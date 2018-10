Sprengsätze an Barack Obama und Hillary Clinton geschickt

Unbekannte haben offenbar Sprengsätze an Barack Obama und die Clintons geschickt. CNN New York bekam ebenfalls ein verdächtiges Paket.

Berlin. Unbekannte Täter haben an die Häuser des früheren US-Präsidenten Barack Obama und an Bill und Hillary Clinton Sprengsätze geschickt. Wie der Secret Service bestätigte, sei die an die frühere US-Außenministerin Clinton adressierte Bombe am Dienstagabend, die an Obama adressierte Bombe am Mittwochmorgen (Ortszeit) gefunden worden.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI — U.S. Secret Service (@SecretService) October 24, 2018

Der Secret Service ist für den Schutz von US-Präsidenten zuständig. In dem offiziellen Statement heißt es, die Sprengsätze hätten Obama und Clinton nicht erreicht, sondern seien vorher beim routinemäßigen Überprüfen der Post aufgefallen. Die Clintons leben in Chappaqua, einem Vorort von New York City, Barack Obama lebt in Washington. Die Ermittlungen nach den Absendern der Bomben liefen auf Hochtouren, heißt es weiter.

Wie die „New York Times“ unter Berufung auf offizielle Kreise berichtet, ähnelt die für Clinton bestimmte Bombe einem Sprengsatz, der am Montag auf dem Anwesen des Milliardärs George Soros gefunden wurde. Dabei handelte es sich offenbar um eine Rohrbombe, die von Sprengstoffexperten der Polizei vorsorglich gesprengt wurde.

Das Anwesen von Bill und Hillary Clinton in Chappaqua im Bundesstaat New York.

Soros lebt in Bedford, ein weiterer Vorort nördlich von New York. Soros ist Philantrop und Polit-Aktivist. Er unterstützt immer wieder Kandidaten der US-Demokraten und ist oft Ziel von Angriffen aus den konservativen und rechten Lagern.

Breaking: CNN NY office evacuated. Police bomb squad is here. We’re told of explosive device received. @CNNnewsroom — Jim Sciutto (@jimsciutto) October 24, 2018

CNN Büro in New York evakuiert

Auch im Büro von CNN in New York wurde offenbar ein explosiver Gegenstand gefunden. Das Büro ist vor kurzem evakuiert worden. Das twitterten CNN-Journalisten aus dem Newsroom.

