Ende erster Weltkrieg: Donald Trump beim Gedenken in Paris

Blick über die zerstörte nordfranzösische Stadt Croisilles an der Westfront im 1. Weltkrieg im März 1918.

Frankreich gedenkt des Endes des Ersten Weltkriegs in Paris. Auch Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump sind dabei.

Paris. Jedes Jahr am 11. November feiert Frankreich den Sieg über Deutschland im Ersten Weltkrieg. Den „Großen Krieg“ nennen die Franzosen diesen mörderischen Waffengang, dessen Gräuel ihr kollektives Gedächtnis bis heute ungleich nachdrücklicher prägen als der Zweite Weltkrieg und die Nazi-Besatzung.

Doch die traditionelle Siegesfeier will mittlerweile als eine „allen auf den Schlachtfeldern gefallenen Opfer“ gewidmete Zeremonie verstanden werden. Und – dies vor allem - als eine Mahnung an den Frieden.

Ende Erster Weltkrieg - Merkel kommt zur Gedenkfeier nach Paris

Nichts wird das besser verdeutlichen als die deutsche Fahne, die am Sonntag gleich neben der Trikolore vor dem Pariser Triumphbogen wehen wird.

Es gilt auch als beinahe als eine Selbstverständlichkeit, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel dabei sein wird, wenn zum Höhepunkt der Gedenkfeiern Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor 80 geladenen Staats- und Regierungschefs – unter ihnen US-Präsident Donald Trump und sein russischer Kollege Wladimir Putin – die Ewige Flamme am Grab des Unbekannten Soldaten neu anfacht.

Eingeläutet hat Macron das große Erinnern an das sinnlose, fast 20 Millionen Menschenleben fordernde Morden bereits am vergangenen Sonntag, als er zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Kathedrale von Straßburg einem Friedenskonzert beiwohnte.

Waffenstillstand vor 100 Jahren unterzeichnet

Es folgte eine fünftägige Tour über die Schlachtfelder, Gedenkstätten und Friedhöfe im Osten des Landes. Selbstverständlich besuchte er dabei auch das Gebeinhaus von Douaumont, wo die Überreste von 130.000 nicht identifizierten Deutschen und Franzosen ruhen, die in der Schlacht von Verdun den Tod fanden.

Schüler aus unserem Verbreitungsgebiet und aus Frankreich sind gemeinsam in Frankreich. Sie besuchen Schauplätze des Ersten Weltkriegs, unter anderem das Beinhaus in Douaumont. Foto: Reto Klar

Die Schüler konnten von außen in das Gebeinhaus sehen. Foto: Reto Klar

Es ist eine Grabstätte für die Gebeine der Gefallenen, die nach der Schlacht um Verdun nicht identifiziert werden konnten. Foto: Reto Klar

Die Gebeine von über 130.000 nicht identifizierten französischen und deutschen Soldaten werden in der Grabstätte aufbewahrt. Foto: Reto Klar

Auf dem Soldatenfriedhof in der Nähe von Verdun liegen die Gefallenen, die zu identifizieren waren. Foto: Reto Klar



Bei Verdun starben im Ersten Weltkrieg Hunderttausende französische und deutsche Soldaten. Foto: Reto Klar

Jörg Quoos, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion in Berlin, fuhr mit den Schülern nach Frankreich. Hier steht er auf dem damaligen Schlachtfeld in Verdun. Foto: Reto Klar

Wo heute Bäume wachen, lieferten sich Soldaten vor 100 Jahren einen erbitterte Schlacht. Foto: Reto Klar

Die Schlacht um Verdun war die längste Schlacht des Ersten Weltkriegs. Sie dauerte von Februar bis Dezember 2016 – 300 Tage. Foto: Reto Klar

20 deutsche und 20 französische Schüler besuchen in diesen Tagen die geschichtsträchtigen Orte. Foto: Reto Klar



Am 11. November 1918 war in einem Waldstück in Compiègne, etwa 200 Kilometer westlich von Verdun, der Waffenstillstand geschlossen worden, mit dem der Erste Weltkrieg endete. Foto: Reto Klar



Auf der Agenda steht aber auch eine Waldlichtung bei Compiègne. Dort, wo vor 100 Jahren in einem Eisenbahnwaggon der für das Deutsche Reich demütigender Waffenstillstand besiegelt wurde, treffen sich Macron und Merkel am Samstag, um eine zweisprachige Gedenktafel zu enthüllen.

Die Geste ist dem Willen des Elysée-Palasts geschuldet, einen „Ort der Vergeltung“ in einen „Ort der Aussöhnung“ zu verwandeln. Die Nazis nämlich hatten die Franzosen 1940 nach dem deutschen Einmarsch gezwungen, ihre Kapitulation an gleicher Stelle und in dem gleichen Waggon zu unterzeichnen.

Franzosen und Deutsche gedenken noch nicht lange zusammen

Mit diesem Freundschaftsbeweis gegenüber dem früheren „Erzfeind“ will sich Macron jedoch nicht begnügen. Auf seine Bitte hin wird es die Bundeskanzlerin sein, die am 11. November nach der Zeremonie am Triumphbogen das „Pariser Friedensforum“ eröffnet, auf dem die 80 anwesenden Staats- und Regierungschefs ab dem Sonntagnachmittag Initiativen zur Förderung des Weltfriedens anstoßen sollen.

Es ist übrigens das zweite Mal, dass Merkel an den Feiern zum 11. November teilnimmt. Erstmals war sie 2009 vom damaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy eingeladen worden, der zum Ausdruck bringen wollte, dass er das Kapitel der deutsch-französischen Aussöhnung als „endgültig abgeschlossen“ ansah.

Bis 1981 wollte man in Paris nicht einmal die Pariser Botschafter der beiden deutschen Staaten zu der Zeremonie einladen, weil sie den ehemaligen Kriegsgegner repräsentierten. Erst 1998 schlug dann Präsident Jacques Chirac Bundeskanzler Helmut Kohl eine gemeinsame Gedenkfeier vor, doch der wurde wenige Wochen zuvor abgewählt. Und Kohls Nachfolger Gerhard Schröder mochte das Angebot nach einigem Zögern lieber nicht annehmen.

Erster Weltkrieg – wichtige Informationen

Der Erste Weltkrieg endete vor 100 Jahren. Zum Gedenken an den Jahrestag ist eine Gruppe deutscher und französischer Schüler nach Verdun gereist. Schüler aus den Verbreitungsgebieten der Funke Mediengruppe und unserer Partnerzeitung „Ouest France“ besuchen Schauplätze des Ersten Weltkrieges, wir begleiten die Reise nach Verdun mit einem Blog. Die Stadt gilt als eines der Symbole des Ersten Weltkriegs – und wird oft „die Hölle von Verdun“ genannt. Auf den Schlachtfeldern starben 300.000 Soldaten.

