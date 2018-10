Plastik-Verbot: EU-Parlament stimmt ab

Oft landet Plastik als Wegwerfprodukt in der Umwelt. Die EU will dagegen vorgehen. Kommen Verbote für Strohhalme und Wattestäbchen?

Straßburg. Plastikstrohhalme, Plastikteller, Plastikbesteck, dünne Plastiktüten – solche Produkte könnten in der EU bald verboten werden. Zum Schutz von Umwelt und Meerestieren. Die Abgeordneten des Europaparlamentes stimmten am Mittwoch in Straßburg mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Richtlinienentwurf.

Darin fordern die Parlamentarier auch, dass die EU-Staaten den Verbrauch bestimmter anderer Einweg-Produkte wie Plastikbecher bis 2025 um ein Viertel senken müssen. Das könnte zum Beispiel über ein Anheben der Preise oder Werbung für Alternativen erreicht werden. Jetzt muss mit den EU-Mitgliedstaaten um einen Kompromiss gerungen werden. Ob die neuen Plastikregeln noch vor der Europawahl im Mai 2019 durchgepeitscht werden können, ist allerdings fraglich.

Bereits im Mai hatte die EU-Kommission einen Vorschlag vorgelegt. Darin geht es nicht nur um Verbote für bestimmte Kunststoffprodukte , sondern auch um zahlreiche andere Ideen, mit denen die Plastikflut eingedämmt werden soll.

Nur ein Drittel des Plastikmülls wird recycelt

Umwelt- und Meeresverschmutzung durch Plastik ist zu einem immer größeren Problem geworden. Von 2005 bis 2015 stieg seine Menge an Plastikmüll in der Gemeinschaft um zwölf Prozent – in Deutschland liegt der Zuwachs sogar bei 29 Prozent. Die Lage ist also ernst. Weltweit, aber auch in Europa, werden enorme Mengen Kunststoff genutzt und anschließend weggeworfen. Nur knapp ein Drittel des Plastikmülls wird nach Angaben der EU-Kommission eingesammelt und wiederverwertet.

Ein Großteil des Rests landet auf Müllkippen oder in der Umwelt. Plastik zerfällt aber sehr langsam und häuft sich besonders im Meer und an Stränden. Bis zu 85 Prozent aller in der EU angespülten Abfälle sind aus Kunststoff – dabei handelt es sich in etwa der Hälfte der Fälle um weggeschmissene Einwegprodukte.

Plastikmüll-Sünder: So schlecht schneidet Deutschland im EU-Vergleich ab Plastikmüll Plastikmüll-Sünder: So schlecht schneidet Deutschland im EU-Vergleich ab

Für Vögel, Fische und andere Meerestiere ist Plastik eine große Gefahr. Sie fressen es oder verheddern sich darin. Plastikspuren in Fischen gelangen auch auf Teller von Menschen. Forscher haben nun auch erstmals Mikroplastik , also kleinste Kunststoffpartikel, in Stuhlproben von Menschen gefunden. Angesichts der neuen Studie forderte Grünen-Chef Robert Habeck gegenüber unserer Redaktion eine drastische Reduzierung des Plastikkonsums sowie ein Verbot in Kosmetika wie Zahnpasta .

Dieser Igel kämpft mit einem Plastikring, in dem Getränkedosen transportiert werden können. Bis zu 250 Millionen Tonnen Plastik werden jährlich weltweit hergestellt. Viel davon landet in der Umwelt. Mit fatalen Folgen. Foto: imago stock&people / imago/Nature Picture Library

Selbst Pinguine bleiben in den Dosenhaltern stecken. Foto: imago stock&people

An diesem Strand in Indien sucht ein Hund in Abällen nach Fressbarem. Foto: imago stock&people

Tiere verheddern sich in Plastikteilen ... Foto: imago stock&people / imago/Bluegreen Pictures

... oder verschlucken sie, weil sie den Kunststoff für Futter halten. Foto: imago stock&people / imago/blickwinkel



Überall auf der Welt sind die Folgen der Kunststoffgesellschaft zu sehen. Selbst Trauminseln wie Hawaii sind längst mit Plastik vermüllt. Foto: imago stock&people / imago/All Canada Photos

Wie diesem Albatross ergeht es Millionen von Tieren, weil in ihren Mägen das unverdaubare Plastik liegen bleibt und sie somit verhungern. Foto: imago stock&people / imago/Nature Picture Library

Ein Wal aus Plastik und Müll: Diese Installation stammt von der Umweltaktivistengruppe Greenpeace – „gestrandet“ an der Manilabucht in der philippinischen Provinz Cavite. Foto: Erik de Castro / REUTERS

Das norwegische Universitätsmuseum in Bergen zeigt in einer Ausstellung große Mengen Plastik aus dem Magen eines Wals. Das sechs Meter lange Tier war im Januar an der norwegischen Westküste bei Sotra gestrandet und musste getötet werden. Im Magen des Tieres waren mehr als 30 Plastiktüten und andere Gegenstände aus Kunststoff. Der Darm hingegen war leer, der Wal war am Verhungern. Das Plastik hatte vermutlich einen Pfropfen im Magen gebildet. Foto: Siri Skretting Jansen / dpa



Die EU-Kommission und der Umweltausschuss im Parlament haben nun eine Reihe an Maßnahmen ins Rennen gebracht, um Plastikmüll einzudämmen. Dazu gehören:

• Verbote von Wegwerf-Plastikprodukten

Diese wären für Verbraucher wohl am deutlichsten zu spüren. Verboten werden sollen Wegwerf-Plastikprodukte, die nur einmal benutzt werden. Darunter fallen etwa Strohhalme, Plastikgeschirr und -besteck, Wattestäbchen und Ballonhalter.

Verbannt werden sollen dabei nur Gegenstände, für die es aus Sicht der EU-Kommission bereits Alternativen gibt. Als Ersatz für Plastik-Trinkhalme kommen zum Beispiel solche aus Papier oder wiederverwendbare aus härterem Kunststoff in Frage. Auch Wattestäbchen mit Schäften aus aus Papier, Bambus oder Holz sind bereits im Handel erhältlich.

Bunt, formschön, praktisch: Plastik ist ein begehrtes Material. Als Verpackung sorgt es aber für immer größere Müllberge – und die belasten die Umwelt, vor allem das Meer. Muss das sein? Morgens einen Coffee to go in der U-Bahn, mittags einen knackigen Salat aus dem Kühlregal und abends die Lieferung vom Vietnamesen um die Ecke. Was nach dem Alltag vieler Großstadtmenschen klingt, hat eine Kehrseite: Ein Tag wie dieser produziert pro Person rund einen Eimer voll Plastikmüll, vom Becher bis zur Sushi-Box. Diese Fotostrecke zeigt Familien und ihren wöchentlichen Plastikverbrauch, obwohl sie schon versuchen, ihn zu reduzieren. Foto: SERGIO PEREZ / REUTERS

In der japanischen Stadt Yokohama lebt die Kleinfamilie von Eri Sato (r.), ihrem Mann Tasuya und Töchterchen Sara. Auch sie zeigen ihren Müll, den sie pro Woche produzieren. „Ich denke, es gibt kein Entkommen vor dem Plastikmüll. Ich sehe ihn auf Straßen, in den Bergen, unter Wasser. Er ist überall. Wir versuchen, unseren CO2-Fußabdruck so gut wie möglich zu reduzieren. Wir sind uns der Auswirkungen bewusst, die unsere Entscheidungen auf die Umwelt haben können. Wir versuchen den Verbrauch von Kunststoffen zu reduzieren. Diese Mentalität gilt sowohl für den täglichen Einkauf als auch für Kleidung und viele andere Produkte. Recycling ist für uns in der Regel die letzte Option. Unsere Zahnbürste besteht aus Bambus und wir verwenden wiederverwendbare Einkaufstaschen, wann immer wir können.“ Foto: KIM KYUNG-HOON / REUTERS

Alexander Raduenz lebt mit Berit und den zwei Kindern Zoe und Yuna in Berlin. „Wir versuchen, unseren CO2-Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren. Wenn Alternativen zu Kunststoff verfügbar sind, verwenden wir sie.“ Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Audrey Gan lebt mit ihrem Mann Leow Yee Shiang und dem dreijährigen Sohn Kyler in Singapur (Asien). Sie sind durch ihren buddhistischen Glauben auf den Plastikverbrauch aufmerksam geworden. Der ganze Müll füge den Lebewesen auf der Erde Schaden zu. Sie versuchen, sich dem Konsumzwang zu entziehen. Unnötige Dinge nicht zu kaufen. Wenn sie sich doch mal nach einem Bubble Tea zum Mitnehmen sehnen, bringen sie ihren eigenen Becher mit. Sohn Kyler bekommt im übrigen Stoffwindeln. Foto: FELINE LIM / REUTERS

Der wöchentliche Plastikverbrauch von Tatiana Schnittke, ihrem Mann Yaniv Ben-Dov und Sohn Jonathan aus Tel Aviv (Israel) ist recht gering. Foto: CORINNA KERN / REUTERS



In Wenham/Massachusetts (USA) leben Brandy Wilbur (2.v.l.), Anthony Wilbur und die Kinder Sophie (l.) und Andrew unter einem Dach. Auch sie versuchen, den Plastik-Verbrauch zu reduzieren. Sie benutzen Edelstahl-Wasserflaschen und bringen ihre eigenen Kaffeebecher mit. Einweg-Kunststoffe wie Strohhalme, Becher und Flaschen vermeiden sie so gut es geht. Sie kritisieren, dass Vieles unnötig in Plastik verpackt wird. Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

Diese Foto-Kombination zeigt den wöchentlichen Plastikverbrauch von Natalia Lyritsis (l.), Alexandra Patrikiou und den zwei Kindern Alice (2. v.r.) und Vassilis. Auch sie achten auf ihre Mülltrennung und kaufen Produkte aus recycelten Materialien. „Der Einsatz von Alternativen zu Plastik sollte mit Initiativen und Kampagnen kombiniert werden, um das Bewusstsein zu schärfen und einen größeren Konsens zu schaffen.“ Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / REUTERS

Zahnbürsten aus Bambus, Haarseife statt Shampoo aus der Plastikflasche, lokales Gemüse wird auf dem Markt gekauft anstatt im Supermarkt: Das ist das Credo von Tanmay Joshi (l), Ehefrau Mughda Joshi (r.), Sohn Kabir und den Großeltern Manohar Joshi und Vandana Joshi aus Mumbai in Indien. Foto: DANISH SIDDIQUI / REUTERS

Lauren Singer aus Brooklyn (27) – ehemalige Umweltwissenschaftlerin – und ihr nicht wiederverwertbarer Plastikmüll von Jahren! Sie ist Gründerin und Inhaberin des Package Free Shop, einem Unternehmen, das Produkte mit dem Ziel verkauft, eine positive Umweltauswirkung mit wenig bis null Plastikmüll zu erzeugen. Foto: PAUL HANNA / REUTERS

Gaspar Antuna (l), Elena Vilabrille und Sohn Teo leben in Madrid (Spanien). Sie versuchen ihren Konsum einzuschränken und möglichst aus zweiter Hand zu kaufen. Sie wünschen sich mehr Informationen und Aufklärung. Foto: PAUL HANNA / REUTERS



Familie Downie lebt in Pitlochry (Schottland). Mutter Karen sagt, dass sie und ihre Familie soviel wie möglich recyceln. Plastikmüll zersetzt sich nicht und stellt eine ernste und irreversible langfristige Bedrohung für die Gesundheit unseres Planeten dar. Alternativen gibt es in vielen Fällen bereits, aber es scheint, dass sie aus Bequemlichkeit nicht ausreichend genutzt werden. Plastik ist einfach zu günstig und einfach. Hersteller, Einzelhändler und Regierungen müssen mehr tun.“ Foto: RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Roshani Shrestha (2. v.r.) gibt ihre Plastiktüten den Gemüseverkäufern zurück, damit sie sie wiederverwenden können, anstatt eine neue zu verwenden. Wir würden gern mehr Alternativen zu Plastik verwenden, aber es ist nicht möglich. Die meisten Produkte sind schon in Plastik eingepackt, wenn wir sie kaufen.“Roshani lebt mit ihrem Mann Indra Lal Shrestha (2. v.l.) und den Söhnen Ejan Shrestha (l.) und Rojan Shrestha in Katmandu (Nepal). Foto: NAVESH CHITRAKAR / REUTERS

Familie Ponce aus dem spanischen Arriate sorgt sich um den Planeten Erde. Sie achten auf ordentliche Mülltrennung. Ihre Plastikverbrauch nimmt jeden Tag ab. Foto: JON NAZCA / REUTERS



Der Umweltausschuss im EU-Parlament will zusätzlich unter anderem leichte Plastiktüten und bestimmte aufgeschäumte Kunststoffe auf die Verbotsliste setzen, wie man sie zum Beispiel von den weißen Boxen für Essen zum Mitnehmen kennt.

• Minderungsziele für bestimmte Plastikprodukte

Für Plastikproudkte, die bislang nicht ohne Weiteres durch andere Materialien ersetzbar sind, sollen die EU-Staaten Minderungsziele einführen. Das betrifft vor allem Behälter für Lebensmittel: zum Beispiel Boxen für Sandwiches sowie Verpackungen für Früchte, Gemüse, Desserts oder Eis.

Alle Mitgliedstaaten sollen zudem bis 2025 mindestens 90 Prozent der Plastikgetränkeflaschen zur Wiederverwertung sammeln, etwa mit Hilfe eines Einwegpfands wie in Deutschland.

• Aufklärung der Verbraucher

Ein weiterer Ansatz ist, die Verbraucher durch Hinweise auf den Verpackungen für das Plastikproblem zu sensibilisieren. Denkbar sind Hinweise zur richtigen Entsorgung und zu den potenziellen Schäden, die das Produkt anrichten könnte, wenn es in der Umwelt landet. Zum Beispiel könnten Verbraucher künftig per Schild darum gebeten werden, keine Luftballons mehr aufsteigen zu lassen.

Das aber lehnt der CDU-Abgeordnete Peter Liese ab. Luftballons machten einen statistisch nicht messbaren Anteil an der Verschmutzung der Weltmeere aus, sagt er. „Ich finde es deshalb unverhältnismäßig, wenn wir den Menschen, insbesondere den Kindern, den Spaß verderben.“

• Zigarettenabfall reduzieren

Die Abgeordneten im Umweltausschuss wollen, dass die Müllmenge aus plastikhaltigen Zigarettenfiltern bis 2030 um 80 Prozent sinkt. Denn: In den Filtern ist oft Kunststoff enthalten, ein einziger Stummel kann bis zu 1000 Liter Wasser verschmutzen.

• Kostenbeteiligung der Hersteller

Hersteller sollen sich dem Vorschlag von Kommission und Umweltausschuss nach künftig an den Kosten für das Säubern der Umwelt beteiligen. Bisher tragen die Kosten dafür vor allem der Steuerzahler oder die Tourismusbranche. Die Hersteller von Fischernetzen mit Plastikkomponenten sollen ebenfalls für die Entsorgung zur Kasse gebeten werden.

• Einführung einer Plastikmüllabgabe

Auch die Einführung einer Plastikmüllabgabe, die aber nicht direkt den Verbraucher belasten soll, ist im Gespräch. „Unser Vorschlag ist, dass jeder Mitgliedstaat pro Kilogramm nicht recyceltem Plastikmüll einen bestimmten Betrag an den EU-Haushalt abführt“, verriet EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger bereits im Mai dieser Redaktion. Die Abgabe läge bei 80 Cent pro Kilo.

Umweltschützern reicht Maßnahmenpaket nicht aus

Die Vorschläge von EU-Kommission und Umweltausschuss gehen Umweltschützern allerdings nicht weit genug. Greenpeace kritisiert vor allem einen gravierenden Mangel: Die Definition von Einwegplastik sei viel zu eng, sagt Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack.

Damit öffne sich ein Schlupfloch für die Plastikindustrie: „Die Konzerne könnten nach aktuellem Vorschlag die Reduktionsziele schlicht ignorieren, wenn sie ihre Produkte, sei es ein Wegwerf-Plastikbecher oder ein Strohhalm, als wiederverwendbar kennzeichnen.“

Die Plastikindustrie hingegen warnt vor Schnellschüssen. Hier würden wichtige Gesetze durchgepeitscht, ohne die Folgen abzuschätzen, erklärte der europäische Verpackungsverband pack2go. Es drohten Einbußen im Lebensmittel-Sektor oder Probleme bei der Lebensmittelhygiene, wenn der Plastikverbrauch drastisch gesenkt werde. Bislang nutzten Millionen von Europäern täglich Verpackungen für Essen oder Getränke zum Mitnehmen, betonte der Verband. (dpa/jkali)