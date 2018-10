Werder Bremen erwägt Dauerkarten-Entzug für AfD-Anhänger

Bremen. Der Präsident vom SV Werder Bremen , Hubertus Hess-Grunewald, hat eine deutliche Haltung gegenüber der AfD. Nun geht der Verein aber einen drastischen Schritt, der zahlreichen Fans den Stadionbesuch erschweren könnte: ein Dauerkarten-Entzug für AfD-Anhänger.

Wie die „Welt“ berichtet, drohte der Vereinspräsident in einer E-Mail an einen bekennenden AfD-Sympathisanten: „Darüber hinaus werden wir uns mit Ihrem Wunsch, die Dauerkarte behalten zu wollen, noch intensiv beschäftigen.“ Vorausgegangen war eine Korrespondenz, zu der Hess-Grunewald geschrieben haben soll: „Meine Aussage wird offenbar von Ihnen nicht als Aufforderung zum Dialog verstanden“.

Der Fan soll zuvor seine Vereinsmitgliedschaft bei Werder Bremen gekündigt haben – nach 30-jähriger Club-Zugehörigkeit. Begründet hatte er dies wohl mit Aussagen des Präsidenten.

Hess-Grunewald: „Es ist ein Widerspruch, Werder gut zu finden und die AfD zu wählen“

Hubertus Hess-Grunewald ist Präsident des SV Werder Bremen.

Foto: Juergen Schwarz / Bongarts/Getty Images

Der Fan habe nach 30-jähriger Club-Zugehörigkeit seine Mitgliedschaft abgegeben, weil er mit den AfD-kritischen Aussagen des Werder-Präsidenten nicht einverstanden gewesen sei. Hubertus Hess-Grunewald hatte beispielsweise im September in einem Interview mit dem „Weserkurier“ seine Abneigung gegen die AfD kundgetan.

„Jeder AfD-Wähler sollte schon wissen, dass es ein Widerspruch ist, Werder gut zu finden und die AfD zu wählen“, sagte der Werder-Boss. In dem Interview hatte er aber auch gesagt, dass diese Menschen dennoch ins Stadion kommen könnten. Möglicherweise können sie das bald aber nicht mehr mit einer Dauerkarte tun.

Denn Hubertus Hess-Grunewald kündigte an, man werde über weitergehende Konsequenzen für jene Bremen-Fans nachdenken, die aus Protest gegen die politische Haltung des Vereins ausgetreten sind. „Es sei nicht auszuschließen, dass wir in Zukunft Dauerkarten nur noch an Vereinsmitglieder ausgeben“, schrieb er nun.

Als Verein hätte Werder Bremen durchaus die Möglichkeit, Mitglieder auszuschließen, die sich nicht an die Satzung des Vereins halten. Wie bei vielen anderen Fußballvereinen hat Werder in der Satzung stehen, dass der Verein neutral sei in Bezug auf Politik und Religion. Wer also bei Spielen oder Vereinsveranstaltungen für eine Partei, Kirche oder Religion wirbt, könnte ausgeschlossen werden. Und als Hausherr kann Werder Bremen am Ende auch bestimmen, an wen Karten im Weserstadion verkauft werden.

Die AfD reagierte empört. „Es ist Heuchelei, wenn Hess-Grunewald seine Äußerungen als Aufforderung zum Dialog bezeichnet“, sagte der sportpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Jörn König, der „Welt“. (epd/ac)