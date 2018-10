Warum die „Unteilbar“-Demo ein wichtiges Zeichen war

Berlin. Ob es nun 150.000 oder 200.000 oder die vom Veranstalter verkündeten 240.000 Menschen waren, die am Samstag durch Berlin zogen, ist letztlich zweitrangig. Entscheidend ist: Die „Unteilbar“-Demo gegen Rassismus und Ausgrenzung war ein unübersehbares und unüberhörbares Zeichen gegen all jene, die mit Hetze und braunen Parolen Deutschland zurück in eine dunkle Vergangenheit drängen wollen.

Die unerwartet große Resonanz auf den „Unteilbar“-Aufruf der Veranstalter zeigt zudem, dass immer mehr Menschen nicht mehr tatenlos zusehen wollen, wenn Neonazis Ausländer zusammenschlagen oder rechte Gewalttäter jüdische Lokale attackieren.

Es ist wichtig dagegenzuhalten, wenn die Demokratie in dieser Republik zur Disposition gestellt wird. Und genau darum geht es letztlich den Rechtsextremen in diesem Land. In Berlin haben am Samstag Menschen aus unterschiedlichsten Gruppierungen eindrucksvoll gezeigt, dass sie bereit sind, für Demokratie, Recht und Freiheit einzutreten. Das war gut. Und es war dringend notwendig.

Wir sind viele: Unter dem Motto „Unteilbar“ haben laut Veranstaltern mehr als Hunderttausend Menschen in Berlin gegen Rassismus, Ausgrenzung und rechte Hetze demonstriert. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Die Demonstranten richten sich gegen eine Spaltung in der deutschen Gesellschaft. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Feindbilder der Demonstranten sind unter anderem die CSU-Politiker Horst Seehofer, Markus Söder und Alexander Dobrindt. Ihre Politik sei populistisch und an Spaltung interessiert, kritisieren die Demonstranten. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Keine Mauern, sondern Brücken fordern diese Demonstranten. Foto: Sean Gallup / Getty Images