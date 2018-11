Angela Merkel hält im Europaparlament Rede zur Zukunft der EU

Bundeskanzlerin Angela Merkel war anlässlich der Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs am Wochenende in Frankreich.

Angela Merkel wird an diesem Nachmittag in einer Rede ihre Visionen für Europa schildern. Die Kanzlerin hat sich dafür Zeit gelassen.

Straßburg. Ein gutes halbes Jahr vor der Europawahl wird diese Rede mit Spannung erwartet: An diesem Dienstagnachmittag will Angela Merkel in Straßburg erklären, wie sie sich die Zukunft der Europäischen Union vorstellt.

Mit ihrer Vision für Europa hat sich die Kanzlerin Zeit gelassen. Elf EU-Staats- und Regierungschefs haben dort schon vor ihr beschrieben, wie sich die von so vielen bekrittelte, von Krisen zerrüttete und vom Brexit erschütterte Gemeinschaft zusammenraufen soll.

Der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz forderte Merkel auf, in ihrer Europa-Rede klar für mehr Zusammenarbeit in der EU einzutreten. Angesichts populistischer EU-Regierungen sei sie „aufgefordert, diesen Leuten klar zu sagen, wir brauchen in bestimmten Bereichen eindeutig mehr europäische Kooperation und nicht weniger“, verlangte der frühere EU-Parlamentspräsident im RBB-Inforadio.

Merkel schlug europäischen Sicherheitsrat vor

Im Sommer hatte Merkel ihre großen Linien schon einmal recht ausführlich geschildert. „Wenn Europa ein globaler Akteur sein will, dann muss es sich auch wie ein globaler Akteur verhalten“, sagte die CDU-Chefin Anfang Juni in München.

Für eine schlagkräftige Außenpolitik schlug Merkel einen europäischen Sicherheitsrat mit etwa zehn wechselnden Mitgliedern vor. Die EU-Kommission wollte sie verkleinern, den Eurorettungsschirm ESM zu einem Europäischen Währungsfonds ausbauen.

Wenige Tage später einigte sie sich mit Macron in Meseberg auf eine fein austarierte Erklärung, die einige der ehrgeizigen Reformpläne des französischen Präsidenten aufgriff: eine „besser integrierte europäische Verteidigung“, die Vertiefung des Binnenmarkts, eine gemeinsame Besteuerung von Digitalkonzernen, die Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion.

In den Details wurde das Meseberg-Papier sogar ziemlich kleinteilig mit Abmachungen für ein „gemeinsames Auffanginstrument“ beim ESM ebenso wie zu „Umschuldungsklauseln mit einstufiger Aggregation“.

Meseberg-Erklärung hängt in EU-Mühlen fest

Angela Merkel (CDU) und Emmanuel Macron beim Friedensforum in Paris.

Foto: Gonzalo Fuentes / dpa

Die Schritte hin zu einer gemeinsamen Einlagensicherung, ein Haushalt für die Eurozone, die Prüfung eines europäischen Arbeitslosenfonds – alles ist hier bereits in diplomatischen Kompromissformeln durchdekliniert, zum Teil mit Zielmarken bis zum Jahresende.

Doch das Jahresende ist nah und von den so mühsam abgestimmten Meseberg-Plänen bisher wenig zu hören. Das gilt auch für „den raschen Neustart einer umfassenden Migrationsagenda“, den Merkel und Macron gefordert hatten. Das Thema steckt – wie die EU-Reformen – in den Mühlen der EU-Entscheidungsfindung.

Dass diese Union aus ihrer Sicht trotz allem unersetzlich ist, hat die Kanzlerin schon beim Weltkriegsgedenken am Wochenende klar gemacht. Sie warnte vor Zweifeln am europäischen Friedensprojekt und vor der Rückkehr „nationalen Scheuklappendenkens“. „Der Friede, den wir heute haben“, mahnte die Kanzlerin, „ist alles andere als selbstverständlich, sondern dafür müssen wir arbeiten.“ (dpa/jha)

Schüler aus unserem Verbreitungsgebiet und aus Frankreich waren gemeinsam in Frankreich unterwegs. Sie besuchten Schauplätze des Ersten Weltkriegs, unter anderem das Beinhaus in Douaumont. Foto: Reto Klar

Die Schüler konnten von außen in das Gebäude schauen. Foto: Reto Klar

Es ist eine Grabstätte für die Gebeine der Gefallenen, die nach der Schlacht um Verdun nicht identifiziert werden konnten. Foto: Reto Klar

Die Gebeine von über 130.000 nicht identifizierten französischen und deutschen Soldaten werden in der Grabstätte aufbewahrt. Foto: Reto Klar

Auf dem Soldatenfriedhof in der Nähe von Verdun liegen die Gefallenen, die identifiziert werden konnten. Foto: Reto Klar



Bei Verdun starben im Ersten Weltkrieg Hunderttausende französische und deutsche Soldaten. Foto: Reto Klar

Jörg Quoos, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion in Berlin, fuhr mit den Schülern nach Frankreich. Hier steht er auf dem damaligen Schlachtfeld in Verdun. Foto: Reto Klar

Wo heute Bäume wachen, lieferten sich Soldaten vor mehr als 100 Jahren einen erbitterte Schlacht. Foto: Reto Klar

Die Schlacht um Verdun war die längste Schlacht des Ersten Weltkriegs. Sie dauerte von Februar bis Dezember 1916 – 300 Tage. Foto: Reto Klar

20 deutsche und 20 französische Schüler besuchen in diesen Tagen die geschichtsträchtigen Orte. Foto: Reto Klar



Am 11. November 1918 war in einem Waldstück in Compiègne, etwa 200 Kilometer westlich von Verdun, der Waffenstillstand geschlossen worden, mit dem der Erste Weltkrieg endete. Foto: Reto Klar

Am Samstag, einen Tag vor dem Jahrestag, kamen Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Compiègne, um einen Kranz niederzulegen. Sie gedachten der Millionen Toten des Ersten Weltkriegs. Foto: Reto Klar

Merkel und Macron zeigten sich tief bewegt an dem geschichtsträchtigen Ort. Foto: Reto Klar

Auch die Schülerinnen und Schüler gedachten der Toten. Foto: Reto Klar

Dann wurden sie auch von den beiden Spitzenpolitikern begrüßt. Foto: Reto Klar