an diesem Mittwochmorgen, was angesichts einer erodierenden Weltordnung für Deutschland und Europa auf dem Spiel steht.

Dabei schrieb die 64-Jährige kräftig an ihrem eigenen Kapitel im Geschichtsbuch. Sie führte ihre Entscheidung vom September 2015, in Ungarn und Österreich gestrandete Flüchtlinge aufzunehmen, als Lehrstück dafür an, dass Deutschland sich nicht von Krieg und Leid und daraus resultierenden Migrationsbewegungen abkoppeln könne.

„Das ist Nationalismus in reinster Form“

Leidenschaftlich verteidigte Merkel den UN-Migrationspakt . Der seit 2016 verhandelte UN-Pakt soll weltweit Standards im Umgang mit Arbeitsmigranten festschreiben und Mitte Dezember in Marrakesch verabschiedet werden. ­Verschwörungstheoretikern in AfD und CSU stellen den Pakt als vermeintliches Einfallstor für Flüchtlinge hin. Er soll auch auf dem CDU-Parteitag in Hamburg diskutiert werden.

„Entweder man gehört zu denen, die glauben, sie können alles alleine lösen und müssen nur an sich denken“, sagte Merkel. „Das ist Nationalismus in reinster Form. Das ist kein Pa­triotismus. Denn Patriotismus ist, wenn man im deutschen Interesse auch andere mit einbezieht und Win-win-Situationen akzeptiert.“ Der UN-Mi­grationspakt sei der richtige Versuch, globale Probleme miteinander zu lösen.

Den Kritikern erklärte die Kanzlerin noch, das angestrebte Abkommen sei rechtlich nicht bindend und werde nicht einmal unterschrieben: „Die Souveränität wird nicht berührt.“ Merkel erinnerte daran, dass es aktuell 222 gewaltsame Konflikte gebe, von denen eine Milliarde Kinder betroffen seien.

CDU-Kandidaten sehen kein Problem mit Abstimmung über Migrationspakt Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer stellen sich hinter den UN-Pakt, Jens Spahn verteidigte dagegen seine Forderung, dass auf dem CDU-Parteitag diskutiert werden solle. CDU-Kandidaten sehen kein Problem mit Abstimmung über Migrationspakt

Weidel haut ihr Manuskript aufs Pult

Nebenbei fertigte Merkel die AfD, die sie sonst im Bundestag stoisch ignoriert, in Person von Fraktionschefin Alice Weidel in nur einem Satz ab. Weidel hatte in ihrer Rolle als Oppositionsführerin kurz zum Haushalt gesprochen, um dann Fehler im Umgang mit mutmaßlich illegalen Wahlkampfspenden an die AfD aus dem Ausland einzuräumen.

Gleichzeitig listete Weidel minutenlang frühere Spendenaffären von CDU und SPD auf. Mit ihrem eingerollten Manuskript haute die Ex-Unternehmensberaterin zum Schluss trotzig aufs Pult.

Von ihrem Co-Fraktionschef Alexander Gauland gab es für die Flucht-nach-vorn-Rede ein Küsschen auf die Wange, von der Kanzlerin eine kühle Lektion: „Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für wichtig hält.“

Nur die rechte, winkende Hand ist zu sehen. Doch das Bild hat so viel Kraft und Aussage. In seiner Werkserie „AM“ zeigt Andreas Herzau Fotos von Angela Merkel, die so ganz anders sind, als die Pressefotos, die man sonst von der Kanzerlin gewöhnt ist. Herzau setzt sich am Beispiel Merkels mit dem Verhältnis von Politik und Öffentlichkeit sowie der Repräsentation weiblicher Macht auseinander. Die gleichnamige Ausstellung ist in der Berliner Galerie f3 – Freiraum für Fotografie ( www.fhochdrei.org ) bis zum 2. Dezember zu sehen. Wir zeigen eine Auswahl. Foto: Andreas Herzau

Wie porträtiert man eine Frau, die eine der einflussreichsten und meist fotografierten Persönlichkeiten der Welt ist? Jede und jeder (er)kennt die Kanzlerin, selbst wenn nur kleine Bildzitate oder Ausschnitte zu sehen sind, wie hier ihr Hinterkopf. Foto: Andreas Herzau

Für seine fotografische Untersuchung begleitete Andreas Herzau die Politikerin über Jahre hinweg bei öffentlichen Auftritten, zuletzt bei ihrem Wahlkampf 2017. Foto: Andreas Herzau

Herzaus Antrieb für die Arbeit war weniger politische Sympathie, als das Interesse, wie man einer Person gerecht werden kann, die durch ein inflationäres Maß an Bildern täglich aufs neue unkenntlich wird. Foto: Andreas Herzau

Er zeigt dabei auch das Theater, die Absurditäten und die Realitäten des politischen Betriebs, die Einsamkeit, die Abschottung, den Kampf, die Macht und die Verletzungen, die Politik als Beruf mit sich bringt. Foto: Andreas Herzau



Für seine Arbeit macht sich Herzau das kollektive Bilderwissen über eine der meistfotografierten Personen auf der politischen Bühne zu Nutze: mit ausschnitthaften und teilweise rätselhaft verschlüsselten Bildern dekonstruiert er Rituale der öffentlichen Selbstinszenierung und bringt dadurch unerwartete Details zum Sprechen. Foto: Andreas Herzau

Dem inflationären Maß an Bildern von Angela Merkel setzt Andreas Herzau mit seinen schwarz-weiß Aufnahmen den Versuch entgegen, einer der einflussreichsten Persönlichkeiten unserer Gegenwart visuell gerecht zu werden. Der Bildband (108 Seiten, 55 Duplex-Fotos) ist im Verlag Nimbus erschienen. Er kostet 32 Euro. Foto: Andreas Herzau



Lindner erklärt 2018 zum verlorenen Jahr

FDP-Chef Christian Lindner warnte in seiner Rede davor, den UN-Migrationspakt einzustampfen. Das beinah fertige Handelsabkommen TTIP zwischen den USA und Europa sei von der politischen Linken zerstört worden; dies dürfe sich beim Migrationspakt nicht von rechts wiederholen, so Lindner.

Ansonsten erklärte Lindner das Jahr 2018 vier Wochen vor Heiligabend politisch schon zu einem verlorenen Jahr – unterschlagend, dass sein Nein zu einer Jamaika-Koalition die Regierungsbildung um Monate zurückgeworfen hatte.

2019 könne ein Jahr der Erneuerung werden, so der Liberale. Er spielte dabei an auf Spekulationen, dass die Kanzlerin sowie Innenminister Seehofer bald nicht nur die Partei-, sondern auch ihre Staatsämter abgeben könnten.