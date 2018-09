Fußballspiel abgesagt – Polizei in Sachsen-Anhalt hat zu wenig Einsatzkräfte

Polizisten begleiten eine Kundgebung in Köthen. Weil die Polizei am Wochenende stark mit Demos beschäftigt ist, muss ein Fußballspiel abgesagt werden.

Ein Drittliga-Spiel zwischen dem Halleschen FC und FC Hansa Rostock in Halle ist abgesagt worden. Der Grund: Es fehlt an Polizisten.

Magdeburg/Halle/Köthen. Es ist der erste Fall dieser Art im Land: Ein Hochsicherheitsspiel in Halle zwischen dem Halleschen FC und dem FC Hansa Rostock am kommenden Wochenende muss abgesagt werden, weil es nicht ausreichend von der Polizei gesichert werden kann. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch in Magdeburg mit.

Hintergrund sind mehrere angemeldete Demonstrationen, die Sachsen-Anhalts Polizei am Wochenende stark beschäftigen. Die Stadt Halle bestätigte am Nachmittag die Absage des Spiels.

Die vorhandenen Polizeikräfte würden für Demonstrationen nach dem Versammlungsrecht benötigt, die für Köthen, Wittenberg und Magdeburg angemeldet sind, erklärte Innenminister Holger Stahlknecht (CDU). Es sei das erste Mal im Land, dass ein Fußballspiel aus diesem Grund abgesagt werden müsse, sagte der Minister.

Andere Bundesländer können nur bedingt helfen

Im Nachbarland Sachsen war das für den 1. September geplante Zweitliga-Spiel Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV wegen eines Polizei-Großeinsatzes in Chemnitz abgesagt worden. Die Beamten wurden dort ebenfalls für angemeldete Demonstrationen und Versammlungen benötigt.

Eine Reiterstaffel der Polizei in Köthen.

Foto: --- / dpa

Andere Bundesländer könnten dieses Mal nur bedingt helfen, sagte Stahlknecht. Viele Kräfte würden für den anstehenden Besuch des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland gebraucht. Es seien zahlreiche türkische und kurdische Versammlungen geplant. Berlin und Nordrhein-Westfalen hätten dafür um umfangreiche Unterstützung gebeten.

Für Samstag sei in Köthen ein Rechtsrock-Konzert angemeldet, für das über die Landesgrenzen hinaus mobilisiert werde, hieß es. Anmelder sind laut Versammlungsbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld die Republikaner. Angekündigt sind rechte Musikgruppen. Stahlknecht sprach sich dafür aus, den Auftritt einer Band aus Niedersachsen mit dem Namen „Kategorie C - Hungrige Wölfe“ zu untersagen.

Konzert mit mindestens 1000 Teilnehmern

Laut Ministerium handelt es sich um eine rechtsextreme Gruppe, die Bindeglied zwischen Rechtsextremen und Hooligans ist. Im Fokus der Behörden ist auch eine polnische rechtsextreme Band. Zu dem Konzert mit Redebeiträgen würden mindestens 1000 Teilnehmer erwartet, hieß es aus dem Innenministerium.

Die Hochschule Anhalt sowie die SPD-Ortsgruppe planen für denselben Tag einen Aktionstag „Weltoffene Hochschulen“, wie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld als Versammlungsbehörde mitteilte. Angemeldet seien rund 2000 Teilnehmer. Unterstützung erhält die Hochschule nach eigenen Angaben von allen sieben Hochschulen im Land.

In der Nacht vom 25. auf den 26. August wird in Chemnitz am Rande eines Stadtfestes ein 35-jähriger Mann niedergestochen. Am 27. August ziehen bereits tausende rechtsgerichtete Gruppen durch Chemnitz’ Straßen. Die Polizei hat Mühe, die Gruppe vom Gegenprotest fernzuhalten. Immer wieder versuchten sie Polizeiketten zu durchbrechen, werfen Flaschen und Böller. Die Polizei ermittelt gegen zehn Personen, die den Hitlergruß gezeigt haben. Foto: Jan Woitas / dpa

Journalisten werden attackiert. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Nach den Ausschreitungen liegen 37 Strafanzeigen vor, mehrheitlich zu Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigungen und Straftaten nach dem Versammlungsgesetz. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Laut Polizei werden 18 Menschen verletzt, darunter drei Beamte. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Der 35 Jahre alte Daniel H. hatte deutsche und kubanische Wurzeln. Am Tatort werden zahlreiche Blumen und Kerzen niedergelegt. Foto: Jan Woitas / dpa



Ein 23 Jahre alter Syrer und ein 22 Jahre alter Iraker werden verdächtigt, Daniel H. getötet und zwei weitere Männer durch Messerstiche zum Teil schwer verletzt zu haben. Als dringend tatverdächtig wird zudem ein 22-jähriger Iraker mit Haftbefehl gesucht. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) reist als erstes Mitglied der Bundesregierung nach Chemnitz und besucht den Tatort. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Am 1. September kommt es in Chemnitz erneut zu mehreren Demonstrationen. Foto: --- / dpa

Der Polizei zufolge stehen 8000 Teilnehmern rechtsgerichteter Proteste 3000 Gegendemonstranten gegenüber. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Auch Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, nimmt an der Demonstration teil. Foto: Ralf Hirschberger / dpa



Die Gegenseite will Gesicht zeigen: Am 3. September kommen rund 65.000 Zuschauer und Demonstranten in die sächsische Stadt, um unter dem Motto „#wirsindmehr“ gegen Rechts zu demonstrieren. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Bei dem Konzert treten unter anderem Marteria und Casper, Feine Sahne Fischfilet, Kraftklub und Die Toten Hosen auf. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Campino, Sänger von Die Toten Hosen, setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“: Artikel 1 des Grundgesetzes ziert ein Banner. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Der deutsche Rapper Marteria sagte, er fühle sich durch die Vorkommnisse in Chemnitz an die fremdenfeindlichen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen erinnert. Foto: Sebastian Kahnert / dpa



Das Motto des Konzerts: Wir sind mehr – mehr als die rechtsgerichteten Teilnehmer, die in Chemnitz nach dem Tod des jungen Mannes auflaufen. Dieses Foto vom 1. September zeigt noch die Teilnehmer der Kundgebung der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz, die sich vor dem Karl-Marx-Denkmal versammeln. Foto: Boris Roessler / dpa

„Weder grau noch braun“: Die Vorfälle in Chemnitz befeuern in Politik und Gesellschaft die Debatte über Ausländerfeindlichkeit und Integration. Auch über die Vorfälle wird scharf diskutiert. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Gab es Hetzjagden – ja oder nein? Die Debatte dazu nimmt schnell Fahrt auf. Foto: Matthias Rietschel / REUTERS

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erklärt, es habe keinen Mob, keine Pogrome oder Hetzjagden in Chemnitz gegeben. Davon hatte zuvor die Bundesregierung gesprochen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen problematisiert den Begriff „Hetzjagden“ in einem Zeitungsinterview. Ein Video, dass eben jene Jagden auf Ausländer zeige, stellt er in Frage. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Anfang September wird bekannt, dass am 27. August das jüdische Restaurant „Shalom“ in Chemnitz angegriffen wurde. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Gut drei Wochen nach der tödlichen Messerattacke kommt einer der beiden inhaftierten Tatverdächtigen auf freien Fuß. Das verkündet sein Anwalt Ulrich Dost-Roxin. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Die SPD fordert nach den Äußerungen Maaßens personelle Konsequenzen. Der Verfassungsschutzchef müsse seinen Posten räumen. Foto: Michele Tantussi / Getty Images

Krisentreffen im Kanzleramt: Am 18. September entscheidet die Koalitionsspitze über die Zukunft von Hans-Georg Maaßen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Maaßen muss seine Sachen packen. Der Verfassungsschutzpräsident wird nach seinen umstrittenen Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz abgelöst. Doch statt Kündigung erwartet Maaßen der Wechsel ins Bundesinnenministerium als Staatssekretär. Eine Lösung, die bei der Opposition, aber auch in Teilen der SPD scharfe Kritik auslöst. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance/dpa



Mit einem internationalen Programm wollten sie sich gemeinsam für Toleranz, Aufgeschlossenheit und gelebte Internationalität einsetzen. Der Landkreis prüft die angemeldeten Versammlungen noch, voraussichtlich werde am Donnerstag entschieden, wer seine Versammlung wo abhalten darf.

Für Wittenberg hat die AfD-Landtagsfraktion ebenfalls am Samstag zu einer Kundgebung mit Gedenken für einen 30-Jährigen aufgerufen, der vor einem Jahr bei einer Auseinandersetzung starb. Immer wieder wurde Kritik an den Ermittlungen der Behörden geübt. In Magdeburg ist zudem eine politische Demonstration angemeldet, die die Polizei eng begleiten will. (dpa/les)