Umfrage zur Landtagswahl Hessen: Grüne ziehen an SPD vorbei

Bei der Landtagswahl in Hessen tritt Ministerpräsident Volker Bouffier gegen Thorsten Schäfer-Gümbel an.

Vor der Landtagswahl in Hessen zeigt sich ein Bild wie in Bayern: Die Grünen ziehen an der SPD vorbei. Das sagen aktuelle Umfragen.

Wiesbaden. Nächste Woche entscheiden die Hessen bei der Landtagswahl über das Schicksal ihrer schwarz-grünen Landesregierung. Das Bündnis führt das Land seit 2014 ohne öffentlichen Streit – beide Seiten bekräftigen regelmäßig den Erfolg ihrer Zusammenarbeit. Doch ob das reicht?

Nach der Landtagswahl in Bayern und dem Denkzettel für die Regierungsparteien in Berlin müssen CDU und SPD um jede Stimme kämpfen. In Hessen wird Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bereits zum zweiten Mal von SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel herausgefordert. Eine mögliche große Koalition sehen beide aber skeptisch.

Umfragen zur Landtagswahl in Hessen sehen Erfolg für die Grünen

Nach ihrem Erfolg in Bayern könnten die Grünen auch bei der Wahl in Hessen darauf hoffen, dass ihr Höhenflug anhält. Laut dem neuesten „HessenTrend“ der ARD kommt die Partei auf 20 Prozent, was ein Rekordwert der Grünen in Hessen wäre. Laut dem jüngsten ZDF-Politbarometer könnte die Partei mit 22 Prozent sogar zweitstärkste Kraft werden.

Die CDU unter Ministerpräsident Volker Bouffier verliert deutlich und muss um eine Fortsetzung der Koalition mit den Grünen bangen. Sie käme laut „HessenTrend“ und ZDF-Politbarometer nur noch auf 26 Prozent – ein Minus von mehr als zwölf Prozentpunkten im Vergleich zur Landtagswahl 2013 (38,3 Prozent).

Landtagswahl 2018 in Hessen: Das sagen aktuelle Umfragen

Auch der SPD drohen wie auch schon in Bayern massive Verluste. Der Umfrage des ZDF zufolge würden nur noch 20 Prozent ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten machen, der „HessenTrend“ der ARD sieht sie bei 21 Prozent – beides würde einen historischen Tiefstwert in Hessen bedeuten.

Die Linke kam in der jüngsten Umfrage auf 8 Prozent, die FDP auf 9 Prozent und die AfD auf 12 Prozent.

Bei den Themen, die die Hessen am meisten bewegen, gab es ebenfalls eine Veränderung. Nach der Bildung als Topthema rangiert laut Politbarometer nun der Bereich Wohnen an Nummer zwei und verdrängte damit die Flüchtlingsdebatte auf den dritten Platz. Fast genauso wichtig ist für die Hessen auch das Thema Verkehr.

Umfrage zeigt Präferenz für Bouffier

Bei der Frage nach dem gewünschten künftigen Ministerpräsidenten kam Amtsinhaber Volker Bouffier (CDU) auf 46 Prozent Zustimmung und sein SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel auf 32 Prozent.

Nach Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der nach früheren Umfragen der beliebteste Politiker in Hessen ist, wurde trotz der hohen Werte für die Grünen nicht gefragt

So reagieren Hessens Politiker auf die Umfragen

Ziel der Grünen sei nicht, in Umfragen zu glänzen, erklärten die Spitzenkandidaten, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Umweltministerin Priska Hinz. Die Partei wolle am Wahlsonntag möglichst stark werden, um Hessen weiter gestalten zu können. Das Umfrageergebnis gebe aber Schwung für den Schlussspurt im Wahlkampf.

FDP-Spitzenkandidat René Rock schloss derweil weitgehend aus, dass sich die Liberalen an einer Regierung unter Führung der Grünen beteiligen werden: „Tarek Al-Wazir als Ministerpräsident ist für uns sehr schwer vorstellbar“, betonte Rock.

Bei den Themen, die die Hessen am meisten bewegen, gab es ebenfalls eine Veränderung. Nach der Bildung als Topthema rangiert laut Politbarometer nun der Bereich Wohnen an Nummer zwei und verdrängte damit die Flüchtlingsdebatte auf den dritten Platz. Fast genauso wichtig ist für die Hessen auch das Thema Verkehr.

Laut Umfrage sind diese Koalitionen in Hessen möglich

Die Regierungsbildung dürfte schwierig werden – das schwarz-grüne Regierungsbündnis hat den Umfragen zufolge derzeit keine Mehrheit mehr. Eine große Koalition zwischen CDU und SPD in Hessen böte eine satte Regierungsmehrheit – dürfte aber angesichts der Turbulenzen zwischen Union und SPD auf Bundesebene nur schwer vermittelbar sein.

Mit der AfD will niemand koalieren, bliebe also beispielsweise ein Dreierbündnis aus CDU, Grünen und FDP. Die FDP hat sich dafür schon offen gezeigt. Angesichts der jüngsten Umfragewerte erscheint zumindest rein rechnerisch auch ein rot-grün-rotes Bündnis nicht ausgeschlossen - allerdings müssten dafür politisch noch einige Hürden aus dem Weg geräumt werden.

Nach der Landtagswahl in Hessen könnten Umfragen zufolge verschiedene Bündnisse möglich sein:

Schwarz-Grün: Trotz des Erfolges der Grünen muss diese Konstellation um ihre Fortsetzung bangen. Grund dafür ist, dass die CDU den Umfragen zufolge derzeit zu viel Prozentpunkte in den Umfragen verliert. Ob es weitergeht, hängt von der konkreten Sitzverteilung nach der Landtagswahl ab.

Trotz des Erfolges der Grünen muss diese Konstellation um ihre Fortsetzung bangen. Grund dafür ist, dass die CDU den Umfragen zufolge derzeit zu viel Prozentpunkte in den Umfragen verliert. Ob es weitergeht, hängt von der konkreten Sitzverteilung nach der Landtagswahl ab. Große Koalition: Eine große Koalition aus SPD und CDU, die lange als mögliche Machtoption in Hessen galt, ist nach der Befragung rechnerisch nicht mehr möglich.

Eine große Koalition aus SPD und CDU, die lange als mögliche Machtoption in Hessen galt, ist nach der Befragung rechnerisch nicht mehr möglich. Jamaika-Koalition: Eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP ist derzeit sicherer als Schwarz-Grün. Die FDP hat bereits mitgeteilt, dass sie mitregieren wollen würde – aber nicht unter Führung der Grünen.

Eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP ist derzeit sicherer als Schwarz-Grün. Die FDP hat bereits mitgeteilt, dass sie mitregieren wollen würde – aber nicht unter Führung der Grünen. Rot-Rot-Grün: Die SPD verliert zwar, aber die Grünen gewinnen und machen so rein rechnerisch auch Rot-Rot-Grün wahrscheinlich.

Weitere Optionen sind die Dreierbündnisse Grüne, SPD und FDP sowie ein Zusammengehen von CDU, Sozialdemokraten und Liberalen.

Landtagswahl in Hessen weiterer Stimmungstest für große Koalition

Die Wahl in Hessen dürfte ein weiterer Stimmungstest für die große Koalition in Berlin sein. Nach der Landtagswahl in Bayern und dem großen Verlust für die CSU wurden sowohl in der Union als auch in der SPD Konsequenzen gefordert.

Andrea Nahles hatte dem Ruf nach persönlichen Konsequenzen zunächst eine Absage erteilt und gesagt, dass sich die Partei auf die die Abstimmung in Hessen konzentrieren solle. Das TV-Duell zwischen Schäfer-Gümbel und Bouffier wird an den Umfragergebnissen vemutlich nur wenig geändert haben. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Landtagswahl in Hessen. (bekö)