Reformationstag 2018: Das wird am 31. Oktober gefeiert

Lutherstadt Wittenberg: In Sachsen-Anhalt verfasste Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der römischen Kirche und veröffentlichte sie am 31. Oktober 1517.

Berlin. Der 31. Oktober wird von evangelischen Christen in Deutschland und Österreich als Reformationstag gefeiert. Worum geht es dabei eigentlich? Die wichtigsten Fakten.

• Wo ist der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag?

Am 31.10.2017 – zum 500. Jahrestag der Veröffentlichung von Luthers Thesen – war der Reformationstag einmalig ein ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag . 2018 ist der Reformationstag am 31. Oktober Feiertag in neun Bundesländern: Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg.

In Baden-Württemberg ist der Reformationstag zwar kein gesetzlicher Feiertag, aber ein schulfreier Tag.

• Was wird am Reformationstag gefeiert?

Evangelische Christen feiern am 31. Oktober den Beginn der kirchlichen Erneuerung (lateinisch: Reformation) durch Martin Luther (1483-1546). Am 31. Oktober 1517 soll der Theologe seine 95 Thesen zu Buße und Ablass an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben.

Darin kritisierte der Augustiner-Mönch unter anderem die Praxis der katholischen Kirche, Gläubigen gegen eine Geldzahlungen die Sünden erlassen. Aus Angst vor dem Fegefeuer kauften die Menschen damals Ablassbriefe, um sich von ihren Sünden zu befreien. Für den Papst eine gute Einnahmequelle: Mit dem Geld sollte die Erneuerung des Petersdoms in Rom finanziert werden.

Luther sah im Ablasshandel einen Missbrauch und rief zur Rückbesinnung auf die biblischen Grundlagen des Evangeliums auf. Der Theologieprofessor sah seine Thesen als Aufruf zu einem wissenschaftlichen Streitgespräch an und verschickte sie auch an kirchliche und weltliche Würdenträger.

• Was wird als Reformation bezeichnet?

Die von Luther und anderen Vordenkern angestoßene Erneuerungsbewegung im frühen 16. Jahrhundert wird als Reformation bezeichnet. Viele sahen die Entwicklungen in der römischen Kirche ähnlich kritisch wie Martin Luther. In ganzen Fürstentümern und Städten wurden seine Forderungen umgesetzt. Damit entzogen sich diese Herrschaftsgebiete des Einflusses von Kaiser und Papst.

Adel und die römische Kirche verloren an Macht, protestantische Kirchen entstanden – die Anhänger Luthers wurden Protestanten oder Lutheraner genannt. Durch den Buchdruck verbreiteten sich seine Schriften schnell, und das in der jeweiligen Landessprache, nicht mehr in Latein. Nationalsprachen und -kulturen entwickelten sich, neue Schulsysteme trugen zur Bildung des breiten Volkes bei.

Als christliche Erneuerungsbewegung beseitigte die Reformation auch religiös begründete Beschränkungen von Handel und Bankwesen. Schließlich spaltete sich die evangelische Kirche von der katholischen ab. Neben der Französischen Revolution und der Renaissance gehört die Reformation zu den wichtigsten politischen und geistesgeschichtlichen Bewegungen Europas. Sie markierte den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit.

• Wer war Martin Luther?

Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben (Sachsen-Anhalt) geboren. Er begann zunächst ein Studium in Erfurt, um Jurist zu werden. 1505 trat er in Erfurt ins Augustinerkloster ein und zog 1508 nach Wittenberg, um Theologie zu studieren und zu lehren. Dort verfasste er 1517 seine 95 Thesen.

Papst Leo X. exkommunizierte Martin Luther 1521. Um ihn zu schützen, holte Kurfürst Friedrich der Weise Luther auf die Wartburg in Eisenach. Dort lebte er unter dem Namen Junker Jörg und übersetzte das Neue Testament aus dem Altgriechischen ins Deutsche.

Martin Luther, der auch den Zölibat kritisiert hatte, heiratete 1525 die Ex-Nonne Katharina von Bora, mit der er sechs Kinder hatte. Er starb am 18. Februar 1546 in Eisleben.

• Was steht in Luthers 95 Thesen?

Am 31. Oktober 1517, dem späteren Reformationstag, schickte der Theologieprofessor Luther seine Thesen zu den Themen Buße und Ablass an den ranghöchsten Würdenträger der Kirche in Deutschland, den Erzbischof von Magdeburg und Mainz. Der wiederum sandte die Thesen weiter zur Überprüfung nach Rom.

Ob Luther seine Thesen tatsächlich einen Tag vor Allerheiligen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche schlug, wie die Überlieferung es will, ist unklar. Dank des neuen Buchdrucks verbreiteten sich die Thesen aber in kurzer Zeit in ganz Deutschland.

Der Dominikanermönch Johannes Tetzel vertrieb damals den sogenannten Petersablass. Sein Versprechen: Wer Geld gibt, entkommt dem Fegefeuer und kann sogar verstorbene Verwandte erlösen. Luther prangerte diesen Ablasshandel als Verrat am Neuen Testament an.

„Es irren daher diejenigen Ablassprediger, die da sagen, dass ein Mensch durch Ablässe des Papstes von jeder Strafe gelöst und errettet wird“, steht etwa in der 21. These. Und in der 35.: „Unchristliches predigen diejenigen, die lehren, dass bei denen, die Seelen loskaufen oder Beichtbriefe erwerben wollen, keine Reue erforderlich sei.“

Die 36. These: „Jeder wahrhaft reumütige Christ erlangt vollkommenen Erlass von Strafe und Schuld; der ihm auch ohne Ablassbriefe zukommt.“ Und die 52. These: „Nichtig ist die Heilszuversicht durch Ablassbriefe, selbst wenn der Ablasskommissar, ja, sogar der Papst selbst, seine Seele für sie verpfändete.“ (moi/dpa)