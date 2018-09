Recep Tayyip Erdogan verpasst, ein Signal für Integration zu setzen

Vor der Einweihung der Zentralmoschee in Köln versammelten sich Unterstützer und Gegner des türkischen Präsidenten. NRW-Ministerpräsident Laschet mahnte bei einem Gespräch mit Erdogan die Wahrung der Menschenrechte an.

Berlin. Eines hat der Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland deutlich gezeigt: Beide Länder liegen politisch gesehen Lichtjahre voneinander entfernt. Menschenrechte, Rechtsstaat und eine muntere Opposition machen eine Demokratie westlichen Zuschnitts aus, wie sie die Bundesrepublik für sich in Anspruch nimmt. Nicht so die Türkei. Statt Pressefreiheit gibt es dort publizistische Jubel-Kommandos, die nur eine Mission kennen: Erdogans Ruhm zu vergrößern und Andersdenkende mundtot zu machen.

Bei der Eröffnung der Zentralmoschee in Köln hätte der türkische Staatschef die Chance gehabt, ein Zeichen der Integration zu setzen. Doch er gab lieber den Scharfmacher und Spalter. Der Wahlkampfmodus liegt ihm ohnehin mehr als die Rolle des Versöhners. Erdogan machte erneut Front gegen die Kritiker des gemeinsamen Fotos von ihm und den beiden türkischstämmigen Fußballnationalspielern Mesut Özil und Ilkay Gündogan . Er wiederholte die Vorwürfe der „Ausgrenzung“ und des „Rassismus“. Mit dem kalten Kalkül, unter den rund 3,5 Millionen Deutschen mit türkischen Wurzeln Ressentiments zu schüren.

Von Ankara bezahlte Imame haben Erdogan-Kritiker in Deutschland bespitzelt

Die Eröffnung des Gotteshauses wurde zum Symbol für Erdogans Marschroute, die Religion politisch zu instrumentalisieren. In Deutschland herrscht die Leitkultur des Grundgesetzes: Staat und Kirche sind getrennt. Jeder hat das Recht, seine Religion oder Weltanschauung zu praktizieren, sofern dies die Grundsätze der Demokratie nicht verletzt. Kirchliche Veranstaltungen sind oft ein Ort der Begegnung und des Austauschs gesellschaftlicher Gruppen.

Das Flugzeug mit dem türkischen Präsidenten Erdogan an Bord ist am frühen Samstagnachmittag auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn gelandet. Foto: Federico Gambarini / dpa

Die neue Zentralmoschee wird am Samstag eröffnet. Eine öffentliche Veranstaltung im Außenbereich wurde von der Stadt wegen Sicherheitsbedenken verboten. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS

Polizisten sichern den Besuch von Erdogan in Köln. Foto: Marius Becker / dpa

Im Kölner Stadtteil Deutz hatten sich bis zum Mittag 2000 Menschen versammelt, um gegen den Besuch von Erdogan zu demonstrieren. Foto: Oliver Berg / dpa

Nach dem abgesagten Treffen auf Schloss Wahn, empfing Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, den türkischen Präsidenten im Flughafengebäude des Airports Köln/Bonn. Foto: POOL / REUTERS



Ein derartiges Klima der Offenheit gibt es in der Kölner Zentralmoschee nicht. Die Hoffnungen des einstigen Oberbürgermeisters Fritz Schramma (CDU) auf einen Dialog mit den türkischen Muslimen haben sich nicht erfüllt. Der Träger der Moschee, die islamische Dachorganisation Ditib, schottet sich zunehmend ab. Seit dem gescheiterten Putschversuch am 15. Juli 2016 haben von Ankara bezahlte Imame Erdogan-Kritiker in Deutschland bespitzelt. Der Verdacht liegt daher nahe, dass die Ditib als verlängerter Arm der türkischen Regierung auftritt. Erdogans Präsidial-Autokratie, die dem Staatschef nach der Verfassungsänderung fast unbeschränkte Vollmachten gewährt, wirft ihren Schatten auch auf Deutschland.

Wenn der Erdogan-Staat so erstrebenswert ist: Warum dann nicht dort leben?

All dies widerspricht dem Pluralismus und der Kultur der offenen Kritik. Und es errichtet hohe Hürden für eine Integration der Deutschen mit türkischen Wurzeln. Erdogan geht es auch gar nicht darum – das ist das Problem. Genauso, wie er von „unserem Mesut (Özil)“ und „unserem „Ilkay (Gündogan)“ spricht, meint er „unsere“ Landsleute in Deutschland. Er hat kein Interesse an einem deutschen Verfassungspatriotismus der Deutsch-Türken, denn diese würden ihm dann entgleiten. Er fordert vielmehr die Doppelstaatsbürgerschaft für alle Menschen mit türkischer Herkunft. So sichert er sich eine Machtbasis unter den Türkischstämmigen im Ausland, die dem Polit-Patriarchen in Ankara die Treue halten. Beim Verfassungsreferendum im April 2017 und bei der Präsidentschaftswahl im Juni 2018 hat die große Mehrheit für Erdogan gestimmt.

Dies unterstreicht, dass der Präsident in Deutschland einen Fuß in der Tür haben will. Die Deutsch-Türken, die dieses Spiel mitmachen, müssen sich indessen eine provokante Frage gefallen lassen. Wenn der Erdogan-Staat tatsächlich so erstrebenswert ist: Warum dann nicht die Konsequenz ziehen und dort auch leben?