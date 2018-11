Horst Seehofers Rückzug als CSU-Chef ist ein Abschied auf Raten

Am Rande eines Termins in Bautzen hat sich der amtierende CSU-Chef und Bundesinnenminister zu seiner Zukunft geäußert.

Berlin. Horst Seehofer erzählt gerne vom weißen Sofa im Kanzleramt. Wie er mit Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel dort beisammen sitzt, bei einem Glas Wein, und sie sich dann doch – entgegen aller Berichte – gut verstehen.

Vielleicht hätte sich der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister bei ihr mal erkundigen können, wie man sich am besten als Chef einer stolzen Partei zurückzieht.

Denn das, was der 69-Jährige in den letzten Wochen ablieferte, ist seinem politischen Wirken in der CSU, als bayerischer Ministerpräsident und zweifacher Bundesminister, nicht würdig.

Horst Seehofer - Warum dieser Eiertanz?

Ausgerechnet bei einem Besuch in seiner Funktion als Innenminister bei der Polizei im sächsischen Bautzen gab Seehofer am Montag den Rückzug als CSU-Chef öffentlich bekannt. Wie, wo und wann genau, werde er irgendwann in dieser Woche mitteilen.

Am Sonntag hatte sich die CSU-Spitze in München getroffen, Teilnehmer der Sitzung hatten diese interne Ankündigung bereits ausgeplaudert und angedeutet, er werde sich auch als Innenminister zurückziehen. Seehofer musste das in Bautzen dementieren. In München hatte er am Abend nicht selbst das Wort ergriffen.

Warum nicht? Warum dieser Eiertanz? Warum dieses Spiel auf Zeit? Warum ankündigen, er wolle auf keinen Fall die Entscheidungen rund um die Einsetzung des bayerischen Kabinetts am Montag überlagern, um knapp zwei Stunden vor dessen Einsetzung genau das zu tun?

Er ist Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat im Kabinett Merkel IV: Der CSU-Politiker Horst Seehofer kann auf eine Jahrzehnte lange politische Karriere zurückblicken. Wir zeigen Bilder des CSU-Politikers. Foto: Reto Klar

Seehofer wurde am 4. Juli 1949 in Ingolstadt geboren. Nach der Mittleren Reife tritt er 1969 in die Junge Union ein, 1971 wird der Diplom-Verwaltungswirt Mitglied der Christlich Sozialen Union (CSU). Foto: dpa Picture-Alliance / Andreas Gebert / picture alliance / Andreas Geber

Am 21. April 1989 wird Seehofer zum Nachfolger des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesarbeitsministerium, Stefan Höpfinger (l.), ernannt. Foto: Reineke, Engelbert / Bundesarchiv

Von 1992 bis 1998 ist er Gesundheitsminister. Foto: dpa Picture-Alliance / Torsten Silz / picture-alliance / dpa

Von 1980 bis 2008 ist er Mitglied des Deutschen Bundestag. Von 1994 bis 2008 stellvertretender Vorsitzende der CSU und von 1998 bis 2004 der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Foto: Nicole Maskus / imago/photothek



Nach der Bundestagswahl 2005 wird Horst Seehofer in der großen Koalition Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Das Amt bekleidet er von 2005 bis 2008. Foto: Miguel Villagran / Getty Images

Seit 2008 hat er den Parteivorsitz der CSU inne. Foto: REUTERS / RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Im Oktober 2008 wird er vom Bayerischen Landtag zum Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern gewählt. Foto: dpa Picture-Alliance / Eva Chloupek / picture-alliance/ dpa/dpaweb

Horst Seehofer mit seiner Ehefrau Karin Seehofer (2 v.l.) und den drei gemeinsamen Kindern Andreas, Ulrike und Susanne beim Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten 2018 im Kaisersaal der Münchner Residenz. Aus einer außerehelichen Beziehung hat er eine weitere Tochter, die 2007 geboren wurde. Foto: Spöttel Picture / imago



„Ich gehe ständig an die Grenze dessen, was man sich körperlich zumuten kann“, sagte er einmal. Foto: Tobias Hase / dpa

2002 erlitt er eine Herzmuskelentzündung, die ihn fast das Leben kostete. Privat habe er kaum Zeit für Freunde, Familie, Hobbys. Foto: Michael Kappeler / dpa

Am 12. März 2018 präsentierten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der CSU-Vorsitzende Seehofer und der damalige kommissarische SPD-Vorsitzende und jetzige Finanzminister Olaf Scholz, den gemeinsam unterzeichneten Koalitionsvertrag in Berlin. Es gibt wieder eine große Koalition. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Für das Kabinett Merkel IV wird Seehofer am 14. März 2018 zum neuen Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat ernannt. Der Höhepunkt in seiner Karriere. Foto: REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Dieses Foto sorgt kurze Zeit später für Aufsehen. Der Heimatminister präsentiert seine Mannschaft – und es sind ausschließlich Männer zu sehen. Foto: dpa Picture-Alliance / - / picture alliance / /Bundesminist



Der Streit zwischen Seehofer und Merkel über den Umgang mit Flüchtlingen an der deutschen Grenze eskaliert Ende Juni. Auch bei einem Krisengespräch im Kanzleramt können die beiden die Wogen zunächst nicht glätten. Foto: Paul Zinken / dpa

Innenminister Seehofer bleibt in der Fragen nach Abweisungen an der Grenze hart – Merkel auch. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Doch nach einem weiteren Krisengespräch wird man sich einig. Die Union will Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Foto: Reto Klar



Warum gibt Seehofer nach der Bayernwahl eine ausführliche Pressekonferenz, in der er sich in Andeutungen und Terminplänen ergeht, statt klar zu sagen, was Sache ist? Um abzuwarten, wo welche Messer gewetzt werden? Das hätte es nicht gebraucht.

Dass die Basis nach den Stimmverlusten bei der Landtagswahl sauer ist, die Landtagsfraktion ihn anzählte und die Landesgruppe ihm Mitschuld an den Regierungskrisen vorwirft, das wusste er als erfahrener Politiker. Und: Seehofer hat es auf diese Weise auch geschafft, dass seine Herzensanliegen als Innenminister, der Masterplan Migration und die Heimatoffensive, von den Debatten um seine Person überlagert wurden.

Angela Merkel machte es anders als Horst Seehofer

Klar, die CSU geht nicht pfleglich mit ihren Vorsitzenden um. Tatsächlich trat zuletzt nahezu täglich ein „Vertrauter“ an die Öffentlichkeit, um Gerüchte zu streuen. Das kritisiert Seehofer zu Recht. Doch auch dem kann man vorbauen.

Angela Merkel etwa wusste, dass nach der Hessenwahl in der CDU kein Stein auf dem anderen bleiben würde. Sie informierte – in der Parteizentrale wohlgemerkt, nicht im Kanzleramt oder bei einem Termin – ihre Gremien und trat zwei Stunden später vor die Öffentlichkeit. Überraschung und klarer Schnitt geglückt.

Man hätte Merkel und Seehofer gewünscht, dass sie ihren erbitterten persönlichen Streit über die Flüchtlingskrise 2015 vor der Bundestagswahl auf jenem weißen Sofa im Kanzleramt hätten ausräumen können. Dieser persönliche Konflikt belastete nachhaltig die Koalition, die Unions- und auch ein Teil der Regierungskrisen geht darauf zurück.

Horst Seehofer – kann er so noch weitermachen?

Ob und wie Angela Merkel als Kanzlerin im Amt verbleibt, wird sich am neuen CDU-Vorsitz und am Gebaren der SPD entscheiden. Horst Seehofer sollte für sich entscheiden, ob es ihm noch gelingen kann, sich auf das Innenministeramt zu konzentrieren, ohne persönliche Machtkämpfe auszutragen.

Wenn nicht, dann sollte er sich von diesem wichtigen Amt im Dienste der öffentlichen Sicherheit ebenfalls verabschieden. Auch wenn Merkel dann länger im Amt wäre als er selbst. Es geht um mehr.