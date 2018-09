Katholische Kirche stellt Studie zu sexuellem Missbrauch vor

Berlin/Fulda. Die Studie hatte bereits im Vorfeld für Wirbel gesorgt: Die Deutsche Bischofskonferenz präsentiert am Dienstag (13.15 Uhr) die Ergebnisse der Studie zum sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige.

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Reinhard Marx, forderte am Dienstag die kirchlichen Amtsträger zu einem Neuanfang auf. „Wir brauchen den Mut und die Kraft, einen neuen Anfang zu machen, neue Zeichen zu setzen, damit die Menschen uns wieder glauben. Denn viele glauben uns nicht mehr“, sagte der Münchner Kardinal.

Marx fügte an: „Wir sind erschrocken und tief erschüttert über das, was möglich war im Volk Gottes, durch Priester, die den Auftrag des Evangeliums hatten, Menschen aufzurichten.“ Kirchliche Amtsträger müssten nun verstärkt auf „die dunklen Seiten“ ihres Lebens und „des Lebens der ganzen Kirche“ schauen. „Die Opfer, die Betroffenen haben ein Anrecht auf Recht und Gerechtigkeit. Wir müssen das Gespräch mit den Betroffenen suchen. Bei all dem Dunklen ist es unsere Verpflichtung hinzuschauen, zu verstehen und Konsequenzen zu ziehen.“

3677 Kinder sollen sexuell missbraucht worden sein

Für die im Auftrag der Kirche ausgeführte Studie waren mehr als 38.000 Personal- und Handakten aus den 27 deutschen Bistümern ausgewertet worden.

Vorab waren erschütternde Zahlen bekanntgeworden . Demnach sollen in dem Zeitraum 1946 bis 2014 insgesamt 3677 Kinder sexuell missbraucht worden sein. 1670 Kleriker werden bundesweit dafür verantwortlich gemacht.

Doch das tatsächliche Ausmaß des Missbrauchs in der Kirche ist in der Studie wohl nicht annähernd abgebildet. So soll den Autoren kein Zugang zu Originaldokumenten in den Kirchenarchiven eingeräumt worden sei.

Missbrauch in der katholischen Kirche dauert an

Kritiker bemängeln auch, dass Aussagen von Opfern fehlten, auch habe es keine Zeugenvernehmungen gegeben, teils seien Akten sogar im Vorfeld der Untersuchung vernichtet worden. Zudem seien die zahlreichen Ordensgemeinschaften für die Studie nicht auf Missbrauchsfälle untersucht worden.

Häufig wurde der Missbrauch unter den Teppich gekehrt – indem der verdächtigte Kleriker einfach versetzt wurde. Nur jeder dritte Täter musste sich einem kirchenrechtlichen Verfahren stellen, mit meist geringfügigen Sanktionen.

Es gebe außerdem keinen Anlass zu der Annahme, „dass es sich beim sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker der katholischen Kirche um eine in der Vergangenheit abgeschlossene und mittlerweile überwundene Thematik handelt“, zitierte der „Spiegel“ vorab aus dem Report . Die Serie der Missbrauchsfälle dauerte demnach bis zum Ende des Untersuchungszeitraums an.

Der Mitbegründer der katholischen Laienorganisation „Wir sind Kirche“, Christian Weisner, mahnt daher, die Missbrauchsstudie zeige nur die „Spitze des Eisberges“. (jha/dpa/epd)