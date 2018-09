Live zum Erdogan-Besuch: Berlins Polizei braucht Hilfe

Berlin. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt zum Staatsbesuch nach Deutschland. Gingen die letzten Besuche eher ohne großes Protokoll über die Bühne, wird Erdogan in diesem Jahr sogar zum Staatsbankett bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eingeladen.

Wir berichten live über den Erdogan-Besuch in unserem Newsblog:

• Mittwoch, 26. September

Polizei will bei Erdogan-Besuch nur 5000 Besucher zur Moschee lassen

19.03 Uhr: Bei der Eröffnung der Zentralmoschee in Köln mit Erdogan will die Polizei aus Sicherheitsgründen nur 5000 Besucher durchlassen. Das kündigte die Kölner Polizei am Mittwochabend nach einem Gespräch mit Vertretern der Türkisch-Islamischen Union Ditib und des türkischen Generalkonsuls an. Die Besucher würden kontrolliert, bevor sie den abgesperrten Bereich rund um die Moschee betreten dürften, hieß es in der Mitteilung.

Erdogan will in Köln 20 Minuten an Moschee sprechen

17.45 Uhr: Bei der Eröffnung der großen Ditib-Moschee in Köln will Erdogan am Samstag eine etwa 20-minütige Rede halten. Erdogan werde die deutsch-türkische Freundschaft betonen und hervorheben, dass die Moschee „ein Zeichen der Weltoffenheit und des gelebten Pluralismus in Köln“ sei, sagte der AKP-Abgeordnete und Erdogan-Vertraute Mustafa Yeneroglu am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) wird der Moschee-Eröffnung in ihrer Stadt nicht beiwohnen. Die Politikerin sagte ihre Teilnahme am Mittwoch ab und begründete dies mit dem Verhalten der Türkisch-Islamischen Union Ditib, zu der die Moschee gehört. Sie sei enttäuscht, erklärte Reker. „Noch drei Tage vor der Eröffnung ist der Ablauf und unter anderem die Rolle der Stadt Köln völlig ungeklärt.“

Große Sicherheitsvorkehrungen für Erdogan-Besuch in Berlin

16.55 Uhr: Die Berliner Polizei kämpft um Unterstützung, um genug Leute für die umfangreichen Absperrungen und Sicherheitsvorkehrungen zu haben. „Man kann sicher sagen, was die Kräfteplanung angeht, dass es eine gewisse Anspannung gibt“, sagte Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) und er würden daher auf mehreren Ebenen mit anderen Bundesländern und der Bundespolizei sprechen und um Unterstützung bitten. Die Lage sei unter anderem durch die Proteste im Hambacher Forst schwierig.

Erdogan wirbt vor Deutschland-Besuch für bessere Beziehungen

15 Uhr: Erdogan hat sich für eine Annäherung zwischen der Türkei und Deutschland ausgesprochen. Er hoffe, dass sein Deutschland-Besuch die Beziehungen wiederbelebe, sagte Erdogan in einem Reuters-Interview am Dienstag in New York. Zugleich sprach er sich dafür aus, den Handel zwischen beiden Staaten zu erhöhen.

Türkei will bessere Beziehungen zu Deutschland

Zwischen Deutschland und der Türkei gibt es noch immer Spannungen. Grund dafür sind unter anderem die Festnahmen von Deutschen in der Türkei. Erst am 21. September war ein weiterer Deutscher festgenommen worden.

Beide Länder hatten in der letzten Zeit aber betont, sich um bessere Beziehungen bemühen zu wollen. Der türkische Präsident soll in Deutschland dabei helfen: Das sind die wichtigsten Informationen zum Erdogan-Besuch.