Paris gegen Real Madrid? Einfach ignorieren

Berlin. Fußballmüdigkeit ist so ein Wort in diesen Tagen. Einige Kollegen haben einige amüsante und plausible Texte geschrieben, in denen sie mit ihrer einstigen Liebe brechen. So als würden sie mit ihrer Freundin Schluss machen. Wir haben uns auseinandergelebt, steht dann dort. Oder: Unsere Interessen, unsere Ansichten sind inzwischen zu verschieden. Deshalb haben wir beschlossen, Abstand voneinander zu nehmen. ­Wobei dieses Abstandnehmen recht einseitiger Natur ist.

Ich hatte solche Gedanken nie. Meine Liebe ging tief, sie reichte auch für 90 Minuten Dresden gegen Osnabrück. Und insgeheim dachte ich, dass diese Leute eben nie die gleiche Begeisterung für das Spiel aufgebracht haben wie ich.

In letzter Zeit aber kreisen Gedanken durch meinen Kopf, die mich nachdenklich stimmen. Es sind die Vorboten einer nahenden Entfremdung. Richtig konkret wurden sie vor wenigen Tagen, als neue Berichte auftauchten, dass die europäischen Großklubs mit Hilfe einer neuen Superliga gedenken, noch größer zu werden. Ein Kreis der Elite, elitärer als das Gehabe der Gäste im „Felix“. Es ist ja nicht so, dass wir solch einen Zirkel nicht schon hätten. Die Champions League ist spätestens ab dem Viertelfinale ein geschlossener VIP-Bereich mit den immer gleichen Gästen. Nun aber ist den Großkopferten aufgefallen, dass die üppigen Einnahmen aus der Champions League noch üppiger ausfallen könnten, wenn man all das Gesindel draußen ließe, das sich manchmal noch erdreistet, einem die ­Siegprämien wegzuschnappen.

Ich habe mir vorgestellt, wie im Rahmen dieser Super League der FC Bayern an einem lauen Abend Manchester United empfängt, woanders spielt Real Madrid gegen Paris, nur interessiert das überhaupt niemanden. Im Bernabeú klaffen riesige Lücken und in der Münchner Arena finden sich gerade mal eine Handvoll Touristen ein. Die Einschaltquoten sind mies, sie liegen weit unter denen von „In aller Freundschaft“, weil das, was da auf dem ­Rasen passiert, vorher­sehbarer ist als die Handlung in jeder Seifenoper. In den Zeitungen gibt’s am nächsten Tag eine Meldung, zehn Zeilen, linke Spalte. Während ich mir das vorstelle, macht sich Schadenfreude in mir breit. Sie durchflutet jede meiner Fasern und mündet in einem hämischen Lachen, das ich all den Rummenigges dieser Welt entgegenbringe.

Wärme fühlt sich nur wohlig an, durch die Kälte, die wir im Winter erfahren, hat der amerikanische Autor John Steinbeck einst geschrieben. Er meinte damit, dass sie nichts Besonderes mehr ist, wenn wir sie täglich und ganzjährlich erfahren. So verhält es sich auch mit Fußballspielen auf höchstem Niveau. Einst waren sie der Höhepunkt einer jeden Saison, so wie es der Sommer im Wechsel der Jahreszeiten ist. Real gegen Paris im Wochentakt will niemand, es erwärmt die Gemüter nicht, der Reiz geht verloren. Erst recht wenn das einzige Ziel ist, die Raffgier einer kleinen Elite zu befrieden.

Der Profifußball steuert in eine gefährliche Richtung. In Berlin erleben wir das aus nächster Distanz. Zwischen Hertha und Teilen der eigenen Fans ist die Situation verfahrener als in der Bundespolitik. Dabei geht es in diesem Konflikt nicht einmal um Größenwahnsinn wie im Fall der Super League. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Größenwahnsinn ist nicht nur ein Problem der Funktionäre, auch einige Ultragruppierungen haben hierzulande damit zu kämpfen. Ich begrüße ihre Haltung keineswegs. Ich würde mir nur wünschen, dass mehr Fans gegen all die Auswüchse des modernen Fußballs einstehen würden. Nicht, indem sie sich schweigend in die Kurve stellen, sondern indem sie gar nicht erst kommen und auch den Fernseher nicht einschalten. Einfach ­ignorieren. Und zum Amateurverein um die Ecke gehen. Denn Fußball ist nach wie vor ein zu großartiges Spiel, um es nicht zu lieben.

