Verkehrsminister Andreas Scheuer weiter gegen Diesel-Nachrüstungen

Berlin. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat kurz vor einem Spitzentreffen der Bundesregierung zur Dieselkrise erneut seine Bedenken gegen technische Diesel-Nachrüstungen bekräftigt. Es gebe „wirklich attraktive“ Tauschoptionen der Hersteller, sagte der Politiker am Freitag in Berlin am Rande der Übergabe von Förderbescheiden. Eine Hardware-Nachrüstung sei eine Investition in alte Fahrzeuge, so Scheuer.

Der Verkehrsminister sprach sich für eine Flottenerneuerung aus. Die Tauschprämien würden den Markt „ordentlich durchwirbeln“, glaubt Scheuer. Auch die Hersteller hätten durchweg Bedenken gegen Hardware-Nachrüstungen , also Umbauten am Motor.

Regierung berät am Nachmittag über gemeinsame Linie

Der Koalitionspartner SPD aber verlangt technische Diesel-Nachrüstungen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollte ab dem frühen Nachmittag mit Scheuer und anderen Fachministern im Kanzleramt über eine gemeinsame Linie der Bundesregierung in der Dieselkrise beraten.

Das Maßnahmenpaket sieht bisher die Möglichkeit von Hardware-Nachrüstungen für Dieselbesitzer in zehn Städten vor, daneben Umtausch- und Rückkaufprogramme. (dpa/sige)