Angela Merkel gibt CDU-Vorsitz ab und kündigt Karriereende an

Angela Merkel will nicht noch einmal für den CDU-Parteivorsitz antreten. Mögliche Nachfolger stehen bereits in den Startlöchern.

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel zieht ihre Konsequenzen aus der Hessen-Wahl, bei der die CDU starke Verluste hinnehmen musste: Sie wird nicht noch einmal für den CDU-Parteivorsitz kandidieren.

Merkel hatte ihren Entschluss am Montag in einer Sitzung des Parteipräsidiums deutlich gemacht und bestätigte dies am Montagmittag bei einem Auftritt in Berlin. Ihr Amt der Bundeskanzlerin will Merkel aber bis zum Ende der Legislaturperiode ausfüllen.

Bisher hatte sie immer darauf bestanden, dass beide Ämter zusammengehören. Merkel ist seit 18 Jahren CDU-Chefin. Die nächste Bundestagswahl steht regulär 2021 an.

Merkel will zudem nach dem Ende der laufenden Legislaturperiode nicht erneut für den Bundestag kandidieren.

Merkel: „Dies ist meine letzte Amtszeit als Kanzlerin“

Man könne nach der CDU-Schlappe in Hessen „nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagte Angela Merkel bei einem Statement vor der Presse am Montagmittag in Berlin. „Wir müssen innehalten. Ich jedenfalls tue das.“

Merkel weiter: „Ich trage die Verantwortung für Gelungenes und Misslungenes.“ Die Wahl In Hessen war laut Merkel „eine Zäsur und ein deutliches Signal, dass es so nicht weitergehen kann. „Das Bild, das Bundesregierung abgibt, ist inakzeptabel.“

Es wäre laut Merkel „ein Treppenwitz der Geschichte“, wenn die Koalition nnach so kurzer Zeit am internen Streit zerbreche.

Deshalb sei es „an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Sie werde nicht erneut als CDU-Vorsitzende kandidieren. Und weiter: „Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin.“ Sie werde 2021 nicht mehr antreten und nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode wolle sie Kanzlerin bleiben. Sie strebe keine anderen politischen Ämter an.

Merkel überraschte auch enge Vertraute

Merkels hatte ihre Entscheidung für sich allein getroffen, heißt es aus ihrem Umfeld. Und sie hatte sie vorher nur sehr wenigen Leuten mitgeteilt. Merkel selbst erklärte am Montag, sie habe ihre Entscheidung bereits vor der Sommerpause getroffen.

Konrad Adenauer gehörte zu den Begründern der CDU. Der aus Köln stammende Jurist war von 1950 bis 1966 CDU-Bundesvorsitzender. Seit 1946 war er bereits Vorsitzender der CDU in der britischen Besatzungszone. Von 1949 bis 1963 war Adenauer der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Von Konrad Adenauer bis Angela Merkel: Seit 1946 standen sechs Männer und eine Frau an der Spitze der CDU. Hier stellen wir sie vor. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Ludwig Erhard, Vater des „deutschen Wirtschaftswunders“ und zweiter Bundeskanzler (1963 bis 1966), hatte den CDU-Vorsitz von 1966 bis 1967 inne. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Kurt Georg Kiesinger, dritter Bundeskanzler (1966 bis 1969), war von 1967 bis 1971 CDU-Chef. Schon 1933, im Jahr von Hitlers Machtübernahme, war Kiesinger in die NSDAP eingetreten. Das wurde ihm in den 1960er-Jahren vor allem von der „Außerparlamentarischen Opposition“ immer wieder vorgehalten. Foto: Personalities / imago/United Archives International

Rainer Candidus Barzel war von 1971 bis 1973 CDU-Parteivorsitzender. Foto: SVEN SIMON / imago

Helmut Kohl war von 1973 bis 1998 CDU-Parteivorsitzender. Foto: imago stock&people / imago/WEREK



Kohl führte von 1982 bis 1998 als sechster Bundeskanzler der BRD eine CDU/CSU/FDP-Koalition und ist damit der Kanzler mit der längsten Amtszeit. Foto: imago stock&people / imago/imagebroker

Wolfgang Schäuble, aktueller Bundestagspräsident, war von 1998 bis 2000 CDU-Parteivorsitzender. Foto: Emmanuele Contini / imago/ZUMA Press

Angela Merkel ist seit dem Jahr 2000 CDU-Vorsitzende. Seit 22. November 2005 ist die studierte Physikerin Bundeskanzlerin. Foto: Carsten Koall / Getty Images



Die meisten Präsidiumsmitglieder liefen am Montagmorgen ahnungslos ins Konrad-Adenauer Haus, bekundeten noch Solidarität mit der Kanzlerin. Vorstandsmitglieder kamen am Mittag zur Sitzung zu spät, eilten im Laufschritt durchs Adenauer-Haus. Merkel hat sie alle überrascht.

SPD fordert schnelle Klarheit in CDU

Die Nachfolge von Angela Merkel im CDU-Vorsitz wird nach Angaben des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil auch die Entscheidung seiner Partei beeinflussen, wie es mit der großen Koalition weitergeht.

„Was wir natürlich gerne wissen wollen: Mit wem haben wir es denn zu tun?“ sagt Weil dem TV-Sender n-tv. „Und steht eigentlich dieselbe politische Ausrichtung dahinter?“ Die CDU-Personalie sei ganz entscheidend. Die CDU sei Angela Merkel zu Dank verpflichtet, sagte hingegen SPD-Chefin Andrea Nahles. „Sie hat ihre Partei 18 Jahre lang geprägt. Und das ist eine außerordentliche Leistung.“

Angela Merkel tritt als CDU-Chefin ab und Christian Lindner (r.) will lieber Neuwahlen.

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Christian Lindner (FDP) sagte am Montag in der Bundespressekonferenz: „Frau Merkel verzichtet auf das falsche Amt.“ Für die CDU möge es gut sein, wenn sich die Parteispitze neu sortiere.

Für Deutschland aber wäre es besser, wenn sich an der Spitze der Regierung etwas ändere. Lindner regte die Bildung einer neuen Regierung oder aber Neuwahlen an. Es gebe mehrere Optionen.

Friedrich Merz will für den CDU-Vorsitz kandidieren

Ein möglicher Nachfolger für Merkel als Parteichef steht bereits in den Startlöchern. Der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz will für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus dem Umfeld des Politikers. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Der in Brilon im Sauerland geborene Politiker stand von 2000 bis 2002 an der Spitze der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU – bis Merkel ihn aus diesem Amt verdrängte. Merz gilt nach wie vor als ein Kopf der Konservativen in der Partei. Aus CDU-Kreisen hieß es, man müsse jetzt abwarten, welche Kandidaten noch in Frage kämen.

Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer.

Foto: Sean Gallup / Getty Images

Aber auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will nach Angaben aus Parteikreisen für das Amt der Bundesvorsitzenden kandidieren. „AKK“ gilt als enge Vertraute Merkels und wurde von ihr erst vor wenigen Monaten zur Generalsekretärin gemacht.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat nach Angaben aus CDU-Parteikreisen seine Kandidatur für das Amt des Bundesvorsitzenden erklärt.

Das sind die möglichen Merkel-Nachfolger in der CDU.

Pressekonferenz mit Bouffier und Merkel

Die CDU-Spitze kommt an diesem Sonntag zu einer länger geplanten Vorstandsklausur zusammen. Der CDU-Parteitag findet Anfang Dezember in Hamburg statt. Für Montagmittag haben Angela Merkel und Volker Bouffier eine Pressekonferenz angekündigt.

Merkel hatte erst Ende September – vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen – durchblicken lassen, dass sie beim Parteitag erneut für den Vorsitz antreten wolle.

Hessen-Wahl: Best of Wahlabend – was man jetzt wissen muss Hessen-Wahl: Best of Wahlabend – was man jetzt wissen muss

„Ich habe gesagt, ich stehe für diese Legislaturperiode zur Verfügung und ich habe meine Meinung bezüglich der Verbindung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft nicht geändert“, sagte sie bei einer Veranstaltung der „Augsburger Allgemeinen“.

Horst Seehofer bedauert Entscheidung

„Es ist schade. Ich sage ausdrücklich: Es ist schade“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag beim Besuch des neuen Ankerzentrums für Asylbewerber im saarländischen Lebach. „Wir haben uns manche Diskussionen geleistet, aber es war immer eine vertrauensvolle, vom gegenseitigen Respekt getragene Zusammenarbeit“, fügte er hinzu. „Und insofern finde ich es schade, dass nun diese Zäsur stattfinden soll.“

Günther Oettinger war für erneute Kandidatur Merkels

Angela Merkel und Friedrich Merz 2000 in Essen. Damals war Merkel zur neuen Vorsitzenden der CDU gewählt worden.

Foto: Michael Jung / dpa

Am Montagmorgen hatte sich Günther Oettinger nach der Hessen-Wahl noch für eine erneute Kandidatur von Merkel ausgesprochen. „Ich finde, dass man die Mannschaftsaufstellung immer prüfen kann“, sagte Oettinger beim Eintreffen zu Gremiensitzungen der CDU in Berlin.

„Aber wenn sie bereit ist, halte ich viel davon, dass sie weitermacht und vor allem gewählt wird.“ Der Parteivorsitz sei eine hervorragende Ergänzung zum Kanzleramt.

Merkel unter Druck

Die CDU war in Umfragen wie der Koaltionspartner SPD in Umfragen abgestürzt. Bei der Wahl verlor die CDU mit Ministerpräsident Volker Bouffier an der Spitze nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 11,3 Punkte im Vergleich zur Wahl 2013 und kam auf 27,0 Prozent.

Durch den Verlust bei der Wahl in Hessen für die CDU ist Merkel noch weiter in Bedrängnis geraten. Zuletzt hatte Merkel ihre Partei davor gewarnt, dass sie ihren Status als Volkspartei verlieren könnte.

