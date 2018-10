Berlin. Der Reformationstag wird in vielen Bundesländern wie auch in Teilen Österreichs gefeiert. Die Reformanten erinnern damit an die von Martin Luther (1483 -1546) ausgelöste Bewegung der kirchlichen Erneuerung. Dafür gibt es in insgesamt neun Bundesländern einen Feiertag.

Wir zeigen, welche das sind und was man sonst noch alles über den Reformationstag wissen muss.

Reformationstag - warum ist das ein Feiertag?

Evangelische Christen feiern am 31. Oktober den Beginn der kirchlichen Erneuerung (lateinisch: Reformation) durch Martin Luther (1483-1546). Am 31. Oktober 1517 soll der Theologe seine 95 Thesen zu Buße und Ablass an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben.

Grund für den Reformationstag: An die Schlosskirche in Wittenberg nagelte Martin Luther seine 95 Thesen.

Darin kritisierte der Augustiner-Mönch unter anderem die Praxis der katholischen Kirche, Gläubigen gegen eine Geldzahlungen die Sünden erlassen. Aus Angst vor dem Fegefeuer kauften die Menschen damals Ablassbriefe, um sich von ihren Sünden zu befreien.

Für den Papst eine gute Einnahmequelle: Mit dem Geld sollte die Erneuerung des Petersdoms in Rom finanziert werden.

Martin Luther sah im Ablasshandel einen Missbrauch und rief zur Rückbesinnung auf die biblischen Grundlagen des Evangeliums auf. Der Theologieprofessor sah seine Thesen als Aufruf zu einem wissenschaftlichen Streitgespräch an und verschickte sie auch an kirchliche und weltliche Würdenträger.

Wann ist Reformationstag 2018?

Wie jedes Jahr findet der Reformationstag am 31. Oktober statt. Dieses Jahr fällt der Tag also auf einen Mittwoch. Im vergangenen Jahr – zum 500. Jahrestag der Veröffentlichung von Luthers Thesen – konnten sich sogar alle Bundesländer über den Tag als zusätzlichen gesetzlichen Feiertag freuen.

An diesen Tagen findet der Reformationstag in den nächsten Jahren statt:

Reformationstag 2019

Reformationstag 2020

Reformationstag 2021

In welchen Bundesländern ist der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag?

In insgesamt neun Bundesländern dürfen sich die Menschen über einen freien Tag freuen. Bei diesen handelt es sich um:

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

In welchen Bundesländern ist am Reformationstag kein Feiertag?

Nicht überall dürfen sich die Menschen über einen Feiertag am Reformationstag freuen. Das sind zum Beispiel:

Bayern

Baden-Württemberg

Berlin

Hessen

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen

Saarland

Warum ist der Reformationstag nicht überall ein Feiertag?

Das hat religiöse Gründe. Nur in Bundesländern, die eine starke evangelische Prägung haben, ist der Reformationstag ein Feiertag. In eher katholischen Ländern haben die Menschen dafür am 1. November frei. Dann wird Allerheiligen gefeiert.

Berlin geht dagegen an beiden Tagen leer aus. Und das ist kein Einzelfall, denn die Feiertage sind ziemlich ungerecht in Deutschland verteilt. (moi/bekö)